Партию КПСС на выборы в Сахалинскую областную Думу поведут Зюганова и Иванова

Список партии КПСС на выборах в облдуму Сахалина возглавили два человека с узнаваемыми фамилиями. Перечень кандидатов в бюллетенях начинается с Елены Зюгановой и Галины Ивановой.

Фамилии кандидатов от КПСС дублируют легко узнаваемые имена представителей другой коммунистической партии – КПРФ. Бессменный лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов и его помощница в Госдуме, одна из самых заметных депутатов в Сахалинской областной думе Светлана Иванова известны большей части сахалинцев, участвующих в выборах. Правда, «настоящий» Зюганов не имеет отношения к Сахалину; маловероятно, что он приходится родственником или хотя бы земляком «списочной» однофамилице Елене.

Из регистрационных данных, указанных на сайте сахалинского избиркома, известно, что Зюганова Елена Михайловна 1963 года рождения – уроженка города Новомосковска Тульской области. В 2009 году закончила Сахалинский государственный университет. В графе «занимаемая должность или род занятий» значится «пенсионер».

Иванова Галина Александровна 1959 года рождения родилась в поселке Гайдамак Приморского края, но уже в 1982 году окончила в Южно-Сахалинске Техникум советской торговли. Родом деятельности Галины Александровна также указала «пенсионер».

На сентябрьские выборы в Сахалинской области идут сразу три коммунистические партии. Кроме КПСС и КПРФ, это «Коммунисты России». Последние уже успели отметиться небольшим скандалом, заявив, что подадут в суд на назвавшую их «спойлером» Коммунистическую партию России. Кстати, выдвижение в списке однофамильцев известных людей тоже относится к инструментам, применяемым в спойлерстве – то есть действиях, направленных на размывание голосов одной из партий между другими.

Коммунистическая партия социальной справедливости, по аббревиатуре совпадающая с бывшей Коммунистической партией Советского Союза, возникла как самостоятельная политическая сила в 2012 году. В Сахалинской области партия особенной активности не проявляла. Между тем недавно политический небосклон региона озарила новость о том, что лидер местного отделения «Справедливой России» Эдуард Таран покинул ряды социалистов и выдвинул свою кандидатуру от КПСС. Он идет третьим в региональном списке.

В 2012 году на выборах в Сахалинскую областную Думу партия КПСС набрала 3,04 % голосов.