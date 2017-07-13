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Сахалин оказался в десятке рейтинга доступности жилья в России

Сахалин оказался в десятке рейтинга доступности жилья в России

Чтобы накопить на жилье, семье с ребенком нужно чуть больше 4-х лет

Сахалинская область находится на 9-м месте в федеральном рейтинге доступности жилья. Таковы данные исследования РИА Рейтинг. Жилье в регионе одно из самых дорогих в стране. Однако эта проблема компенсируется более высокими, чем в среднем по России, доходами.

Рейтинг рассчитывается исходя из цены типовой двухкомнатной квартиры в 54 квадратных метра и доходов типичной семьи с одним ребенком. Из них вычитают необходимые траты на жизнь, а свободные деньги и составляют собой те средства, которые можно пустить на покупку жилья.

На Сахалине и Курилах такая квартира стоит 5 миллионов рублей (дороже только в Москве). Сейчас средняя семья с ребенком может накопить на нее за 4,1 года. Годом раньше для этого понадобилось бы на 2-3 месяца больше.

Доступность жилья, отмечают аналитики, за последний год ощутимо выросла и в целом в стране. Если для приобретения квартиры в первом квартале 2016 года в среднем по России нужно было копить 5,1 года, то в первом квартале 2017 года – 4,2 года.

Лидирующие позиции в рейтинге, как и в прошлом году, заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Следом за ними –  Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Красноярский край, Иркутская область, Сахалинская область и Челябинская область. Среднестатистической семье с одним ребенком в перечисленных регионах потребуется минимум от 2,8 до 4,1 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру. В трех регионах – Красноярском крае, Иркутской области и Челябинской области – высокие позиции в рейтинге можно объяснить тем, что стоимость квартиры там ниже среднероссийского уровня и не превышает 2,2 миллиона рублей.

Самый «неблагополучный» по этому показателю регион Дальнего Востока – Приморский край. Чтобы накопить на жилье, там надо прождать 10,1 года.

Общероссийский рейтинг замыкает Кабардино-Балкарская Республика, где среднестатистической семье с одним ребенком на покупку квартиры потребуется минимум 17 лет.

Самое значительное повышение доступности жилья наблюдается в Алтайском крае и Республике Мордовия. За последние двенадцать месяцев время, которое уйдет там на покупку жилья при средних доходах, сократилось на 3,8 и 3,5 года соответственно.

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 08:11 −8
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Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 08:20
Эээххх.... "Обрадовали".....
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 08:51
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:27
Что за чушь? Ежемесячный взнос при условии беспроцентности составит 92600 рублей. С процентами еще больше! Сколько должны зарабатывать и на какие остатки жить молодая семья с ребенком? Они какую молодую семью брали, среднечиновничью, что ли?
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+17
KirrrA
Написано сегодня, в 12:45 Отредактированно сегодня, в 12:46
НюНик_просто_Анна, так они жеж и ср з/п по той самой формуле смотрят (про голубцы)
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+2
Sakhalinchik
Написано сегодня, в 12:56 Отредактированно сегодня, в 12:56
KirrrA, по той же формуле и стоимость квартиры )))...
2-ух км. в Головнино + 2-ух км. в Александровске...
и фото Грин-Паласа
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:41
KirrrA, так они тут и среднюю переплюнули! 74+74-92=56 тыров на троих!
с учетом цен и коммуналки - впроголодь и в обносках. А если еще и съем квартиры...
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:34
Это кто такой расчёт производил, а они учитывали стоимость продуктов питания, цен на топливо, и прочие расходы, влияющие на накопление? Это при каком доходе можно за 4 года накопить?
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+5
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 09:38
Честно поржала, по другому не назовешь... Есть такие семьи, но их малый процент от основного.
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+3
Student__
Написано сегодня, в 09:40
Как уже утомил этот росстатовский п......ёжь?
Какие накопить 5 мультов за 4 года? Молодые семьи с детьми выезжают 90% на помощь от родителей.
Я с семьей снимаю квартиру 5 лет, и единственная инвестиция, которую я сделал - это инвестиция в карман хозяйки в размере 2 миллионов почти. Имея небольшой и не очень стабильный бизнес, денег, в принципе хватает, но ни о каких сбережениях не может идти и речи, во-первых страшно копить, экономику лихорадит.
Живу надеждой о собственном жилье только в том случае, если у меня все-таки получится украсть миллионов 10
и не сесть), хотя можно даже сесть года на 2 поселухи, за такие суммы обычно столько дают, это только за мешок картошки у нас 8 общего дают)
Короче театр абсурда с...ко
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+8
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:41
Да и еще, вы картинку поменяйте в статье, и поставьте фото старой хрущевки на отшибе, а после пишите о 4 годах накопления
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+6
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:34
Netu_nika, Вооо, примерно на такую.
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+8
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 10:36
Balbes, даже на такое, со всеми удобствами и коммуналкой, всяко больше 4 лет надо)))
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+2
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:17
Netu_nika, Какими такими удобствами? Ви о чем? Исключительно на природе с голым "попом" под елочкой.
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0
Еще 2 комментария
Berta
Написано сегодня, в 09:41
Ахахаххх
что еще придумаете, рейтингисты?
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+3
Online
MISHGAN Online
Написано сегодня, в 09:56
Клоуны ещё фото с РОЗ ХАУС на комсомольской выкинули
там квадратный метр от 100 000 тысяч
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+2
Кошечка2009
Написано сегодня, в 10:00
5 000 000/4=1 250 000 рублей в год, а в месяц надо откладывать по 104 000 рублей! Интересно, многие семьи могут позволить себе отложить на квартиру 100 тысяч в месяц? У большинства даже такого дохода месячного нет
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+5
Annamaliya
Написано сегодня, в 10:23
Кошечка2009, ага, счетоводы блин хреновы))
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:32
Кошечка2009, при том что средняя з\п по Сахалину в районе 40т. прикольно.
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+3
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 10:02 Отредактированно сегодня, в 10:04
>>Сахалин оказался в десятке рейтинга доступности жилья в России
Смешная шутка.
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:31
АААА ЭЭЭЭ НУУУУ, а что это было? Многа букафф и все не то. Возьмем... меня, женат, маленький ребенок. НАКОПИТЬ за четыре года на квартиру???
Тут концы с концами не знаешь как сводить, а они НАКОПИТЬ!!!! совсем
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+3
HARON
Написано сегодня, в 11:08
Забыли нолик добавить после цифры
4
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+4
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 11:47
А я то думаю, что мы делаем не так
оказывается просто, при зарплате в 110 на двоих 100 в месяц нужно откладывать, а на 10 снимать квартиру, кушать, одеваться, ремонтировать и заправлять машину, отдыхать
Хотя не, какой отдыхать, там отдохнем
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 12:44
И на 5 месте среди самых бедных стран.
Как же достало ваше вранье. Может хватит людей за идиотов считать.
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+1
Sakhalinchik
Написано сегодня, в 12:50
Иван, Вы сами-то верите в то, что написали???
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0
Sakhalinchik
Написано сегодня, в 13:06
ААА! Я понял!!! Ивен хотел написать "За 4 года можно накопить на первоначальный взнос!!!"
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+2
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:18
Sakhalinchik, И то не факт.
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0
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passerby_boy Online
Написано сегодня, в 13:22
Читал и плакал... Везет сахалинцам, зарплаты во
, жильё дешевое во
, осталось только понять где я сейчас живу. а то я что-то растерялся... или мимо меня всё все проходит. Имея среднюю зп, не то что откладывать на квартиру возможности нет, откладывать на место на кладбище не остаётся.
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+1
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katenok1183 Online
Написано сегодня, в 13:33 Отредактированно сегодня, в 13:37
Чтобы накопить на хату,нужно чуть больше 4 лет
это ежели ничо не жрать и не покупать
а может чуть больше 4 лет-это лет 14-20
Мне кажется наш регион больше похож на Кабардино-Балкарскую Республику
В городе от 100 тысяч кв.метр,это ж чокнуться можно. Скоро всех кто получает зп ниже 80 тыс.рублей будут вывозить на отдельный остров,чтобы не портить статистику Сахалина и не мешать зажиточным боярам жить
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0
Ness1
Написано сегодня, в 13:51
Чтобы накопить на жилье, семье с ребенком нужно чуть больше 4-х лет??!!!!!! Скорей всего чуть больше 4-х поколений! С Сахалинским средним заработком в 12-15 тыс.руб. можно за четыре года только на коробку от холодильника заработать и геморрой!
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0
Анюта
Написано сегодня, в 15:11
Это с учётом того, что семья не будет кушать, покупать вещи и платить за съемное жильё, либо за КП, живя с родителями.
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