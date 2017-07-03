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На берегу Малого Вавайского озера прошел полевой слёт «Учимся на природе»

На берегу Малого Вавайского озера прошел полевой слёт «Учимся на природе»

Каждая из трёх смен длилась по пять дней

Третья смена полевого слета «Школа природы» завершилась на берегу Малого Вавайского озера в Корсаковском районе. Туристско-краеведческий слёт «Учимся на природе» – это  полевая обзорная программа по различным видам туризма и краеведению для педагогов дополнительного образования Сахалинской области и их детских групп.

В трех пятидневных сменах слета приняли участие группы из образовательных и общественных организаций нескольких районов Сахалинской области и Южно-Сахалинска. Всего было около 180 участников.  

Слёт был организован общественной организацией «Клуб «Бумеранг» совместно с ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» при поддержке благотворительного фонда содействия образованию «ДАР».

Целью слёта организаторы поставили пропаганду экологического туризма как эффективной формы воспитания детей и молодёжи, а также обмен опытом по организации туристских и краеведческих мероприятий в полевых условиях.

Бумеранговцы показали педагогам из районов и волонтёрам, как они организуют полевые занятия по туризму и краеведению, а педагоги-участники в свою очередь провели походные игры и занятия. Таким образом, слёт был полезен не только детям, но и взрослым.

 В детскую программу входили занятия на скалодроме и верёвочных переправах, занятия по управлению швертботами и каяками, интерактивные занятия по краеведению и др. После освоения всей туристской программы для ребят была проведена мультигонка, в которой участники защищали честь своих команд на различных этапах. Также мультигонка включала командную эстафету, в которой ребята громко поддерживали друг друга.

Занятия полевого слета «Учимся на природе», организованного клубом «Бумеранг» при поддержке ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», проходят на Малом Вавайском озере уже третий год. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:04 0
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