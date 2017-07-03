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Россиян ограждают от алкоголя

Россиян ограждают от алкоголя

Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу спиртного в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях

Министерство здравоохранения России предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, в которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях, пишет газета "Известия".

По данным издания, соответствующие предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения Минздрава, которая согласовывается с другими министерствами.

"Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции", — заявили газете в пресс-службе Минздрава.

Как отмечает газета, в качестве примера такой рекламы в министерстве назвали "имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является)", а также технологию скрытой рекламы — так называемый продакт плейсмент.

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Как добавили в Минздраве, при применении последнего механизма продвижения демонстрируется либо продукт, которым пользуются герои фильмов, телепрограмм или печатных иллюстраций и так далее, либо его логотип, или упоминается качество напитка.

В начале июня газета сообщала, что Минздрав предложил запретить поддержку из бюджета отечественных фильмов, в которых герои курят или демонстрируются табачные изделия.

Ранее Центр разработки национальной алкогольной политики выступил с инициативой запретить в России демонстрацию потребления алкоголя в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах с 06.00 до 23.00. В настоящий момент в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении, при этом демонстрация спиртных напитков в эфире никак не регламентирована.

сегодня, в 11:35 0
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Комментарии
Breaking87
Написано сегодня, в 11:43
Брааааво, аплодирую стоя...вот это ход конём, вот это настоящая борьба с алкоголем...так ударим же по скрытой рекламе алкоголя
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:45
Любому маломыслящему человеку понятно, что не распитие алкоголя и курение табака в художественных фильмах - приводят к пьянству, а нищенское и беспросветное существование большинства населения.
А наши чишуши из минздрава пытаются лечить прыщик, когда надо бороться с воспалением лёгких.

Предлагаю внести в госдуму проект закона запрещающим идиотам принимать идиотские законы.
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+20
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:09
sasch, "Предлагаю внести в госдуму проект закона запрещающим идиотам принимать идиотские законы" .Вы хотите что бы "пчёлы боролись против мёда"???
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 12:20
Abbatissa, Ага! Хочу!
А то надоела эта псевдоборьба! Под этой маркой "борьбы за здоровье нации" выкачивать даже у нищего населения из карманов деньги. Кто-то сомневается ещё? Доходы от продажи алкоголя и табака в карман государства, явно не на последних местах в рейтинге, и, вполне возможно, приближаются к нефтяным и газовым.
Так что они умеют бороться против меда.

Пускай и этот закон примут.
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 12:34
Abbatissa,
Созвучно.


shnurovs.
Как известно всем духовным лицам, первоначальная задача человека состояла в наименовании предметов и явлений мира. И он с ней справился. Нет уже здесь того, чтобы не имело названия, а если что-то и появится, то тут же получит имя. Такова природа человека. Наши великие государственные мыслители видимо сочли, что возможно и обратное. Если, предположим, исключить ".......", как слово, то и явление это как-то само собой исчезнет. Нет слова "....." и окраина посёлка "Советский" станет величественно упорядоченной, как композиция полотен Боттичелли. Исходя из этой логики, первым делом необходимо запретить слово "дурак", глядишь, все и поумнеют.

PS: Удалил слова из цитаты, но для русского человека это не проблема понять какие.

А любопытный так и полностью цитату найдёт
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+2
Еще 4 комментария
Online
Sergey_72 Online
Написано сегодня, в 11:57
Нечего сказать! Надо бороться с необоснованным повышением цен на топливо, продукты, услуги ЖКХ и электроэнергию. За повышение благосостояния народа. За культуру быта. За доступность образования и медицинских услуг.......... А вот запретами нас не напугать. Только лишний раз подстёгивать. Пить от этого уж точно меньше не станут. Такое ощущение, что этим чудакам на букву "М" нечем заняться! А то они сами все трезвенники!
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+7
Online
yur Online
Написано сегодня, в 16:31
Sergey_72, Перед днём семьи в виноводочных затаривались все по полной программе, да же те кто и не пьёт, на всякий случай.
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+1
Breaking87
Написано сегодня, в 11:59
Раз пошла такая пьянка, у меня есть интересное предложение к Минздраву. А давайте запретим смайлики с кружками пива да с изображением алкголя, ааа?? а то народ насмотрится на все эти смайлики с коктейлями, бутылочками, бокалами...а потом садятся за руль пьяными и устраивают футбол на улицах
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+7
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:46
Breaking87, зато рекламировать пиво ( безалкогольное) при езде на велосипеде теперь можно. )))
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+1
Malinka17
Написано сегодня, в 12:12
Мдяяяя... фильмы Гайдая теперь запретят совсем? Как смотреть теперь Операцию Ы, Кавказскую пленницу или Ивана Васильевича, м? А вот в сказках мёд-пиво пьют, их тоже теперь "замажут"? Лукоморье А.С. Пушкина вообще вне закона?
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+7
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 12:22
Запретите лучше Онищенко.
И Госдуму запретите.
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+6
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:42
.....представил российский блокбастер,все трезвые,законопослушные,ходят тупят не чего не происходит.О чем фильм был не понятно!

Может эта Онищенко через Сигала на Голливуд работает!
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+3
Matso
Написано сегодня, в 13:13
когда до этих умников дойдет, что с пьянством надо бороться не запретами, а поднятиям уровня жизни населения.
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+4
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 13:21
Это не поможет, Сви...я грязи всегда найдёт...
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+1
КиР84
Написано сегодня, в 14:10
Идиотизм полный!!!!
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0
Online
АлинКо Online
Написано сегодня, в 14:33
а я за! но больше на утопию похоже, никогда этому не быть...
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0
Yura65rus
Написано сегодня, в 15:46
Маразм крепчает....
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0
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