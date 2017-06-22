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Партию КПСС на выборы в Сахалинскую областную Думу поведут Зюганова и Иванова

Партию КПСС на выборы в Сахалинскую областную Думу поведут Зюганова и Иванова

Третьим будет Эдуард Таран

Список партии КПСС на выборах в облдуму Сахалина возглавили два человека с узнаваемыми фамилиями. Перечень кандидатов в бюллетенях начинается с Елены Зюгановой и Галины Ивановой.

Фамилии кандидатов от КПСС дублируют легко узнаваемые имена представителей другой коммунистической партии – КПРФ. Бессменный лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов и его помощница в Госдуме, одна из самых заметных депутатов в Сахалинской областной думе Светлана Иванова известны большей части сахалинцев, участвующих в выборах. Правда, «настоящий» Зюганов не имеет отношения к Сахалину; маловероятно, что он приходится родственником или хотя бы земляком «списочной» однофамилице Елене.

Из регистрационных данных, указанных на сайте сахалинского избиркома, известно, что Зюганова Елена Михайловна 1963 года рождения – уроженка города Новомосковска Тульской области. В 2009 году закончила Сахалинский государственный университет. В графе «занимаемая должность или род занятий» значится «пенсионер».

Иванова Галина Александровна 1959 года рождения родилась в поселке Гайдамак Приморского края, но уже в 1982 году окончила в Южно-Сахалинске Техникум советской торговли. Родом деятельности Галины Александровна также указала «пенсионер».

На сентябрьские выборы в Сахалинской области идут сразу три коммунистические партии. Кроме КПСС и КПРФ, это «Коммунисты России». Последние уже успели отметиться небольшим скандалом, заявив, что подадут в суд на назвавшую их «спойлером» Коммунистическую партию России. Кстати, выдвижение в списке однофамильцев известных людей тоже относится к инструментам, применяемым в спойлерстве – то есть действиях, направленных на размывание голосов одной из партий между другими.

Коммунистическая партия социальной справедливости, по аббревиатуре совпадающая с бывшей Коммунистической партией Советского Союза, возникла как самостоятельная политическая сила в 2012 году. В Сахалинской области партия особенной активности не проявляла. Между тем недавно политический небосклон региона озарила новость о том, что лидер местного отделения «Справедливой России» Эдуард Таран покинул ряды социалистов и выдвинул свою кандидатуру от КПСС. Он идет третьим в региональном списке.

В 2012 году на выборах в Сахалинскую областную Думу партия КПСС набрала 3,04 % голосов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:53 −3
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:03
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 09:17
Вот клоуны!

А что Ленина в списке нет?Мозгов не хватило?
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+4
Online
RVI Online
Написано сегодня, в 09:38
А Единую Россию поведет Медведева?)))))
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 09:39
Какой то цирк, а не выборы...
Партия дураков и клоунов эта КПСС...
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:00
Судов не боятся? Привлечение кандидатов с такими узнаваемыми фамилиями - прямой обман электората.
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+2
Avarkom
Написано сегодня, в 10:05
Прием не новый. Таран, не плохой стратег. Если КПСС наберет 5%, я буду аплодировать ему стоя. А пока запасаюсь попкорном
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0
cantik
Написано сегодня, в 11:37
ЕР нужно больше фейковых партий, ибо чем оно является, тем и промышляет.
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+1
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