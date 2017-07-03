Очередная порция побоев для жительницы Смирных завершилась ножом в спине

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Виновный проведет пять с половиной лет в колонии

Смирныховский суд приговорил 27-летнего местного жителя к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима за систематические истязания и умышленное причинения тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что с 14 февраля 2016 года по 7 января 2017 года подсудимый, после пьянок систематически наносил побои своей сожительнице. 5 февраля 2017 года очередные истязания закончились ударом ножа в спину женщины.

Кроме основного наказания, суд назначил и дополнительное - ограничение свободы на 1 год, которое осужденный будет отбывать после освобождения из колонии. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.