Записать детей в первый класс можно через портал госуслуг

Сегодня в реестре государственных и муниципальных услуг, которые можно получить в электронном виде, 27 наименований. Скоро в их число войдут и популярные у родителей услуги сферы образования, вход в которые с начала октября уже проводится с использованием единой системы идентификации и аутентификации граждан.

Как отмечают специалисты, многие горожане знакомы с сайтом госуслуг, но часто его использование ограничивается оплатой штрафов со скидкой для автомобилистов или оформлением загранпаспорта.

Для того, чтобы пользоваться всеми возможностями государственных порталов электронных услуг, гражданин должен сделать два действия: зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru https://esia.gosuslugi.ru/registration/ и подтвердить свою учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого достаточно прийти с паспортом в один из пунктов подтверждения, список которых появится при окончании регистрации на портале госуслуг. Такие пункты есть практически во всех органах власти, банках.

До недавнего времени на регистрацию в ЕСИА решались немногие, а это доступ к полному пакету госуслуг и прежде всего дополнительная защита персональных данных.

Однако те горожане, кто не спешил подтвердить свой аккаунт на госуслугах, рано или поздно столкнутся с такой необходимостью. Особенно это касается южносахалинцев, имеющих детей.

С 1 октября с использованием учетной записи ЕСИА предоставляются такие электронные муниципальные услуги сферы образования, как:

· постановка на учет для зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

· предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

· прием граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

То есть услуги образования, предоставляемые до настоящего времени через отдельный портал образования, будут заведены в портал госуслуг, являющийся единой базой услуг Российской Федерации.

Родители школьников о нововведении были оповещены заранее, поэтому к контрольной дате большинство уже имели регистрацию в ЕСИА либо специально подтвердили свои регистрационные данные, чтобы и дальше продолжать пользоваться электронным дневником и журналом и получать информацию об успеваемости, домашних заданиях и школьной жизни ребенка с компьютера или любого устройства с выходом в Интернет. О том, как привязать учетную запись ЕСИА к учетной записи АИ «Сетевой город» (http://detsad.admsakhalin.ru/), родители могут узнать из специальной памятки http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/data/Instrukciya.pdf.

При этом специалисты рекомендуют получить учетную запись ЕСИА не только горожанам, имеющим детей школьного возраста. Всем, кому предстоит записывать ребенка в детский сад или в первый класс, необходимо получить учетные данные в единой системе аутентификации. Безусловно, если у семьи нет возможности воспользоваться компьютером, подать заявление можно, как и прежде, обратившись в органы власти напрямую. Но, как отмечают родители первоклашек, наиболее быстрый способ оказаться в списках на зачисление в желанной школе - отправить электронную заявку, так как при формировании заявления система вводит данные автоматически.

Перечень и объем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Южно-Сахалинска в электронном виде, постоянно растет. В нынешнем году их число в общем количестве услуг должно составить 30%, а в следующем - половину.

Среди пользующихся спросом услуг в электронном виде - оформление земельных отношений, строительство и перепланировка жилья, социальные вопросы. Преимущество подачи заявлений в электронном виде очевидно - гражданину не нужно собирать справки и готовить обширный пакет документов. Согласно действующему законодательству органы власти должны самостоятельно запрашивать недостающие документы. Если за весь прошлый год таких межведомственных запросов было 24 тысячи, то с начала этого года служащие администрации Южно-Сахалинска сделали запросы уже на 32 тысячи документов. За незаконное требование документов к заявкам на предоставление услуг на нарушителей накладываются административные штрафы.

Еще один плюс - в электронном виде получить услуги гражданин может в любое время суток и в любом удобном для себя месте. И скорость исполнения таких обращений зачастую выше, чем поданных лично. Более того, в случае если гражданин столкнулся с нарушением сроков оказания услуги, которые прописаны в регламентах, можно подать жалобу через специальную виртуальную приемную (do.gosuslugi.ru), по результатам которой виновные лица будут оштрафованы.

Полный список электронных муниципальных услуг и рекомендации можно найти на официальном сайте администрации в специальном разделе: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2601.

Некоторые из муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде:

· Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов: https://uslugi.admsakhalin.ru/lk/allservices/ArchiveNotenewVersion.htm

· Предоставление информации о творческих объединениях, кружках, действующих в учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального образования: https://uslugi.admsakhalin.ru/lk/allservices/sakhClubsInfo.htm

· Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (для физических лиц): https://uslugi.admsakhalin.ru/lk/allservices/sakhGiveLandsForChaletCommunities.htm

· Рассмотрение и согласование материалов переустройства и перепланировки жилых помещений для физических лиц: https://uslugi.admsakhalin.ru/lk/allservices/replaningPeople.htm.