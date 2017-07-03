На берегу Малого Вавайского озера прошел полевой слёт «Учимся на природе»

Каждая из трёх смен длилась по пять дней

Третья смена полевого слета «Школа природы» завершилась на берегу Малого Вавайского озера в Корсаковском районе. Туристско-краеведческий слёт «Учимся на природе» – это полевая обзорная программа по различным видам туризма и краеведению для педагогов дополнительного образования Сахалинской области и их детских групп.

В трех пятидневных сменах слета приняли участие группы из образовательных и общественных организаций нескольких районов Сахалинской области и Южно-Сахалинска. Всего было около 180 участников.

Слёт был организован общественной организацией «Клуб «Бумеранг» совместно с ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» при поддержке благотворительного фонда содействия образованию «ДАР».

Целью слёта организаторы поставили пропаганду экологического туризма как эффективной формы воспитания детей и молодёжи, а также обмен опытом по организации туристских и краеведческих мероприятий в полевых условиях.

Бумеранговцы показали педагогам из районов и волонтёрам, как они организуют полевые занятия по туризму и краеведению, а педагоги-участники в свою очередь провели походные игры и занятия. Таким образом, слёт был полезен не только детям, но и взрослым.

В детскую программу входили занятия на скалодроме и верёвочных переправах, занятия по управлению швертботами и каяками, интерактивные занятия по краеведению и др. После освоения всей туристской программы для ребят была проведена мультигонка, в которой участники защищали честь своих команд на различных этапах. Также мультигонка включала командную эстафету, в которой ребята громко поддерживали друг друга.

Занятия полевого слета «Учимся на природе», организованного клубом «Бумеранг» при поддержке ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», проходят на Малом Вавайском озере уже третий год.