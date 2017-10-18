Вандалы раз за разом громят стадион у южно-сахалинской школы

В Южно-Сахалинске вандалы разгромили трибуны для болельщиков на стадионе около школы № 8. Как говорят ответственные за стадион работники, такое случается не первый раз. Разбитые сидения, порванные сетки здесь явление обычное. Свою лепту вносят как дети, так и взрослые. О вандализме в этом районе совсем недавно сообщали и блогеры ASTV.RU.

- С начала учебного года это пошло. Пытаешься людям что-то донести, объяснить, но не получается никаким образом. Как только я покидаю площадку, начинается… Бывает, ребята приходят пьяными. С пивом. Бороться с этим просто невозможно. В последний раз это было позавчера. Я пытался объяснить ребятам, вроде бы они поняли, но наутро я снова увидел оторванные сидения, – говорит тренер-инструктор спортивного стадиона Роман Коньков.

Сейчас специалисты пытаются восстановить хотя бы одну трибуну. Все уцелевшие сиденья соберут на одной стороне стадиона, а на месте разбитых посадочных мест установят деревянные скамейки.

Закрывать стадион на ночь – самое очевидное решение – пытались. После этого страждущие просто выломали проволочное ограждение – теперь в нем зияет дыра в половину человеческого роста. Чтобы не сделали еще хуже, теперь стадион у восьмой школы оставляют открытым круглосуточно.

- Приходится калитку оставлять открытой, потому что несколько раз мы уже меняли забор. По фактам вызывали полицию, заводили административное дело, но оно уже закрылось, так как нет состава нарушения. Если мы будем закрывать калитку, сломают другую часть забора. Это нам ни к чему, – объяснил АСТВ директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» Владислав Шемберг.

Из-за постоянного хулиганства руководству спортплощадки также пришлось увеличить время дежурства инструкторов. Теперь они находятся на стадионе не до 18, а до 22 часов.