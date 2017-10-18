Информацию о Сахалинской области разместили на едином сайте Дальнего Востока

Единый сервисно-информационный портал дальнего Востока запущен по адресу www.nadv.ru. Впервые на одном сайте собрана новостная, справочная и сервисная информация о всех регионах федерального округа, в том числе и о Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. .

Новый сайт разработан для людей, желающих узнать больше о возможностях Дальнего Востока. Портал, как конструктор, состоит из нескольких тематических блоков: «Новости», «Сервисы», «Дальневосточный гектар» и другие. Внутри каждого - достоверная информация по заданной теме.

К примеру, для желающих больше узнать о перспективах Сахалинской области необходимо всего лишь найти раздел, посвященный региону. Здесь есть информация по всем актуальным сферам деятельности. Можно узнать о вакансиях на региональном рынке труда, о социальных льготах, действующих на территории области и даже сравнить их с теми, что существуют в других субъектах Дальнего Востока. А также получить информацию о мерах поддержки для желающих переехать жить и трудиться на острова.

С предпринимателями и инвесторами на nadv.ru диалог построен на языке цифр, аналитических отчетов и законодательных актов. С туристами - на языке очерков и фотографий. С соотечественниками, кто хотел бы использовать возможности Дальнего Востока для возможного переезда или учебы, - на языке новостей, образовательных программ университетов, объявлений об открывающихся вакансиях и инструкций на все случаи жизни - от открытия своего дела до получения «дальневосточного гектара».