Сахалинцев приглашают в "Чеховский сквер"

В программе - ярмарка рукоделия, напольная игра «Маршрутом Чехова», квест на знание чеховских произведений и экскурсия в фаэтоне, запряженном лошадьми

Завтра, 20 июля с 16:00 до 19:00 на территории музея «Остров Сахалин» в областном центре пройдет очередной «Чеховский сквер».

В программе - ярмарка рукодельных изделий, напольная игра «Маршрутом Чехова», квест на знание чеховских произведений и экскурсия в фаэтоне, запряженном лошадьми.

Как сообщают в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», посетителям экскурсионного вояжа расскажут историю музея, которому в сентябре этого года исполнится 22 года, о скульптурных композициях, расположенных в сквере, о том, какой человек из окружения А.П. Чехова стал прототипом Беликова из рассказа «Человек в футляре», о таксах писателя, которых звали Бром Исаевич и Хина Марковна и многом?многом другом.

Экскурсия проходит по всей территории сквера, поэтому не забыт и Чехов?центр.

В случае плохой погоды мероприятие переносится на 3 августа.