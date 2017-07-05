Использование и продажу спиннеров предлагают запретить
С такой инициативой выступает экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
Продажу и использование спиннеров в России нужно запретить, заявил «Известиям» экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор изучит популярную среди молодежи и детей игрушку на предмет безопасности для здоровья. Проверка вызвана тревогой родителей и преподавателей.
«Я так понимаю, что начались массовые жалобы родителей на эти спиннеры, которые проявляются во вредном воздействии на здоровье. Возможностями искажения в том числе и психического здоровья ребенка. Надо разобраться, может, даже приостановить их использование и продажу. Хотя я представляю, какой международный вой раздастся в ответ на такие предложения», — сказал Онищенко.
По мнению экс-главы Роспотребнадзора, контролирующие органы должны внимательнее следить за тем, во что играют российские дети
«Лето под знаком спиннера»: модная безделушка покоряет Сахалин
«Сам факт этого уже говорит о том, что что-то в нашем Отечестве не в порядке. Прежде всего, разгульная политика «убрать надзоры государственные» со всех сегментов экономики, социальной жизни. Детская игрушка всегда была предметом самого пристального внимания со стороны надзорных органов. Начиная от замысла, материала, из которого она делается, и, собственно, того эффекта воспитательного, физического, которое она производит на организм ребенка. Что касается спиннеров, когда это превратилось в явление, которое уже волнует даже непрофессионалов, а государство при этом сохраняет олимпийское спокойствие — в этом вся и беда», — заключил он.
Написано: "Хотя я представляю, какой международный вой раздастся в ответ на такие предложения», — сказал Онищенко."
Оказывается все "воют".....
С таким же успехом давайте запретим и все популярные электронные гаджеты. Уж они точно пагубно на здоровье влиять могут при бесконтрольном использовании.
В чем выражается вредное воздействие спиннеров?
Хотелось бы увидеть список противопоказаний и побочных эффектов.
Учителя в школах США заметили, что учащиеся агрессивно реагируют на попытку отобрать спиннеры хотя бы на время уроков. Некоторые из-за них нападали на преподавателей, угрожали им убийством и рукоприкладством – так проявлялась зависимость от игрушки. Преподаватели добиваются запрета на законодательном уровне использования спиннеров в школе: уже в 40% штатов любому, кто принес его с собой на уроки, грозит немедленное отчисление."
Замечательный у нас все-таки народ и власть ему под стать.
То,что у нас большая часть населения всех возрастов периодически бухает, так это никого не волнует, всех все устраивает, а то, что человек какую-то безделушку крутит, так сразу надо проверить а не психопат ли он.
Еду давеча в аптобусе домой. Остановка. Стоит дядя, лет так 40 с небольшим, приличный такой, интеллект есть на лице.. Спиннер в руках. На футболке надпись "Bad Ass!!!" и главное, с восклицательными знаками. Аж тремя)))Вот что можно о нём подумать?))))
Ситуация до боли напоминает "Тюнинг вне закона"по завозили жел. бампера,обвесы и т.д растаможили,продали,заплатили налоги.И все покупатели этого добра стали преступниками!
Хорошо, что Онищенко не предложил,ослушившехся детей в тюрьму сажать на 15 суток!
Он то и на прошлом своем рабочем месте умом не блестал...
Запретите ещё ключи и брелки крутить на пальце
Инструмент выступает своеобразным тренажером для кистей и пальцев рук. Эффективность и польза его объясняется следующими свойствами:
• развивает моторику и повышает чувствительность пальцев. Особенно полезны изделия для восстановления работоспособности рук после разнообразных травм и переломов кисти;
• устройство оказывает антистрессовое воздействие: помогает сосредоточиться, устраняет волнение, снимает нервное эмоциональное состояние и раздражительность;
• игрушка будет отличным способом занять время при поездках в транспорте или при ожидании в длинной очереди;
• стимулирует развитие мануальной точности.
Полюбил игру судоку лет 10 назад. Развития интеллектуальной мощи в себе от судоку не ощутил. Хотя иногда балуюсь. Ученые сказали-действительно игра не развивает интеллект. Комбинаторику больше. Ну и во время любой игры происходит нечто вроде медитации и расслабления .