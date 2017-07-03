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Очередная порция побоев для жительницы Смирных завершилась ножом в спине
interfax.ru

Очередная порция побоев для жительницы Смирных завершилась ножом в спине

Виновный проведет пять с половиной лет в колонии

Смирныховский суд приговорил 27-летнего местного жителя к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима за систематические истязания и умышленное причинения тяжкого вреда здоровью. 

Суд установил, что с 14 февраля 2016 года по 7 января 2017 года подсудимый, после пьянок систематически наносил побои своей сожительнице. 5 февраля 2017 года очередные истязания закончились ударом ножа в спину женщины.

Кроме основного наказания, суд назначил и дополнительное - ограничение свободы на 1 год, которое осужденный будет отбывать после освобождения из колонии. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:21 +3
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Комментарии
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 11:35
Интересно а когда жертва была еще жива,она обращалась в полицию по поводу побоев?
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+3
Reader
Написано сегодня, в 13:08
ateriya, в смысле была? Разве она сейчас мертва?
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+2
Troyan
Написано сегодня, в 13:08
ateriya, Написано, что потерпевшая умерла?
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+1
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:10
Troyan, да я поняла не так. понапишут блин, журналисты епрст.
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+1
Еще 1 комментарий
jkmu
Написано сегодня, в 11:54
Уродина...зачем же женщина терпела все это???
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+1
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:29
jkmu,
Уродина как раз тетка раз терпела.
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0
katenok1183
Написано сегодня, в 12:26
Бабы дуры
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 12:56
Вот и стоило терпеть?! Раз руку поднял,сразу надо было его урезонить!
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+2
Online
АлинКо Online
Написано сегодня, в 14:27
год терпела побои
кошмар....неужели остаться одной для нее было страшнее?
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:32
Реально садист какой то. Таким нельзя на воле среди людей жить.
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0
КисМа")
Написано сегодня, в 15:51
С нами поступают так, как мы позволяем.
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+1
Jim
Написано сегодня, в 16:28
Любовь загробная
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0
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