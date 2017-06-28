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«Лето под знаком спиннера»: модная безделушка покоряет Сахалин

«Лето под знаком спиннера»: модная безделушка покоряет Сахалин

Прикольный механизм, доступная цена – все гениальное просто

Спиннер – развлекательная вращающаяся игрушка – завоевывает внимание миллионов человек и миллиардные рынки по всей планете. Сахалинская область не осталась в стороне от вирусного распространения этой безделушки. Спиннеры продают на каждом шагу – в магазинах детских игрушек, продуктовых павильонах и даже зоомагазинах. Рядом с лотками с золотыми украшениями на улицах областного центра спонтанно разместились прилавки со спиннерами на любой вкус.

Пик популярности спиннеров в России пришелся на конец весны. Спрос на эти крутилки в какой-то момент был так велик, что они пропали даже с оптовых баз Москвы, а те, что остались, кратно выросли в цене. Сейчас благодаря предпринимательской активности по всей стране предложение постепенно начинает превалировать над спросом.

Тем не менее, поставщики модной игрушки уверены, что ажиотаж вокруг нее продержится как минимум в течение всего лета. Популярность спиннера можно сравнить с другой ручной безделицей – йойо. В свое время он так же молниеносно покорил планету. Йойо крутили в руках дети и взрослые, устраивали турниры по мастерству вращения, дарили друг другу на торжества.

Корреспондент astv.ru пообщался с поставщиками, розничными продавцами и покупателями трендовой побрякушки.

«У нас семейный бизнес. Я закупаю товары на оптовых базах Москвы и отправляю отцу в Южно-Сахалинск. Месяца три назад случайно заметил, что грузчики на базе постоянно что-то крутят в руках. Так я узнал, что такое спиннер. То есть первые, у кого они появились в столице, это грузчики из азиатских республик», – рассказывает предприниматель Рафаэль, один самых из крупных поставщиков спиннеров в Южно-Сахалинск из Москвы.

«А поскольку мы, коммерсанты, стараемся держать нос по ветру, чтобы повышать выручку, попробовал мелкими партиями отправлять их на Сахалин. Сначала ажиотажа не было, но потом началась просто истерия. Отправляли партии практически через день. И в Москве тоже активизировались закупщики. Спиннеры пропали из оптовой торговли. А те, что остались, дико выросли в цене. Говорили, что даже в Китае не успевают их производить. Представьте, что самый обычный спиннер, который должен в опте стоить 30-40 рублей, подскочил до 140. И все равно люди покупали, и на Сахалине спрос был огромный. Нам повезло, что мы раньше всех это поняли. Думаю, что это лето пройдет под знаком спиннера, ажиотаж еще долго будет. Хотя не такой, как с самого начала. Сейчас предложений гораздо больше стало. Производители постоянно поддерживают внимание покупателей. Началось все со стандартных, самых простых видов. Сейчас каких только нет – светящиеся, с подключением к bluetooth, музыкальные, пластиковые, металлические, деревянные. Недавно появился спиннер-юла. Кстати, скоро мы такие на Сахалин завезем. Ждите», – рассказал Рафаэль.

В розничной торговле Южно-Сахалинска стоимость стандартного спиннера без излишеств составляет 200-350 рублей. Музыкальный, светящийся и с Bluetooth-модулем обойдется дороже, в 700 и более рублей.

Как правило, спиннеры, которые продаются в магазинах детских игрушек и торговых центрах стоят дороже, но и качество их относительно высокое. Торгуют такими игрушками и на улицах, стоят они меньше (150-200 рублей), но и ломаются заметно быстрее.

«Я купил себе самый обычный спиннер в торговом центре за 349 рублей. Забавная игрушка, можно побаловаться, когда заняться нечем. А сыну купил в другом месте, потому что он просил в виде Бэтмена или трансформера. Нашли мы такого Бэтмена у цыганки рядом с магазином. Лоток со спиннерами у нее стоял радом с золотыми украшениями. Забавное сочетание, мне показалось. Но качество у Бэтмена похуже. Крутится плоховато и детали отскакивают», – рассказал житель Южно-Сахалинска Петр.

«Я заказал спиннер на Алиэкспрессе за 100 рублей. Спиннер как спиннер, крутится-вертится», – отметил другой горожанин Андрей.

«Заметный ажиотаж вокруг спиннеров начался в Южном где-то месяца полтора назад. Потом был небольшой спад интереса и сейчас покупают их чуть поменьше, но очень бойко. Прикольный механизм, доступная цена. Все гениальное просто, как говорится», - поделился продавец детских игрушек  Андрей.

Особенный успех спиннеры имеют все же среди детей. На улицах Южно-Сахалинска сегодня повсеместно можно встретить компании школьников, которые вращают пестрые игрушки в руках. В пришкольных лагерях педагоги уже стали изымать спиннеры у детворы – наряду со смартфонами – на время пребывания под присмотром.

Между тем, недавно российско-итальянская компания Сaviar выпустила спиннер из драгоценных металлов стоимостью почти 1 миллион рублей. Покупатель может выбрать один из четырех вариантов спиннера: с триколором и изображением двуглавого орла, с изображением черепа, с бриллиантами. Четвёртый аксессуар, полностью сделанный из золота, выпущен в единственном экземпляре.

Создание спиннера приписывается инженеру-химику по образованию Кэтрин Хеттингер. В интервью The New York Times она сказала, что идея для игрушки пришла ей после того, как она увидела в Израиле арабских мальчишек, бросающих камни в полицейских. В ответ на это ей захотелось создать успокаивающую игрушку, которая смогла бы помочь детям высвободить накопившуюся энергию.

Галерея
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 1
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 2
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 3
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 4
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 5
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 6
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 7
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 8
Спиннеры покоряют Сахалин, Фото: 9
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Спиннеры покоряют Сахалин
Автор: Иван Федотов, сегодня, в 12:58 +1
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Комментарии
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:21
люди,вы сошли с ума...
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+8
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marrozz Online
Написано сегодня, в 13:27 Отредактированно сегодня, в 13:28
спиннеры фигня. я ручку от старой мясорубки кручу. мне норм
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+18
Online
crazydriver144 Online
Написано сегодня, в 14:00
marrozz, главное по зубам не попасть
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+8
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:14
marrozz, ахахаха
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+4
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marrozz Online
Написано сегодня, в 15:26
crazydriver144, это еще одно полезное свойство ручки от мясорубки в темное время суток
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+2
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:28
раньше,чтобы успокоить ребёнка,достаточно было подзатыльника или по жопе ремнём!..чтобы найти куда девать его энергию,достаточно было его занять полезным делом!
а сейчас только потакают прихотям детей!..айпады,айфоны-шмайфоны...бабла до хрена видать...
Зато производители всякой бесполезной шняги(как электронной,так и обычной) наваривают миллиарды долларов!
отсюда и изменения в мозгах детей и взрослых,особенно водителей,да и вообще...
проходишь мимо кофеен,там парочки сидят и молча долбят рыльце в свою трубу..в машине сидят двое и вместо любоваться друг дружкой,долбятся в гаджеты...
за рулём все вотсапятся!
А теперь будут спинеры!...а давай целоваться?..давай!..а у тебя спинер есть???
Дибилизм...имхо.
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+6
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 14:26
Товарищ Сергей, раньше трава зеленей была....всему свое время.а в наше время было и гидроперит и черную фигню со строек жевали...как ее...гудрон чтоль..и игра ножички...так что спиннер побезопаснее будет.явно не тупее игры тамагочи...и да.каждый сам выбирает сидеть ему уткуншись рыльцем как вы говорите в телефон или общаться в живую..
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+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 13:31
вобще же эта игрушка создана для детей страдающих аутизмом
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+5
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 13:46
это эпедемия какая то , недавно однокласник приходил на работу ко мне , тоже с этой дрянью в руках ходит и крутит крутит его , епть 26 лет человеку а он фигню эту крутит , причем говорит у него еще другой запасной есть
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+10
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:05 Отредактированно сегодня, в 14:06
да пусть!
это же дети..
у нас были в детстве тоже игрушки( Рогатка, и напальчник с патроном от лампочки+ рябина... или мелкие подшипники. или мелкие речные камушки )
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+4
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 14:21
(князь) Вельзевул, ну да спинер побезопаснее будет ))
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+3
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:40
Vitaliy Borodin, смотря как его кинуть!
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:25
Я вообще до отлета в отпуск не знал, про эти спиннеры, пока племянник не позвонил и попросил привезти ему...пошел в магазин, а там уже светящиеся продаются напокупал сразу всем племянникам и детям друзей...
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+5
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:28
Есть даже за 1600 типо по золото сделаны...
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+3
Karu
Написано сегодня, в 14:32
.
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+2
Online
КиР84 Online
Написано сегодня, в 14:35
вообще тупая и абсолютно без полезная вещь.
а пипл хавает как говорится....
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+4
Karu
Написано сегодня, в 14:38
Лучше купить и крутить Power Ball
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+1
DashaA
Написано сегодня, в 14:44 Отредактированно сегодня, в 14:45
Ничего плохого в этой игрушке нет... просто новое детское увлечение. Развивает мелкую моторику. У нас в детстве тоже всякие безделушки были популярны: йо-йо (делали даже сами из пластмассовых пробок от газированных напитков), цветные пружинки, лизуны и т.д.
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+1
trdsport65
Написано сегодня, в 14:59
почему нет отметки "на правах рекламы", ведь прорекламировали конкретного продавца. это рекламная заказуха вот и все.
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+2
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:43
trdsport65, да о какой рекламе идёт речь... о ней знает весь город...и в рекламе это вещь явно не нуждается ..
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