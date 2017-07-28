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Еще одного медведя отстрелили на Сахалине
фото очевидцев

Еще одного медведя отстрелили на Сахалине

Косолапый гулял у заправки в Поронайске

Накануне, 21 августа, примерно в 13:30 в Поронайске около заправки по улице 40 лет ВЛКСМ сотрудники лесничества отстрелили медведя.

Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, поводом для такой меры стали частые обращения местных жителей. Люди жаловались на то, что медведь выходит в населенный пункт и может представлять угрозу жизни и здоровью населения.

По словам местных жителей, отстрелянного косолапого загрузили в автомобиль и увезли.

Как пояснили astv.ru в областном минлесхозе, медведь будет утилизирован в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

За последний месяц стало известно сразу о нескольких случаях, когда медведей, слишком близко подошедших к местам обитания человека, убивали. Так, ASTV.RU сообщал о подобном в Углегорске, Стародубском и Соколе

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Еще одного медведя отстрелили на Сахалине
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:00 +2
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Комментарии
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 10:12
бедные мишки , может просто любопытство , а сразу убили .
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+1
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 10:18
Vitaliy Borodin, когда бедный мишка из любопытства снимет скальп кому нить - будет поздно
а коль потерял страх перед человеком - опасен втройне
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+4
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 10:25
Triton, ну фиг знает , этот вроде не кажется огресивным
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+1
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 10:33
Vitaliy Borodin, это в мультике про Машу

на самом деле мишка самый непредсказуемый и опасный хищник
кстати, он может убить не ради пропитания или защиты - просто от неожиданности или испуга
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+4
Еще 1 комментарий
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:25 Отредактированно сегодня, в 10:25
Жаль косолапова. Рыбы нема, вот и бродит в поисках пропитания.
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+3
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 10:40 Отредактированно сегодня, в 10:44
Как же мне жалко косолапых....Говорят ,что всегда выживает сильнейший.Хотя я больше согласна с дедушкой Дарвином -"выживает не самый сильный, а самый приспособленный".Мы самые приспособленные животные..У нас сила,власть над миром...и мы устраняем ,тех ,кто нам мешает жить..Естественный отбор...Созданный человеком искусственно..Нарушая природный мир прокладкой газо и нефтепроводов,вычерпывая рыбу без остатка.....Человек властелин мира..И он это доказывает на деле..
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+5
Online
Denis67 Online
Написано сегодня, в 11:02
Ogonek, Скорее не властелин, а паразит...
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+1
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 11:45
Denis67, и это факт
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+1
Black_king
Написано сегодня, в 11:04
Если бы рыба была то медведей не было!
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:13
Это наша вина...оставляем их без еды и они к нам же и идут...
Жалко мишку..(((
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+1
Online
kuzmina Online
Написано сегодня, в 11:18
мне интересно, а эти две дамы стоят для какой цели там? фото? видео? не от великого ума... совсем не медведь представляет опасность в этом случае... тьфу даже высказывать ничего не хочется
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:55
рыбы нет, и не будет, мишек жалко, из за людей живности нечего жрат. Скоро, да чего уж там - сейчас уже рыбы для жрат нету для широких масс. Тут все написано. https://www.svoboda.org/a/28682218.html
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+2
Svet_lana
Написано сегодня, в 15:01
По всему Сахалину они упорно выходят в населенные пункты. В воскресенье в Смирных кидался на людей в трехстах метрах от жилых домов. Вроде охотоведы работают, но официальной информации пока нет. Не пора ли поднимать вопрос на областном уровне?
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0
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