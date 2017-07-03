Новую ЛЭП построят в Шебунино

Жители Шебунино встретились с Олегом Кожемяко. После прошлого визита главы региона в селе снесли несколько ветхих строений, привели в порядок часть дорожного полотна центральной улицы, выполнили ремонт уличного освещения, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

В этот раз губернатор сообщил селянам, что областные власти выделили средства на реконструкцию ЛЭП, по которой село получает электроэнергию. На ней будет использоваться самонесущий изолированный провод. Это позволит существенно повысить надежность электроснабжения. Часть необходимых работ планируется выполнить уже в текущем году. Также в планах обустройство твердого дорожного покрытия на дороге, соединяющей Шебунино и Горнозаводск.

Одна из участниц встречи подняла важный социальный вопрос. Она живет в селе многие годы, но в силу сложившихся обстоятельств имеет временную регистрацию. Поэтому не может воспользоваться установленными для «детей войны» льготами. Оценив ситуацию, Олег Кожемяко поручил руководству областного министерства социальной защиты проработать вопрос о внесении соответствующих поправок в действующие нормативные документы.

- Здесь в селе необходимо провести ремонт помещений врачебной амбулатории, обустроить ее фасад, а также клуба, - сказал губернатор. – Следует отметить, что работа по благоустройству, наведению порядка в населенных пунктах Невельского района ведется в плановом порядке, иногда и с опережением графика. В прошлом году это муниципальное образование быстро реализовало свои планы по благоустройству. И в результате ему было выделено дополнительное финансирование из областного бюджета. Не исключено, что и в текущем году ситуация повторится. И тогда областные и муниципальные власти смогут выполнить еще больше наказов жителей Невельского района.