Около 60 человек эвакуировали из гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска

Фото паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ, видео очевидцев

Сегодня, 22 августа примерно в 09:35 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступила информация о том, что в помещении гостиницы в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружена бесхозная сумка.

По словам очевидцев, из здания эвакуированы около 60 человек.

На месте работают пожарные, сотрудники полиции, управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска, ДПС, медики скорой помощи.

Территория оцеплена.

10:30. Оцепление снято. В сумке оказались вещи