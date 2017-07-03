Россиян ограждают от алкоголя
Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу спиртного в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях
Министерство здравоохранения России предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, в которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях, пишет газета "Известия".
По данным издания, соответствующие предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения Минздрава, которая согласовывается с другими министерствами.
"Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции", — заявили газете в пресс-службе Минздрава.
Как отмечает газета, в качестве примера такой рекламы в министерстве назвали "имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является)", а также технологию скрытой рекламы — так называемый продакт плейсмент.
Онищенко предлагает запретить продажу всего алкоголя с 21:00 до 9:00
Как добавили в Минздраве, при применении последнего механизма продвижения демонстрируется либо продукт, которым пользуются герои фильмов, телепрограмм или печатных иллюстраций и так далее, либо его логотип, или упоминается качество напитка.
В начале июня газета сообщала, что Минздрав предложил запретить поддержку из бюджета отечественных фильмов, в которых герои курят или демонстрируются табачные изделия.
Ранее Центр разработки национальной алкогольной политики выступил с инициативой запретить в России демонстрацию потребления алкоголя в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах с 06.00 до 23.00. В настоящий момент в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении, при этом демонстрация спиртных напитков в эфире никак не регламентирована.
А наши чишуши из минздрава пытаются лечить прыщик, когда надо бороться с воспалением лёгких.
Предлагаю внести в госдуму проект закона запрещающим идиотам принимать идиотские законы.
А то надоела эта псевдоборьба! Под этой маркой "борьбы за здоровье нации" выкачивать даже у нищего населения из карманов деньги. Кто-то сомневается ещё? Доходы от продажи алкоголя и табака в карман государства, явно не на последних местах в рейтинге, и, вполне возможно, приближаются к нефтяным и газовым.
Так что они умеют бороться против меда.
Пускай и этот закон примут.
Созвучно.
shnurovs.
Как известно всем духовным лицам, первоначальная задача человека состояла в наименовании предметов и явлений мира. И он с ней справился. Нет уже здесь того, чтобы не имело названия, а если что-то и появится, то тут же получит имя. Такова природа человека. Наши великие государственные мыслители видимо сочли, что возможно и обратное. Если, предположим, исключить ".......", как слово, то и явление это как-то само собой исчезнет. Нет слова "....." и окраина посёлка "Советский" станет величественно упорядоченной, как композиция полотен Боттичелли. Исходя из этой логики, первым делом необходимо запретить слово "дурак", глядишь, все и поумнеют.
PS: Удалил слова из цитаты, но для русского человека это не проблема понять какие.
А любопытный так и полностью цитату найдёт
И Госдуму запретите.
Может эта Онищенко через Сигала на Голливуд работает!