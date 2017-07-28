Еще одного медведя отстрелили на Сахалине
Косолапый гулял у заправки в Поронайске
Накануне, 21 августа, примерно в 13:30 в Поронайске около заправки по улице 40 лет ВЛКСМ сотрудники лесничества отстрелили медведя.
Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, поводом для такой меры стали частые обращения местных жителей. Люди жаловались на то, что медведь выходит в населенный пункт и может представлять угрозу жизни и здоровью населения.
По словам местных жителей, отстрелянного косолапого загрузили в автомобиль и увезли.
Как пояснили astv.ru в областном минлесхозе, медведь будет утилизирован в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
За последний месяц стало известно сразу о нескольких случаях, когда медведей, слишком близко подошедших к местам обитания человека, убивали. Так, ASTV.RU сообщал о подобном в Углегорске, Стародубском и Соколе.
а коль потерял страх перед человеком - опасен втройне
на самом деле мишка самый непредсказуемый и опасный хищник
кстати, он может убить не ради пропитания или защиты - просто от неожиданности или испуга
Жалко мишку..(((