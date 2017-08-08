новости
новости
Регистрация
Медведей-любителей еды из мусорного бака отстрелили в Стародубском

Медведей-любителей еды из мусорного бака отстрелили в Стародубском

Одному медвежонку удалось скрыться

Жители Стародубского сообщают в редакцию astv.ru, что медведей, которые накануне копались в мусорных баках на окраине села, отстрелили. Это были взрослая медведица и два ее малыша. 

Очевидцы сообщают, что сразу после обращения к журналистам охотники убили одного из медвежат. А вчера, 12 августа, взрослая хищница снова нагрянула к мусорным бакам, там охотники ее и подстрелили.

Также местные жители сообщают, что один из малышей все еще жив, но где он - неизвестно.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:09 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьДолинский районСтародубское
Прочее
медведьмедвежонокохотникимусор
Популярное на ASTV
Сахалинцы продолжают поиски пропавшего Михаила
Сахалинцы продолжают поиски пропавшего Михаила
Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе
Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе
Несовершеннолетняя сахалинка забеременела от 24-летнего парня
Несовершеннолетняя сахалинка забеременела от 24-летнего парня
В Невельске рухнул балкон дома, пострадавшего от землетрясения
В Невельске рухнул балкон дома, пострадавшего от землетрясения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
DartVictor
Написано сегодня, в 12:31
второй "малыш"будет мстить за мать
.Только ешё раз откушает из бака сначала.
Ответить
+1
Triton
Написано сегодня, в 14:26
DartVictor, если не годовасик то помрет сам
медведица до двух лет воспитывает зацранцев
Ответить
+2
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 12:34
Жесть.
Ответить
+1
S.V.
Написано сегодня, в 12:45
как и предполагалось....а потом малыши подрастают и будут мстить всем представителям человека разумного....а вернее не совсем разумного...который только разрушать может...природа созидает,человек разрушает....
Ответить
+2
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 12:55
S.V., мишки сейчас должны быть на речках, а не возле мусорных баков. Когда говорят, что мишки хищники, то вспоминаются амурские тигры, которые более опасные хищники. Убить амурского тигра обозначает тюрьма. А тут мишек же гутарят, что много же. Ну и что что много-амурских тигров тоже не сразу стало катастрофически мало
Ответить
+1
Roni4ka
Написано сегодня, в 12:53
Мишка маленький умрёт с голода
Ответить
+3
Triton
Написано сегодня, в 14:26
Roni4ka, 100%
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:00
Roni4ka, или опять к людям пойдет... Где его встретят пулей
Ответить
+1
Online
Oldgamer Online
Написано сегодня, в 14:36
Журналисты, а может вы сначала сделали бы запрос в управляющую компанию, прокуратуру,почему мусор вовремя не вывозиться? Тогда возможно и не было убийства животных. А то с пафосом похвалили себя, что косвенно причастны к убийству((((
Ответить
0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:01
Oldgamer, журналисты-то причем? Не путайте тёплое с мягким. Они всего лишь освещают событие.
Ответить
+2
Triton
Написано сегодня, в 15:15
Oldgamer, ну не было бы мусора- мишка сожрала бы жителя Стародубскова - чуть попожже но сожрала
дети они такие- ради них и стародуца сожрешь
Ответить
+2
Online
Oldgamer Online
Написано сегодня, в 15:22 Отредактированно сегодня, в 15:27
НюНик_просто_Анна,
В статье написано,что событие случилось после обращения жителей к журналистам, то есть вероятней всего,что и журналисты обратились к охотоведам.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Грузовик улетел с дороги на Корсаковской трассе
Грузовик улетел с дороги на Корсаковской трассе
Шесть самосвалов мусора вывезли с пляжа в Ногликах
Шесть самосвалов мусора вывезли с пляжа в Ногликах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru