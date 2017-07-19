Отдыхающие в России будут платить курортный сбор

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Эта мера вводится на юге и в Алтайском крае – в качестве эксперимента

Госдума 19 июля приняла в третьем чтении законопроект о курортном сборе – плате, взимаемой с туристов за пользование курортной инфраструктурой.

Как сообщают "Ведомости", сбор будет введен в экспериментальном режиме в 2018–2022 гг. в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эти деньги планируется направлять на содержание инфраструктуры в туристических зонах, которой пользуются отдыхающие, пояснил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

В первый год эксперимента размер сбора не может превышать 50 руб., в дальнейшем – 100 руб. за день размещения, кроме дня заезда, согласно тексту принятого законопроекта. Платить будут только совершеннолетние, пребывающие в месте размещения больше суток. Размер сбора может варьироваться – и даже быть обнулен – в зависимости от сезона, времени пребывания плательщика, значения курорта и проч. В первый год эксперимента в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% доходов от уплаты сбора на территории муниципалитета, в дальнейшем – 100%. Перечисляться сбор будет в специально созданный для этого фонд.

700 руб. в неделю с человека будут неощутимы для российского туриста и вряд ли это станет определяющим фактором для выбора направления, рассуждает гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. На спросе на туры это вряд ли скажется, соглашается сооснователь Onlinetours Константин Победкин. Гораздо большее влияние окажут курс валют и платежеспособность населения, добавляет Горин.

Правда, непонятно, на что будут действительно потрачены деньги от курортного сбора, указывает он. Если же власти и правда потратят собранные средства на инфраструктуру, то это повысит качество курортов и привлечет новых туристов, уверен Победкин.

Для России эта мера несвоевременна, полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский, в первом полугодии 2017 г. наблюдалось снижение потока туристов на отечественные курорты на 30%. Кроме того, сборы не планируется взимать с туристов, проживающих в частном секторе, что будет стимулировать многие гостиницы оставаться в тени, подчеркивает он. По данным АТОР, доля частного сектора на черноморских курортах достигает 80%.