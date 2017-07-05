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Использование и продажу спиннеров предлагают запретить
Woman's Day

Использование и продажу спиннеров предлагают запретить

С такой инициативой выступает экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко

Продажу и использование спиннеров в России нужно запретить, заявил «Известиям» экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор изучит популярную среди молодежи и детей игрушку на предмет безопасности для здоровья. Проверка вызвана тревогой родителей и преподавателей.

«Я так понимаю, что начались массовые жалобы родителей на эти спиннеры, которые проявляются во вредном воздействии на здоровье. Возможностями искажения в том числе и психического здоровья ребенка. Надо разобраться, может, даже приостановить их использование и продажу. Хотя я представляю, какой международный вой раздастся в ответ на такие предложения», — сказал Онищенко.

По мнению экс-главы Роспотребнадзора, контролирующие органы должны внимательнее следить за тем, во что играют российские дети

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«Сам факт этого уже говорит о том, что что-то в нашем Отечестве не в порядке. Прежде всего, разгульная политика «убрать надзоры государственные» со всех сегментов экономики, социальной жизни. Детская игрушка всегда была предметом самого пристального внимания со стороны надзорных органов. Начиная от замысла, материала, из которого она делается, и, собственно, того эффекта воспитательного, физического, которое она производит на организм ребенка. Что касается спиннеров, когда это превратилось в явление, которое уже волнует даже непрофессионалов, а государство при этом сохраняет олимпийское спокойствие — в этом вся и беда», — заключил он.

вчера, в 16:31 +8
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Комментарии
KirrrA
Написано вчера, в 16:47
перебесятся...
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+4
NARBLE
Написано вчера, в 16:52
Дааа... А о чём думали до появления её в продаже?

Написано: "Хотя я представляю, какой международный вой раздастся в ответ на такие предложения», — сказал Онищенко."

Оказывается все "воют".....
Ну, народ, разговаривать разучился
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+2
Online
TROL Online
Написано вчера, в 16:52
раньше поинтересней игрушки были ...
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+16
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:00
TROL, Эт чот слишком сложная была))В нашем детстве попроще игрухи водились
:
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+8
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 18:58
TROL, в ней есть мелкие детали, плюс движения у ребёнка могут спровоцировать приступ эпилепсии, а какие краски, а дерево непонятное, занозу посадить дите. Вы что, такое предлагать современным детям.
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+1
NARBLE
Написано вчера, в 19:28
ostrovsakhalin, А мои дети такие игрушки на уроке труда делали и ничего, без заноз обошлось....
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0
Online
Matso Online
Написано вчера, в 16:52
правильно запретить спиннеры , да и другие игрушки, пусть пиво пьют
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+9
КиР84
Написано вчера, в 17:00
Одна из самых тупых вещей сегодня!!!
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+10
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:03
Какой бред...
С таким же успехом давайте запретим и все популярные электронные гаджеты. Уж они точно пагубно на здоровье влиять могут при бесконтрольном использовании.
В чем выражается вредное воздействие спиннеров?
Хотелось бы увидеть список противопоказаний и побочных эффектов.
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+10
Online
sasch Online
Написано вчера, в 17:36
Русалка Обыкновенная, У Онищенко голова от них кружится
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+11
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:43
sasch, тошнота, рвота и косоглазие!
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+5
Online
Vings Online
Написано вчера, в 20:30
Русалка Обыкновенная, Фиг знает может враки, но вот в сети уже есть такие публикации насчет вреда от этой штучки"Совсем скоро медикам пришлось пожалеть о хвалебных отзывах в адрес спиннеров. Школьники и взрослые люди перестали заниматься работой и учебой, зато все свободное время проводили с крутящейся игрушкой. Из развивающего гаджета она превратилась в «убийцу времени», которое можно было провести с пользой – например, занимаясь спортом или составляя годовой отчет.
Учителя в школах США заметили, что учащиеся агрессивно реагируют на попытку отобрать спиннеры хотя бы на время уроков. Некоторые из-за них нападали на преподавателей, угрожали им убийством и рукоприкладством – так проявлялась зависимость от игрушки. Преподаватели добиваются запрета на законодательном уровне использования спиннеров в школе: уже в 40% штатов любому, кто принес его с собой на уроки, грозит немедленное отчисление."
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0
Еще 1 комментарий
Ярославчик
Написано вчера, в 17:05
Ладно дети играют в спиннеры, но когда взрослые мужики идут по городу и крутят их, я этого не понимаю.
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+8
samaya_555
Написано вчера, в 17:25
Ярославчик, взрослые не выросли еще:)
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+6
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 17:42
Ярославчик, а что по твоему должен делать взрослый?
Замечательный у нас все-таки народ и власть ему под стать.
То,что у нас большая часть населения всех возрастов периодически бухает, так это никого не волнует, всех все устраивает, а то, что человек какую-то безделушку крутит, так сразу надо проверить а не психопат ли он.
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:04
Ярославчик, Не от великого ума, видимо, Ярик)))

Еду давеча в аптобусе домой. Остановка. Стоит дядя, лет так 40 с небольшим, приличный такой, интеллект есть на лице.. Спиннер в руках. На футболке надпись "Bad Ass!!!" и главное, с восклицательными знаками. Аж тремя)))Вот что можно о нём подумать?))))
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+6
Еще 13 комментариев
passerby_boy
Написано вчера, в 17:23
на мой взгляд полный бред, хочет человек спинер пусть купит и балуется, какой вред он себе наносит этим спинером? я понимаю если бы ограничили отпуск алкоголя (всм. жестко взялись за контроль, а то как не праздник так пьяная молодежь гоняет, да бухарики на автомобилях). да сделали бы доступные книги для населения, а то книги стоят ужас как много. а потом удивляются почему все в гаджетах сидят, да потому что книга стоит за 1000 рублей, бутылка пива реально дешевле Йогурта питьевого. А спинеры между прочим реально успакаивают и развивают моторику пальцев. в чём вред то?
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+7
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:00
passerby_boy, первоначально они были сделаны для аутистов, что бы вывести их из своего Я.
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+1
Валентин
Написано вчера, в 17:27
В моем детстве все поголовно в фишки играли, и что, нужно было тоже запрещать, что за тупость?
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+5
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 17:28
А где раньше был этот тов. Онищенко???

Ситуация до боли напоминает "Тюнинг вне закона"по завозили жел. бампера,обвесы и т.д растаможили,продали,заплатили налоги.И все покупатели этого добра стали преступниками!
Хорошо, что Онищенко не предложил,ослушившехся детей в тюрьму сажать на 15 суток!
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 17:41
Мода на спиннеры скоро пройдет, как проходит она на любые развлекательные игрушки. Запрещать их - полный маразм. Не удивлена, правительство и парламент, не в силах справится с экономической ситуацией в стране, постоянно делает дурацкие заявления и вносят идиотские законопроекты. Для спуска пара, я полагаю.
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+6
Ярославчик
Написано вчера, в 18:13
НюНик_просто_Анна, Я вообще удивляюсь, как Онищенко в Госдуре работает...
Он то и на прошлом своем рабочем месте умом не блестал...
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:02
НюНик_просто_Анна, да очередная мать вой подняла приблеженная к власти. И завертелось
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+2
Еще 1 комментарий
Nikolaich
Написано вчера, в 17:41
Марки запретить, мало ли - полижут клей с неё, отравятся! Значки запретить - уколятся! Конфеты запретить - заболеют! песочницы запретить - заразно! Ролики - запретить, там тоже колесики крутятся
. У РПН больше нет занятий?
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+2
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 17:44
Онищенко просто гений маркетинга
предлагать что-то запретить это значит наоборот повысить популярность этой вещи
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+3
Nord
Написано вчера, в 17:50
А для чего эти спинеры нужны?
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−1
Online
sasch Online
Написано вчера, в 17:52
Очередная бредятина.
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+2
Hana
Написано вчера, в 17:58
Правильно! Пусть бегают дети с колесом и палкой, в пробки играют, в 21,! А то они нас родителей так то не поймут как нам жилось
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:05
Ну не спиннеры, так другое что-нить будет.
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+3
Korennoy
Написано вчера, в 18:27
Я бы Онищенко с его "реформами" запретил...
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+3
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 19:57
Korennoy, надо законодательно запретить Онищенко запрещать.
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+2
Bokassa
Написано вчера, в 18:32
онищенке лечиться пора, он до этого то особым адекватом не отличалсо, а с возрастом....
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+4
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 19:58
Bokassa, я его до сих пор нехорошим словом поминаю из-за Боржоми...
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0
Online
sasch Online
Написано вчера, в 18:53
Ржунемогу!!!
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+9
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:03
sasch, кручу едро на пальце!)))
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+5
Student__
Написано вчера, в 19:05
sasch,
Надо такой Онищенко бандеролью отправить, вот бомбанет мужика
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+3
Online
sasch Online
Написано вчера, в 19:05
ostrovsakhalin, Неее, это только для членов, регулярно платящих членские взносы. А иначе - не фиг!
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+5
Еще 1 комментарий
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 19:03
Юлу тогда тоже надо запретить! Матрёшка тогда вообще оружие массового поражения

Запретите ещё ключи и брелки крутить на пальце
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 19:34
Наталья Владимировна, четки, четки обязательно запрятить - вот орудие диавола!
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+7
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 19:36
НюНик_просто_Анна, они меня особо не смущают, а вот если раскрученные ключи в меня полетят? И за экстренную помощь у меня 1500 денег попросят, а их не будет у меня?
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+2
Еще 2 комментария
Игорь Станиславович
Написано вчера, в 19:08
И что ему спиннер неугодил!
Инструмент выступает своеобразным тренажером для кистей и пальцев рук. Эффективность и польза его объясняется следующими свойствами:
• развивает моторику и повышает чувствительность пальцев. Особенно полезны изделия для восстановления работоспособности рук после разнообразных травм и переломов кисти;
• устройство оказывает антистрессовое воздействие: помогает сосредоточиться, устраняет волнение, снимает нервное эмоциональное состояние и раздражительность;
• игрушка будет отличным способом занять время при поездках в транспорте или при ожидании в длинной очереди;
• стимулирует развитие мануальной точности.
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+2
A-nuusha
Написано вчера, в 19:36
Ну, так все ж проблемы-то перерешали в стране! Осталась одна насущная - О! Надо спинеры запретить!
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+3
babaj
Написано вчера, в 19:44 Отредактированно вчера, в 19:45
Когда я был маленьким-все ходили с кубиками Рубика. Сейчас и не встретишь.
Полюбил игру судоку лет 10 назад. Развития интеллектуальной мощи в себе от судоку не ощутил. Хотя иногда балуюсь. Ученые сказали-действительно игра не развивает интеллект. Комбинаторику больше. Ну и во время любой игры происходит нечто вроде медитации и расслабления .
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+1
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 20:03
спиннеры запретить? тут судья дочке свадьбу устроил за 2 ляма при участии мафика Кабзона, педика Баскова и прекрасной шлындре Брежневой, а они игрушку собираются запретить. совсем уже шизанулись! АСТВ - надо в таких постах разрешать мат, потому что цензурно выражать свое недовольство нашими крючкотворами уже становится сложно!
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+2
alenka86
Написано вчера, в 20:13
marrozz,
поддерживаю вас полностью
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+1
alenka86
Написано вчера, в 20:11
Бред полнкйший о запрете СПИНЕРОВ
сколько помню ни когда они не вредили ..но тогда придётся все запрещать ИНТЕРНЕТ ..КОМПЬЮТОРЫ ..ТЕЛЕФОНЫ ...ПЛАНШЕТЫ ОНИ ТОЖЕ ВЛИЯЮТ НА НАШИХ ДИТЕЙ
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+1
Online
Инкогнито Online
Написано вчера, в 20:21
Эх, как же я отстал от жизни....Что это за хрень спинер??Благо я уже освоил Гугл.Сейчас посмотрим что за шайтан апарат....
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0
Firemarshal
Написано вчера, в 20:26
Обострение у Геннадия. Давненько он не светился. Последний раз, по-моему, он квас хотел запретить. Я думал его на пенсию отправили, а он в ГД! Интересно кто этого антиспинера избирал?
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+1
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 20:35
Расстрэлять спинэры.
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+2
Online
Хронос Online
Написано вчера, в 21:12
Надо телевизор запретить,а Онищенко сдать в поликлинику на опыты!
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+1
дизельный_дым
Написано вчера, в 22:45
а в мою молодость в Чику все играли. вот игрушка так игрушка или выиграешь или проиграешь и никто не запрещал .у каждого в кармане слиток свинцовый был. как правило ложкой отливались Чика на орла.классика.
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0
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