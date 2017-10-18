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Вандалы раз за разом громят стадион у южно-сахалинской школы

Вандалы раз за разом громят стадион у южно-сахалинской школы

Там вырывают сидения и делают дырки в заборе

В Южно-Сахалинске вандалы разгромили трибуны для болельщиков на стадионе около школы № 8. Как говорят ответственные за стадион работники, такое случается не первый раз. Разбитые сидения, порванные сетки здесь явление обычное. Свою лепту вносят как дети, так и взрослые. О вандализме в этом районе совсем недавно сообщали и блогеры ASTV.RU.

- С начала учебного года это пошло. Пытаешься людям что-то донести, объяснить, но не получается никаким образом. Как только я покидаю площадку, начинается… Бывает, ребята приходят пьяными. С пивом. Бороться с этим просто невозможно. В последний раз это было позавчера. Я пытался объяснить ребятам, вроде бы они поняли, но наутро я снова увидел оторванные сидения, – говорит тренер-инструктор спортивного стадиона Роман Коньков.

Сейчас специалисты пытаются восстановить хотя бы одну трибуну. Все уцелевшие сиденья соберут на одной стороне стадиона, а на месте разбитых посадочных мест установят деревянные скамейки.

Закрывать стадион на ночь – самое очевидное решение – пытались. После этого страждущие просто выломали проволочное ограждение – теперь в нем зияет дыра в половину человеческого роста. Чтобы не сделали еще хуже, теперь стадион у восьмой школы оставляют открытым круглосуточно.

- Приходится калитку оставлять открытой, потому что несколько раз мы уже меняли забор. По фактам вызывали полицию, заводили административное дело, но оно уже закрылось, так как нет состава нарушения. Если мы будем закрывать калитку, сломают другую часть забора. Это нам ни к чему, – объяснил АСТВ директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» Владислав Шемберг.

Из-за постоянного хулиганства руководству спортплощадки также пришлось увеличить время дежурства инструкторов. Теперь они находятся на стадионе не до 18, а до 22 часов.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:37 +1
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Комментарии
Елена Потапова
Написано вчера, в 16:49
камеры видеонаблюдения установить и вопрос будет закрыт.
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+3
SirGiant
Написано вчера, в 16:52

Твари. Быдло. Ни Судьбы, ни Родины, ни флага.
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+5
Svoy
Написано вчера, в 18:51
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+2
Sakhalinchik
Написано вчера, в 16:55
Весь этот шлак склоняется вечером по дворам... Забористый мат, мусор, окурки и бутылки/ банки...
Где наши доблестные ППС, Росгвардия, Бам??? Или с этой школоты взять нечего/ догнать нельзя/ доказать невозможно???
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+4
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 17:05
Sakhalinchik, по хорошему люлей бы дать, но подростки понимают, что их трогать нельзя и наглеют((
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+5
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:47
Sakhalinchik, бам это и есть росгвардии. ОВО работает по преступлениям. Так что ППС и участковые. Основная их работа. А так освещение и камеры.
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:48
marrozz, это точно. Мне тут одно говно в подъезде доказывал , что ему ничего не будет. Ошибся он сильно.
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+1
Еще 1 комментарий
Andrey2017
Написано вчера, в 17:08
Печально, но факт- чем больше делается для блага людей, тем хуже они относятся к этим общественным благам. Эх, приходиться с тоской вспоминать советское общество и советское воспитание!
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+4
Svoy
Написано вчера, в 18:56
Andrey2017, как вариант
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+1
Reader
Написано вчера, в 17:34
быдло
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+3
YETI
Написано вчера, в 18:29
отпи....ть до кровавых соплей и всё.
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:48
YETI, и тебя посадят
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+1
S.V.
Написано вчера, в 19:39
Камеры,иначе никак...выявить лица,поймать и отдать в качестве груш в клуб ММА.
В воспитании одного пряника мало...кнут не менее важен.
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано вчера, в 20:23
....."Спорт против подворотни"-объединились!
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+1
Alexsandr_31
Написано вчера, в 22:50
Дебилы, для людей ведь делается, а если срабатывают звериные инстинкты идите в лес...к медведям....попробуйте ему что нибудь сломать....вот поколение....
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0
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