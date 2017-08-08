Медведей-любителей еды из мусорного бака отстрелили в Стародубском

Жители Стародубского сообщают в редакцию astv.ru, что медведей, которые накануне копались в мусорных баках на окраине села, отстрелили. Это были взрослая медведица и два ее малыша.

Очевидцы сообщают, что сразу после обращения к журналистам охотники убили одного из медвежат. А вчера, 12 августа, взрослая хищница снова нагрянула к мусорным бакам, там охотники ее и подстрелили.

Также местные жители сообщают, что один из малышей все еще жив, но где он - неизвестно.