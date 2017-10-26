Чемпионка мира по пляжному фрисби провела мастер-класс для сахалинцев

В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по алтимат фрисби от профессиональных спортсменов из Москвы. Инга и Алексей Сулимовы - игроки ведущих команд России "Brilliance" и "Долгорукие". Кроме того, Инга - капитан сборной страны по пляжному алтимату, которая в этом году впервые в истории выиграла чемпионат мира в Испании, разгромив постоянных фавориток из США.

- Нас пригласили игроки из вашей островной команды "Salmon de island" для повышения уровня их мастерства. И это типичная для регионов картина, когда алтимат фрисби представлен только одной командой, которая варится в своем котле, потому нужны новый опыт и игры с другими соперниками. Для Сахалина актуальны связи с коллегами из Приморья - во Владивостоке тоже есть постоянная команда по алтимату. Потому вам надо чаще выезжать во Владивосток или приглашать их игроков к себе, тогда рост команды будет более заметным, - отмечает Инга Сулимова.

По словам Инги, в последние годы популярность алтимат фрисби растет. Теперь уже олимпийский вид спорта набирает обороты в стране, проводятся постоянные фрисби-кэмпы, российские игроки регулярно выезжают на мировые соревнования, откуда привозят новый опыт и свежие идеи. Часть из таких наработок Инга и Алексей Сулимовы представили и для сахалинцев, которые под руководством тренеров отрабатывали приемы защиты и нападения, тактические связки и схемы, броски и элементы функциональных тренировок.

- Это огромный шаг в развитии алтимата на Сахалине. Мы впервые увидели профессиональных игроков с огромным опытом, которые готовы им делиться. За несколько дней из нас выжали все соки. Кстати, мы тренировались вместе с выпускниками "Школы уличного спорта": в этом году в нашу команду "Salmon de island" вошли еще несколько ребят из этого проекта. Но, вместе с тем, есть проблемы с доступностью залов для тренировок. Мы не можем принять в межсезонье всех желающих поиграть, потому остается только вариант летних тренировок, - поделился капитан сахалинской команды по алтимат фрисби Вадим Борисов.

Два года Вадим с единомышленниками проводит бесплатные тренировки по алтимат фрисби, развивает этот набирающий популярность вид спорта (и отличного семейного и дружеского отдыха), а в настоящее время планирует заразить игрой с летающими дисками еще больше жителей острова. Благодаря грантовой поддержке правительства Сахалинской области организаторы проекта "Школа уличного спорта" планируют развивать новое направление - фрисби-гольф. После закупки необходимого оборудования начнутся тренировки и выездные мастер-классы, в которых смогут участвовать все желающие.

Для справки:

Алтимат (Ultimate) - динамичный командный игровой вид спорта с летающим диском фрисби. Игра ведется двумя командами на прямоугольном поле с зонами в торцах. Цель игры: пасуя диск между игроками своей команды, необходимо поймать его в зоне противника. Игрок, владеющий диском, перемещаться по полю не может. Игроки противоположной команды должны сбить диск в воздухе, либо вынудить соперников сделать неточный пас, чтобы иметь возможность нападать самим.

Диск-гольф (англ. disc golf) или фрисби-гольф - индивидуальный вид спорта с летающим диском (фриcби), где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки, от стартовой точки - "ти", выполняя броски специальным диском (каждый последующий бросок выполняется с места остановки диска), до цели - корзины, сделав наименьшее количество бросков. Дистанции для диск-гольфа располагаются обычно на территории парков, где есть разнообразный ландшафт, предлагающий естественные преграды на траектории диска. Эти препятствия являются важной частью игры.