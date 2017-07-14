В Углегорске охотники застрелили обнаглевшего мишку

Фото и видео очевидцев

27 июля на дачных участках в Углегорске охотники застрелили четырехлетнего мишку. В местном лесничестве astv.ru сообщили, что о визитах молодого хищника на дачи люди сообщали всю неделю, некоторые даже присылали фото животного. Он совершенно не боялся людей. Охотник лесничества несколько раз выезжал и проверял, действительно ли в округе гуляет косолапый.

Пиком терпения стала нахальная выходка - медведь улегся отдыхать прямо среди грядок на одном из участков. Такое поведение уже считается опасным. Косолапый представлял угрозу для жизни местных жителей и их домашних животных. Охотникам дали разрешение его отстрелить.

В лесничестве пока что не знают, куда охотники дели тело хищника. Они все еще не предоставили в лесничество отчет о проделанной работе. Это произойдет в понедельник. Тогда же специалисты подтвердят либо опровергнут слухи, которые ходят среди местных жителей - о том, что мишка был не один. Но и тогда лесники будут снова ждать обращений граждан.

Лесники также отметили, что 14 июля в Углегорске отстрелили еще одного медведя, примерно того же возраста. Но тот гулял уже не на дачах, а в черте города.