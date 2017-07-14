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В Углегорске охотники застрелили обнаглевшего мишку
Фото и видео очевидцев

В Углегорске охотники застрелили обнаглевшего мишку

Молодой хищник улегся отдыхать среди грядок на даче

27 июля на дачных участках в Углегорске охотники застрелили четырехлетнего мишку. В местном лесничестве astv.ru сообщили, что о визитах молодого хищника на дачи люди сообщали всю неделю, некоторые даже присылали фото животного. Он совершенно не боялся людей. Охотник лесничества несколько раз выезжал и проверял, действительно ли в округе гуляет косолапый. 

Пиком терпения стала нахальная выходка - медведь улегся отдыхать прямо среди грядок на одном из участков. Такое поведение уже считается опасным. Косолапый представлял угрозу для жизни местных жителей и их домашних животных. Охотникам дали разрешение его отстрелить. 

В лесничестве пока что не знают, куда охотники дели тело хищника. Они все еще не предоставили в лесничество отчет о проделанной работе. Это произойдет в понедельник. Тогда же специалисты подтвердят либо опровергнут слухи, которые ходят среди местных жителей - о том, что мишка был не один. Но и тогда лесники будут снова ждать обращений граждан. 

Лесники также отметили, что 14 июля в Углегорске отстрелили еще одного медведя, примерно того же возраста. Но тот гулял уже не на дачах, а в черте города. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 17:08 +1
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 17:14 Отредактированно сегодня, в 17:31
Под предлогом отстреливают на шкуры,желчь и когти!!!
Толпой бы с дрынами набежали и отогнали!!!
По видео видно,что сожаления нет ни у кого!!!
Мы сами довели медведей до такого поведения!!!
Он не кидался на людей!!!он уже просто задолбался искать пропитание и пошел к людям!!!
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+3
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 17:18
Товарищ Сергей,
Поехавший... Кому сейчас ты желчь продашь от повсеместно больных медведей? Шкура - да ее еще и выделать нужно уметь, да и желание, работка не из приятных, когда вообще смех. Лицензия на них порядком стоит, так что заморачиваться смысла совсем нет.
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0
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 17:20 Отредактированно сегодня, в 17:23
Совесть имейте!!! Удалите видео из новости, или поставьте предупреждение, что кадры не для слабонервных.

Смех за кадром, сожаление об укропе ...
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:25
Жаль Мишутку... Но люди важнее. Хотя люди (не именно эти) довели до того, что мишки оголодали и ищут пропитание где придется
видео даже смотреть не стала, я не сторонник извращённого интереса к крови и смерти.
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:59
жалко-то как.....
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+1
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