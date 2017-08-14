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Еще одного медведя отстрелили на Сахалине
фото очевидцев

Еще одного медведя отстрелили на Сахалине

По словам жителей Сокола, он задрал трех баранов

Сегодня утром, 18 августа, в лесу в районе Сокола найдена туша мертвого медведя. Вчера его отстреливали на окраине села. Косолапого обнаружили в 200 метрах от того места, где ранили. Об этом astv.ru рассказали в долинском лесничестве.

По словам местных жителей, возраст медведя - 12-15 лет. Вес - около 400 кг. Диаметр лапы - 18 см.

"Раньше он гулял в районе Березняков. Потом стал захаживать в Сокол. Сельчане жаловались, что мог зайти даже во двор. Накануне зверь задрал трех баранов. Мог напасть и на людей", - говорят жители Долинского района.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:08 +5
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Место
Долинский район
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медведь
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Комментарии
GENdOS
Написано сегодня, в 10:19
Жрать хотят вот и лезут. Хотя по ват сапу много видео присылают что на реках есть рыба. Интересно почему они туда не прут ?
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+2
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 11:29
GENdOS, большинство нерестовых рек охраняются и медведей от них гоняют пугачами. Боятся они к таким рекам идти из-за звуков стрельбы.
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0
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SonyI Online
Написано сегодня, в 10:23
Может это тот, что машину сбил?)))))
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+1
Master82
Написано сегодня, в 10:30
SonyI, Тот на Курилах, а этот тут
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+1
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 10:35 Отредактированно сегодня, в 10:36
SonyI, Почему на Курилах? Если сбил в Аниве? Не вам хотела ответить!
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+1
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Abbatissa Online
Написано сегодня, в 10:34
Давайте, отстреливайте! после нас, хоть потоп!
P/S Не тех баранов задрали. (Прости меня, Господи)!
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+3
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ateriya Online
Написано сегодня, в 10:38
Abbatissa, в наших лесничествах нет сонных препаратов чтобы их н отстреливать а усыплять. И машин нет чтобы зверя в лес увезти. Нет людей чтобы все это сделать и правил нет по которым это делать так. Проще прост застрелить и все. Я знаю потому что ц меня отец в лесничестве работает. Работники бы и рады не убивать но нет альтернативы. Нет ничего.
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+1
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Abbatissa Online
Написано сегодня, в 11:13
ateriya, Надо не молчать! привлекать журналистов для грамотной подачи информации, писать обращения... надо что-то делать!
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0
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ateriya Online
Написано сегодня, в 11:35
Abbatissa, а вы знаете что ест шумиху поднять то пострадают те же самые лесники. Так как они простые люди разменный материал. Во всем обвинят их. Начальство всегда найдет как выкрутиться. Тут все так закручено что просто смерть. А начнешь копать сам и пострадаешь. Благимиеамерениями выложена дорога в ад.
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0
Еще 6 комментариев
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 10:38
Уже становится страшновато,мишки точно скоро по дорогам гулять будут!
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+1
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 11:14
Elizabeth, Говорят у вас там медведи по дорогам ходят?
- Врут! Нет у нас дорог!
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+4
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 11:55
Mopsik, Ну по тропам человеческим! Они так вместо собак скоро будут
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+1
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 12:03
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:46
Ошибся ты мишка. Надо драть баранов из САХНИРо.
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+2
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Vings Online
Написано сегодня, в 11:27
Vladiksakh65, если Вы имеете ввиду вину за рузы, то решения по рузам принимает комиссия . В СахНИРО кстати нормальные люди работают и не за большие деньги ко всему прочему.
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 10:54
нуда, как раз к прилету одного чудика с одноименной фамилией, пусть посмотрит на ситуацию изнутри не со стороны Олежки, а со стороны жителей, почему медведи выходят к людям
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+2
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 11:31
Netu_nika, как же он посмотрит? Его под усиленной охраной бегом провезут до нужного места и всё.
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:33
Сергей Маслаков, это уже другой вопрос, к типичным методам и цели визита
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0
GENdOS
Написано сегодня, в 11:46
Netu_nika, а вы думаете ему это надо ? Он сюда за икрой прется и бабосиками . Москва голодает
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0
Еще 3 комментария
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Nikolaich Online
Написано сегодня, в 11:15
Все такие прям защитники животных, а представляете каково людям в деревне в этой, Сокол у подножия сопок находится, не дай бог выйдет на детей, баранов жрет, в лес не сходишь а к речке тем более, я думаю что все таки проблемы с популяцией тех же медведей, может быть их слишком много стало и поэтому выходят в деревни и в районы?
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0
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ateriya Online
Написано сегодня, в 12:19
Nikolaich, зверь предпочтет уйти. Он первым не нападет. Медведи подслеповаты и их можно напугать громким шумом. Когда мы с отцом в лес ходили, за триста метров медведь почуяв нас разворачивался и уходил. Никогда не нападали. Агрессию вызывают люди сами. Хотя про жителей вы правы. Спровоцировать зверя может все что угодно. Здесь нужна правильная организация работы лесхозов. А не тупой отстрел зверя который ни в чем не виноват.
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Nikolaich Online
Написано сегодня, в 12:26
ateriya, Если медведь прочухал, что в деревне легко можно добыть еду, то только отстрел, так как он будет постоянно так делать, даже если его увозить за тридевять земель.
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0
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ateriya Online
Написано сегодня, в 12:40
Nikolaich, значит людям нужно сделать так,чтобы животное ничего не учуяло и не приходило. Тут не отстрел нужен а грамотная и правильная работа с ситуацией. Отстрелить конечно легче всего.
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Еще 1 комментарий
diamantka
Написано сегодня, в 11:38
Зачем выкладывать такие фотографии!? Никакой цензуры. Руки в крови, нож, труп животного... ничего святого.
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Кирилл Геннадьевич Online
Написано сегодня, в 11:39
Эх люди, не можете вы жить в гармонии с природой...
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