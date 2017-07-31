Новое граффити появится на стене дома в Дальнем

В новом микрорайоне Дальнего появится очередное, уже четвертое по счету, граффити. Художники объединения Art Sakhalin нарисуют на стене дома №19 на улице Крымской маяк и девочку с волосами из волн.

Идею превратить новый микрорайон Дальнего в арт-пространство с помощью рисунков предложил бывший главный художник Южно-Сахалинска Павел Шугуров. Именно он, совместно с дизайнером Алексеем Дружининым нарисовал первое граффити. Эта акция, бывшая довольно скандальной (повлекла разбирательства на уровне мэрии Южно-Сахалинска), свое дело все же сделала – она начала общественное обсуждение и дала дорогу художникам. С августа изменилось многое – художникам удалось наладить контакт с управляющей компанией, которая первоначально настенную живопись встретила в штыки, заручиться поддержкой депутатов. А главное - дизайнеры смогли получить от жителей кредит доверия, и этот рисунок на Крымской авторы не согласовывали, как прежние. С тех пор на улице Московской появился храм, а на улице Алых Роз - космонавт с розой.

- Все наши прежние рисунки не встречали сопротивления и критики. Жители поняли, что у нас нет задачи сделать что-то провокационное, вызвать ссоры, наоборот, мы хотим, чтобы в Дальнем появились теплые позитивные рисунки, которые заставляют улыбаться, - говорит Алексей Дружинин. – Вот и сейчас мы понимаем, что к Крыму неоднозначное отношение, и последнее, чтобы нам хотелось – посеять своим рисунком раздор и споры. Мы взяли идею моря и маяков, которые роднят Крым и Сахалин.

Автор эскиза - сахалинский иллюстратор Анастасия Син. Ее рисунок нарочито детский, трогательный. Особенно интересным граффити делает то, что на фасаде есть три окна. Раньше художникам в Дальнем попадались только глухие стены. Анастасия Син обыграла окна, вписав их в рисунок. Теперь по вечерам маяк на Крымской будет гореть настоящим светом, оттуда будут выглядывать живые люди, и сам маяк станет живым.

Работы начались вчера, 1 ноября, вечером. Марина Пузик, Марина Говердова, Анна Соловьёва, Настя Син, Алексей Дружинин, Юлия Сорокина и Алексей Дружинин показали жителям, что именно появится на стене и стали рисовать.

- Этот рисунок станет последним в этом году – слишком холодно. Мы и сами очень замерзли и боялись, что краски не лягут. Но сегодня оказалось, что все нормально. Мы сможем закончить картину, - говорит Алексей Дружинин. – А местные жители вчера вечером согревали нас горячим чаем и бутербродами. Это очень приятно.

Кроме бутербродов и пирогов художники никакой оплаты не получают. Деньги на краски и аренду автовышки им переводят сами сахалинцы.

Сегодня в 11.00 художники возобновили работу, через несколько часов рисунок будет готов.