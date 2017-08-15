Островные спортсмены провели мастер-класс по самбо в Китае

Китай познакомился с самбо сравнительно недавно. Произошло это в 2011 году. А уже в 2013 году китайская сборная привезла бронзу со Всемирной универсиады. Тем не менее пока еще самбо является экзотикой для многих городов Поднебесной империи.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, свою лепту в популяризацию самого российского вида единоборств внесли воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо». В Циндао, где островитяне находятся на учебно-тренировочных сборах со своими китайскими сверстниками, они провели мастер-класс по самбо.

Сахалинцы показали, как нужно разминаться, продемонстрировали основные приемы защиты и нападения. Китайские спортсмены проявили живой интерес к новому виду единоборств и пообещали закрепить полученные навыки в ходе дальнейших тренировок.