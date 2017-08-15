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Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска
Фото паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ, видео очевидцев

Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска

В помещении обнаружена бесхозная сумка

Сегодня, 22 августа примерно в 09:35 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступила информация о том, что в помещении гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружена бесхозная сумка.

По словам очевидцев, из здания эвакуированы около 60 человек. 

На месте работают пожарные, сотрудники полиции, управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска, ДПС, медики скорой помощи. 

Территория оцеплена.

10:30. Оцепление снято. В сумке оказались вещи

 

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Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 1
Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 2
Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 3
Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 4
Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска, Фото: 5
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Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:18 +1
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:23
Потренировали народ, что бы не расслабиться.
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+5
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:24
и тут ветиКАЛы
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+3
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:14
в сумке оказались бабки
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:15
Ни как варежка проснулась
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+1
Andrey2017
Написано сегодня, в 13:41
Опять? Вроде только успокоились на пару месяцев. Наверно возмутители покоя были в отпуске, а теперь вернулись на остров.
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0
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:27
давненько не было-заскучали...
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0
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