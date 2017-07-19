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Отдыхающие в России будут платить курортный сбор
tourdom.ru

Отдыхающие в России будут платить курортный сбор

Эта мера вводится на юге и в Алтайском крае – в качестве эксперимента

Госдума 19 июля приняла в третьем чтении законопроект о курортном сборе – плате, взимаемой с туристов за пользование курортной инфраструктурой.

Как сообщают "Ведомости", сбор будет введен в экспериментальном режиме в 2018–2022 гг. в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эти деньги планируется направлять на содержание инфраструктуры в туристических зонах, которой пользуются отдыхающие, пояснил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

В первый год эксперимента размер сбора не может превышать 50 руб., в дальнейшем – 100 руб. за день размещения, кроме дня заезда, согласно тексту принятого законопроекта. Платить будут только совершеннолетние, пребывающие в месте размещения больше суток. Размер сбора может варьироваться – и даже быть обнулен – в зависимости от сезона, времени пребывания плательщика, значения курорта и проч. В первый год эксперимента в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% доходов от уплаты сбора на территории муниципалитета, в дальнейшем – 100%. Перечисляться сбор будет в специально созданный для этого фонд.

700 руб. в неделю с человека будут неощутимы для российского туриста и вряд ли это станет определяющим фактором для выбора направления, рассуждает гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. На спросе на туры это вряд ли скажется, соглашается сооснователь Onlinetours Константин Победкин. Гораздо большее влияние окажут курс валют и платежеспособность населения, добавляет Горин.

Правда, непонятно, на что будут действительно потрачены деньги от курортного сбора, указывает он. Если же власти и правда потратят собранные средства на инфраструктуру, то это повысит качество курортов и привлечет новых туристов, уверен Победкин.

Для России эта мера несвоевременна, полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский, в первом полугодии 2017 г. наблюдалось снижение потока туристов на отечественные курорты на 30%. Кроме того, сборы не планируется взимать с туристов, проживающих в частном секторе, что будет стимулировать многие гостиницы оставаться в тени, подчеркивает он. По данным АТОР, доля частного сектора на черноморских курортах достигает 80%.

сегодня, в 08:50 −7
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 08:59
Правда, непонятно, на что будут действительно потрачены деньги от курортного сбора...
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+7
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 08:59
Очередные поборы с населения - по-другому этот новый чиновничьий бред я назвать не могу.
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+11
IrinaBrik
Написано сегодня, в 09:00
700 рублей с человека в неделю для них,видите ли, не деньги. Семья из 3 чел. в неделю платит ни за что 2100, в месяц 8400. Для них , может и не деньги, а для простого народа почти десятка,выброшенная ни на что - ДЕНЬГИ !!!
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+15
YETI
Написано сегодня, в 10:09 Отредактированно сегодня, в 10:10
IrinaBrik, Учитывая цены в Крыму, да ещё прибавить эти 8400 выходит что нечего делать в Крыму.
Мы в том году потратили за месяц столько, что в голове не укладывается. Основное это жильё и транспорт. Автобусы битком и не останавливаются часто. (До ялты и обратно 1500 минимум. Под ялтой жили, а с ребёнком по жаре в автобусах толкаться не айс). Едальни не дешёвые. Один шашлык 500 руб. - ниразу не купили, а на кукурузе за 50 руб долго не проживёшь.
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+4
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 09:11
Какая прелесть. Работаю - плачу налоги. Отдыхаю - плачу за отдых))))))))
Да народ сейчас опять за границу рванет на отдых и все
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+14
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 09:42
Виктория, Ибо нефиг
.
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 09:55
Виктория, на загранку тоже хотят ввести налог кстати
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+3
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 09:56
leksoos13, буду на даче отдыхать)))))))
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+3
Еще 6 комментариев
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 09:11
Всё таки как хороша Турция!
И идите в дупу со своими югами!
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+8
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 09:45
S.T.A.L.K.E.R., Они и на выезд за границу введут налог. И сумма там будет, скорее всего - не 100 руб/сутки. полагаю, к след. отпускному сезону 2018, всё уже будет и рассмотрено и принято.
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 09:58
Abbatissa, ....Возможно придётся ехать через Кыргызстан и всё будет тип -топ.
Да и с таким поборами не известно будет ли у руля едроссия или нет!
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+3
Kris_tina
Написано сегодня, в 09:11
Путевки купи, проживание оплати, ещё что и соизволили выбрать этот курорт, заплати! Да с такими выкрутасами я дальше аэропорта ни ногой! Кто знает как весело провести отпуск в аэропорту ?
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+9
yur
Написано сегодня, в 10:38
Kris_tina, Проконсультируйся у чукчей. Они приезжают в Анадырь проводят отпуск и обратно в стойбище.
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0
Яночка
Написано сегодня, в 09:16
А по факту будут брать не 50, а 500. Для них это не деньги, ну у них и зарплаты не как у простого народа. Поборы со всех сторон.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:17 Отредактированно сегодня, в 09:17
"Правда, непонятно, на что будут действительно потрачены деньги от курортного сбора", к тому же сразу в первый год бесследно исчезают 30% собранного. Ему непонятно, а народу все кристально ясно, а они нас все за идиотов держат
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+11
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 09:43 Отредактированно сегодня, в 09:43
НюНик_просто_Анна, Это точно! Всё очень понятно...Почти прозрачно
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+2
Berta
Написано сегодня, в 09:40
Да лучше я пополню казну заграницы, там хоть умеют деньгами распоряжаться.
Главное, ребята, чтобы железный занавес вновь не опустили.
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+6
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:24
Berta,
правильно, уж лучше я за бугром эти деньги заплачу, по крайней мере там есть за что, а на наших "курортах" пока платить не зачто. Сначала хотя бы до уровня тех же заграничных курортов поднимите сервис, ну а уж потом "взимайте сборы".
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+5
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 09:42
Да на кой перец мне это надо?! Нужно квартирку там для отдыха приобрести и идите лесом...
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+2
KirrrA
Написано сегодня, в 09:47 Отредактированно сегодня, в 09:47
Первое недоразумение: "деньги планируется направлять на содержание инфраструктуры" - и ни слова об улучшении сервиса...
Второе недоразумение: "700 руб. в неделю с человека будут неощутимы - рассуждает гендиректор Горин"... - а не хотите, г. Горин, ради эксперимента, поработать за МРОТ на Сахалине 6 месяцев, а потом сгонять в отпуск с семьей, в Краснодарский край???
И, наконец, самая фишка: "Правда, непонятно, на что будут действительно потрачены деньги от курортного сбора"
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+6
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:02
Т.е. человек должен, имея желания отдохнуть после трудов праведных, снять стресс-опять же за свои кровные и честно заработанные, так ему еще и вслед пинком-плати за то что имеешь шанс отдохнуть так сказать. У них там везде 5 звездочные отели и гостиницы? Т.е. если провести аналогию то можно выразиться так: хочешь кататься-плати налог на бенз и дороги, которые никто не строит, а тупо пилят бабки, то хочешь отдыхать-поднимай чужую инфраструктуру за свой счет. А этих умников никто у психиатра и нарколога не проверял? Давайте введем налог на то, что мы ходим на работу-мы же бабки заколачиваем, с которых опять же платим налоги. Уже не знают как пополнить мошну свою дырявую вечно. На загранку тоже введут и придется отдыхать нам как и раньше-рюкзак за спину и по родным местам с ночевой..
Полнейший кретинизм и чистой воды бред сивой кобылы. Вот они себе перед выборами делают рекламу
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+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:05
Давно понял, мы просто большая ферма для дойки. И аппетит у чиновника все жирнее.
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:13 Отредактированно сегодня, в 10:15
Вот интересно получается, АСТВ вот вы писали про детей что улетели, прилетели с Крымских лагерей.Почему допустим не написали что кормёжка там не айс,что практически все экскурсии платные от 600-2100 руб. (!)за экскурсию (детский),даже на Сахалине таких цен нет!

На что будут потрачены эти деньги,очевидно,что Крым повесили на баланс всех Россиян,хапнуть,хапнули,а на что содержать будут не подумали,там не черта нет,не чего не производиться(кроме по словам самих же крымчан ,красивого залива) одним словом только отдых,вот и пытаются удержать на плаву этот без чёмный кусок земли.Не я конечно понимаю история и всё такое,но если он убыточный зачем его за уши тянуть?Чтоб назад к Украине не примкнули,а это им в лёгкую!
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+4
yur
Написано сегодня, в 10:40
S.T.A.L.K.E.R., Я думаю хапнули только из за военной базы в Севастополе.
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:56
Вот потому я и не езжу ни в Сочи, ни в Крым.
И не поеду, благо в детстве наездился с родителями, не тянет.
Представлял и понимал, что там можно получить и за сколько. Смотрю, не ошибся ни грамма.
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+2
Korennoy
Написано сегодня, в 10:56 Отредактированно сегодня, в 10:57
Кремлёвское лобби загран курортов пропихнуло таки закон. И так на чёрном море туриста немного, так последний сделает выбор ногами в пользу той же Турции. Надо ещё налог с отдыхающих на инсоляцию и талассотерапию ввести.
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0
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:13
рисунок в тему
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+4
cantik
Написано сегодня, в 11:56
Отличная антиреклама отечественным курортам. Дмитрий Горин своими рассуждениями олицетворяет слабоумие и отрыв от реальности. Интересно, какой обязательный сервис входит на эти сто рублей в день: воздух и морская вода?
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0
A-nuusha
Написано сегодня, в 11:59
Крутим пальцем у виска! Прощаем многомиллиардные долги там и сям, восстанавливаем Пальмиру, играем там на скрипках, дабы насытить духовностью, а для своих "сынов" - бери налог на отдых! Может, мы уже не "свои"...? Очевидно - следующий налог на воздух не за горами.
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0
Online
passerby_boy Online
Написано сегодня, в 13:18
Угу, спасибо наше доблестное правительство, что стараетесь содрать по больше денег в бюджет который в свою очередь и пилите узким кругом. Сидел и думал куда бы мне 700 рублей в неделю ещё засунуть когда поеду отдыхать по стране, а здесь на тебе нашли таки куда пристроить. Я конечно всё понимаю, но 11 месяцев пахать, мотать себе нервы, а потом еще и платить за то чтоб отдохнуть, это выше всяких похвал, браво ГД.
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0
Ness1
Написано сегодня, в 13:42
Вы долбаные головожопы в госдуме хоть бы что нибудь для людей придумали, когда же вы наворуетесь ублюдки?!!!!!!
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0
Online
Сергей Красноухов Online
Написано сегодня, в 14:54
Дибилы, ****! (с)
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0
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