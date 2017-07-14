В Углегорске охотники застрелили обнаглевшего мишку
Молодой хищник улегся отдыхать среди грядок на даче
27 июля на дачных участках в Углегорске охотники застрелили четырехлетнего мишку. В местном лесничестве astv.ru сообщили, что о визитах молодого хищника на дачи люди сообщали всю неделю, некоторые даже присылали фото животного. Он совершенно не боялся людей. Охотник лесничества несколько раз выезжал и проверял, действительно ли в округе гуляет косолапый.
Пиком терпения стала нахальная выходка - медведь улегся отдыхать прямо среди грядок на одном из участков. Такое поведение уже считается опасным. Косолапый представлял угрозу для жизни местных жителей и их домашних животных. Охотникам дали разрешение его отстрелить.
В лесничестве пока что не знают, куда охотники дели тело хищника. Они все еще не предоставили в лесничество отчет о проделанной работе. Это произойдет в понедельник. Тогда же специалисты подтвердят либо опровергнут слухи, которые ходят среди местных жителей - о том, что мишка был не один. Но и тогда лесники будут снова ждать обращений граждан.
Лесники также отметили, что 14 июля в Углегорске отстрелили еще одного медведя, примерно того же возраста. Но тот гулял уже не на дачах, а в черте города.
Толпой бы с дрынами набежали и отогнали!!!
По видео видно,что сожаления нет ни у кого!!!
Мы сами довели медведей до такого поведения!!!
Он не кидался на людей!!!он уже просто задолбался искать пропитание и пошел к людям!!!
Поехавший... Кому сейчас ты желчь продашь от повсеместно больных медведей? Шкура - да ее еще и выделать нужно уметь, да и желание, работка не из приятных, когда вообще смех. Лицензия на них порядком стоит, так что заморачиваться смысла совсем нет.
Смех за кадром, сожаление об укропе ...