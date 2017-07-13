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Сахалинцев приглашают в "Чеховский сквер"

Сахалинцев приглашают в "Чеховский сквер"

В программе - ярмарка рукоделия, напольная игра «Маршрутом Чехова», квест на знание чеховских произведений и экскурсия в фаэтоне, запряженном лошадьми

Завтра, 20 июля с 16:00 до 19:00 на территории музея «Остров Сахалин» в областном центре пройдет очередной «Чеховский сквер».

В программе - ярмарка рукодельных изделий, напольная игра «Маршрутом Чехова», квест на знание чеховских произведений и экскурсия в фаэтоне, запряженном лошадьми.  

Как сообщают в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», посетителям экскурсионного вояжа расскажут историю музея, которому в сентябре этого года исполнится 22 года, о скульптурных композициях, расположенных в сквере, о том, какой человек из окружения А.П. Чехова стал прототипом Беликова из рассказа «Человек в футляре», о таксах писателя, которых звали Бром Исаевич и Хина Марковна и многом?многом другом.

Экскурсия проходит по всей территории сквера, поэтому не забыт и Чехов?центр.

В случае плохой погоды мероприятие переносится на 3 августа.

Галерея
Сахалинцев приглашают в "Чеховский сквер", Фото: 1
Сахалинцев приглашают в "Чеховский сквер", Фото: 2
Сахалинцев приглашают в "Чеховский сквер", Фото: 3
Сахалинцев приглашают в "Чеховский сквер"
Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:43 +3
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Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:50
Красота! Прелестно! Как бы я хотела хоть минуточку побывать "Дамой с собачкой")
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