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Проект строительства новой взлетно-посадочной полосы для аэропорта Охи проходит финальные согласования

Проект строительства новой взлетно-посадочной полосы для аэропорта Охи проходит финальные согласования

В этом году планируется утвердить его финансирование

Проект строительства новой взлетно-посадочной полосы для аэропорта Охи проходит финальные согласования в Главгосэкспертизе. В этом году планируется утвердить его финансирование. А уже в следующем – к месту проведения работ начнут доставлять аэродромные плиты. Всего потребуется 8304 таких изделия. Реализация проекта обсуждалась в ходе рабочей поездки губернатора Олега Кожемяко в Охинский городской округ.

Как сообщалось ранее, действующая полоса аэропорта была деформирована нефтегорским землетрясением 1995 года. И, несмотря, на разрешение авиационных служб о возможности продолжения ее эксплуатации, давно нуждается в замене.

- Документацию на новую «взлетку» подготовил проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта Санкт-Петербурга. Ожидается, что процедура ее согласования в Главгосэкспертизе завершится уже на следующей неделе, - сообщил Петр Тарасюк, директор аэропорта «Оха».

Реализация проекта будет идти этапами. В течение следующего года предстоит сформировать необходимый резерв аэродромных плит. Затем - начнется строительство взлетно-посадочной полосы. Будет установлено более эффективное оборудование для приема и отправки воздушных судов.  Появятся в аэропорту современные рулежная дорожка, и свето-сигнальная система. А в дальнейшем – и объекты для размещения аварийно-спасательных служб, которые пока размещаются в приспособленных помещениях.

Модернизированная полоса будет длиннее старой на 300 метров – 1,6 километра, что даст дополнительные гарантии для усиления безопасности воздушных перевозок.

По заключению специалистов для новой «взлетки» охинского аэропорта оптимальны железобетонные плиты ПАГ-14. Такое покрытие долговечно в эксплуатации при низких затратах на содержание в сравнении с  асфальтобетонным. Оно не боится большим температурных перепадов, является ремонтопригодным и устойчивым к опасным сейсмическим явлениям.

         Изготавливать плиты можно в самом районе, на заводе железобетонных изделий компании Сахалинморнефтемонтаж. Сейчас большие цеха предприятия, где когда-то выпускали панели для домостроения, работают менее чем на половину от своей первоначальной мощности. Завод обладает 6 пропарочными камерами для производства крупных изделий из бетона. Недавно он выпустил пробную партию аэродромных плит. Их качество по результатам экспертиз признали соответствующим ГОСТу. Конкурентна и цена на изделия, уверяют руководители завода.

- Областные власти готовы поддержать данное предприятие через предоставление ему электроэнергии по льготному тарифу или иные меры помощи. Это хорошая возможность для местной компании проявить себя и расширить имеющееся производство, - сказал Олег Кожемяко.

Однако выбор поставщика аэродромных плит все же останется за подрядной организацией, добавил губернатор. На Дальнем Востоке подобные изделия, к примеру, делают еще в Приморском и Хабаровском краях. В этом случае завозить их в Охинский район можно через порт Москальво. Морские ворота сегодня обрабатывают грузы для шельфовых проектов и имеют  обширную складскую территорию. 

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:01 0
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Написано сегодня, в 10:40
дождались!!!
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