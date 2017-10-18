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Информацию о Сахалинской области разместили на едином сайте Дальнего Востока

Информацию о Сахалинской области разместили на едином сайте Дальнего Востока

Там собрана новостные, справочные и сервисные данные о всех регионах федерального округа

Единый сервисно-информационный портал дальнего Востока запущен по адресу www.nadv.ru. Впервые на одном сайте собрана новостная, справочная и сервисная информация о всех регионах федерального округа, в том числе и о Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. .

Новый сайт разработан для людей, желающих узнать больше о возможностях Дальнего Востока. Портал, как конструктор, состоит из нескольких тематических блоков: «Новости», «Сервисы», «Дальневосточный гектар» и другие. Внутри каждого - достоверная информация по заданной теме.

К примеру, для желающих больше узнать о перспективах Сахалинской области необходимо всего лишь найти раздел, посвященный региону. Здесь есть информация по всем актуальным сферам деятельности. Можно узнать о вакансиях на региональном рынке труда, о социальных льготах, действующих на территории области и даже сравнить их с теми, что существуют в других субъектах Дальнего Востока. А также получить информацию о мерах поддержки для желающих переехать жить и трудиться на острова.

С предпринимателями и инвесторами на nadv.ru диалог построен на языке цифр, аналитических отчетов и законодательных актов. С туристами - на языке очерков и фотографий. С соотечественниками, кто хотел бы использовать возможности Дальнего Востока для возможного переезда или учебы, - на языке новостей, образовательных программ университетов, объявлений об открывающихся вакансиях и инструкций на все случаи жизни - от открытия своего дела до получения «дальневосточного гектара».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:36 0
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 11:03
Интересные новости: Только что вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев объявил о проведении Дней Дальнего Востока в Москве. С 8 по 16 декабря москвичей ждёт интересная и насыщенная культурная программа.
А жителей Дальнего Востока, что вообще ждет? Как культурно насыщается жизнь дальневосточников?
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+3
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 11:06
senchick, а жители ДВ должны работать больше, что бы у москвичей была интересная и насыщенная культурная программа. оГа
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+8
senchick
Написано сегодня, в 11:15 Отредактированно сегодня, в 11:16
Breaking_news, Куда больше? Работаешь и так в компании москвичей и то не знают, как и за что урезать или сократить зарплату, которая в половину до средней по области не дотягивает. Если бы работа не нравилась, то давно бы ушел, а так аналогов должности на Сахалине нет
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+3
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 11:39
senchick, Вы работаете на работе, которая нравится. Большая редкость.
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+2
Еще 2 комментария
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 14:03
а когда появится информационный ресурс nahersdv.ru ???
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+1
senchick
Написано сегодня, в 14:13
Bokassa, С учетом, как идет отток населения с островов на которых хочется выжить, данный сайт заблокирован РоЗкосмосВселенная
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+1
_zima_
Написано сегодня, в 15:58
Зашла на сайт. Кликнула на Сахалинскую область, а в ответ: "Упс! Такой страницы тут нет. Заходите на главную страницу". Нас нет
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0
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