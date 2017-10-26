Сахалинские рокеры дадут концерт в День народного единства

Сахалинцев и гостей островного региона приглашают на XV Дальневосточный фестиваль альтернативной музыки памяти Дмитрия Донского. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства спорта и молодежной политики.

Ценителей рока ждёт оригинальная программа в исполнении известных сахалинских коллективов "С.Т.О.Л.", "Инау", Autopsy Night, "Гвоздодеры". Вместе с ними на сцену выйдут гости из Хабаровска - грайндкор-группа Ingeborga.

Мероприятие пройдёт в Доме культуры железнодорожников 4 ноября. Начало в 17:00.

Дмитрий Донской - барабанщик и один из основателей известной на Сахалине рок-группы Deathonator. Команда является одной из старейших на Дальнем Востоке. Свой творческий путь группа начала ещё в 1989 году. После трагической гибели Дмитрия в авиакатастрофе на Камчатке друзья и соратники организовали фестиваль памяти музыканта.

На сегодняшний день это одно из самых значимых музыкальных мероприятий Сахалинской области и Дальнего Востока. Ежегодно фестиваль собирает коллективы, исполняющие авторскую музыку и реализующие свои творческие замыслы. Фестиваль стал важным событием в жизни островного рок-движения.