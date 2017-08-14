Еще одного медведя отстрелили на Сахалине

фото очевидцев

Сегодня утром, 18 августа, в лесу в районе Сокола найдена туша мертвого медведя. Вчера его отстреливали на окраине села. Косолапого обнаружили в 200 метрах от того места, где ранили. Об этом astv.ru рассказали в долинском лесничестве.

По словам местных жителей, возраст медведя - 12-15 лет. Вес - около 400 кг. Диаметр лапы - 18 см.

"Раньше он гулял в районе Березняков. Потом стал захаживать в Сокол. Сельчане жаловались, что мог зайти даже во двор. Накануне зверь задрал трех баранов. Мог напасть и на людей", - говорят жители Долинского района.