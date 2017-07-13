Сахалин оказался в десятке рейтинга доступности жилья в России

Чтобы накопить на жилье, семье с ребенком нужно чуть больше 4-х лет

Сахалинская область находится на 9-м месте в федеральном рейтинге доступности жилья. Таковы данные исследования РИА Рейтинг. Жилье в регионе одно из самых дорогих в стране. Однако эта проблема компенсируется более высокими, чем в среднем по России, доходами.

Рейтинг рассчитывается исходя из цены типовой двухкомнатной квартиры в 54 квадратных метра и доходов типичной семьи с одним ребенком. Из них вычитают необходимые траты на жизнь, а свободные деньги и составляют собой те средства, которые можно пустить на покупку жилья.

На Сахалине и Курилах такая квартира стоит 5 миллионов рублей (дороже только в Москве). Сейчас средняя семья с ребенком может накопить на нее за 4,1 года. Годом раньше для этого понадобилось бы на 2-3 месяца больше.

Доступность жилья, отмечают аналитики, за последний год ощутимо выросла и в целом в стране. Если для приобретения квартиры в первом квартале 2016 года в среднем по России нужно было копить 5,1 года, то в первом квартале 2017 года – 4,2 года.

Лидирующие позиции в рейтинге, как и в прошлом году, заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Следом за ними – Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Красноярский край, Иркутская область, Сахалинская область и Челябинская область. Среднестатистической семье с одним ребенком в перечисленных регионах потребуется минимум от 2,8 до 4,1 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру. В трех регионах – Красноярском крае, Иркутской области и Челябинской области – высокие позиции в рейтинге можно объяснить тем, что стоимость квартиры там ниже среднероссийского уровня и не превышает 2,2 миллиона рублей.

Самый «неблагополучный» по этому показателю регион Дальнего Востока – Приморский край. Чтобы накопить на жилье, там надо прождать 10,1 года.

Общероссийский рейтинг замыкает Кабардино-Балкарская Республика, где среднестатистической семье с одним ребенком на покупку квартиры потребуется минимум 17 лет.

Самое значительное повышение доступности жилья наблюдается в Алтайском крае и Республике Мордовия. За последние двенадцать месяцев время, которое уйдет там на покупку жилья при средних доходах, сократилось на 3,8 и 3,5 года соответственно.