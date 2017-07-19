Отдыхающие в России будут платить курортный сбор
Эта мера вводится на юге и в Алтайском крае – в качестве эксперимента
Госдума 19 июля приняла в третьем чтении законопроект о курортном сборе – плате, взимаемой с туристов за пользование курортной инфраструктурой.
Как сообщают "Ведомости", сбор будет введен в экспериментальном режиме в 2018–2022 гг. в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эти деньги планируется направлять на содержание инфраструктуры в туристических зонах, которой пользуются отдыхающие, пояснил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
В первый год эксперимента размер сбора не может превышать 50 руб., в дальнейшем – 100 руб. за день размещения, кроме дня заезда, согласно тексту принятого законопроекта. Платить будут только совершеннолетние, пребывающие в месте размещения больше суток. Размер сбора может варьироваться – и даже быть обнулен – в зависимости от сезона, времени пребывания плательщика, значения курорта и проч. В первый год эксперимента в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% доходов от уплаты сбора на территории муниципалитета, в дальнейшем – 100%. Перечисляться сбор будет в специально созданный для этого фонд.
700 руб. в неделю с человека будут неощутимы для российского туриста и вряд ли это станет определяющим фактором для выбора направления, рассуждает гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. На спросе на туры это вряд ли скажется, соглашается сооснователь Onlinetours Константин Победкин. Гораздо большее влияние окажут курс валют и платежеспособность населения, добавляет Горин.
Правда, непонятно, на что будут действительно потрачены деньги от курортного сбора, указывает он. Если же власти и правда потратят собранные средства на инфраструктуру, то это повысит качество курортов и привлечет новых туристов, уверен Победкин.
Для России эта мера несвоевременна, полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский, в первом полугодии 2017 г. наблюдалось снижение потока туристов на отечественные курорты на 30%. Кроме того, сборы не планируется взимать с туристов, проживающих в частном секторе, что будет стимулировать многие гостиницы оставаться в тени, подчеркивает он. По данным АТОР, доля частного сектора на черноморских курортах достигает 80%.
Мы в том году потратили за месяц столько, что в голове не укладывается. Основное это жильё и транспорт. Автобусы битком и не останавливаются часто. (До ялты и обратно 1500 минимум. Под ялтой жили, а с ребёнком по жаре в автобусах толкаться не айс). Едальни не дешёвые. Один шашлык 500 руб. - ниразу не купили, а на кукурузе за 50 руб долго не проживёшь.
Да народ сейчас опять за границу рванет на отдых и все
Да и с таким поборами не известно будет ли у руля едроссия или нет!
Главное, ребята, чтобы железный занавес вновь не опустили.
Второе недоразумение: "700 руб. в неделю с человека будут неощутимы - рассуждает гендиректор Горин"... - а не хотите, г. Горин, ради эксперимента, поработать за МРОТ на Сахалине 6 месяцев, а потом сгонять в отпуск с семьей, в Краснодарский край???
И, наконец, самая фишка: "Правда, непонятно, на что будут действительно потрачены деньги от курортного сбора"
Полнейший кретинизм и чистой воды бред сивой кобылы. Вот они себе перед выборами делают рекламу
На что будут потрачены эти деньги,очевидно,что Крым повесили на баланс всех Россиян,хапнуть,хапнули,а на что содержать будут не подумали,там не черта нет,не чего не производиться(кроме по словам самих же крымчан ,красивого залива) одним словом только отдых,вот и пытаются удержать на плаву этот без чёмный кусок земли.Не я конечно понимаю история и всё такое,но если он убыточный зачем его за уши тянуть?Чтоб назад к Украине не примкнули,а это им в лёгкую!
И не поеду, благо в детстве наездился с родителями, не тянет.
Представлял и понимал, что там можно получить и за сколько. Смотрю, не ошибся ни грамма.