Еще одного медведя отстрелили на Сахалине

фото очевидцев

Накануне, 21 августа, примерно в 13:30 в Поронайске около заправки по улице 40 лет ВЛКСМ сотрудники лесничества отстрелили медведя.

Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, поводом для такой меры стали частые обращения местных жителей. Люди жаловались на то, что медведь выходит в населенный пункт и может представлять угрозу жизни и здоровью населения.

По словам местных жителей, отстрелянного косолапого загрузили в автомобиль и увезли.

Как пояснили astv.ru в областном минлесхозе, медведь будет утилизирован в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

За последний месяц стало известно сразу о нескольких случаях, когда медведей, слишком близко подошедших к местам обитания человека, убивали. Так, ASTV.RU сообщал о подобном в Углегорске, Стародубском и Соколе.