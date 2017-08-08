Невельский повар, защищаясь, убил человека

Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении убийства, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщают в областном следкоме, подозреваемый работает в одном из кафе Невельска поваром. Заведение открыто до 2 часов ночи. Однако в пятницу и субботу по пожеланию посетителей и за определенную сумму работу кафе можно продлить. Так, 12 августа посетители продлили работу кафе до 04 часов.

По версии следствия, перед закрытием кафе администратор вместе с официанткой и поваром стали провожать гостей. За одним из столиков уснула девушка, которую работники разбудили и предложили покинуть зал. Тогда дама стала бить посуду.

Сотрудники заведения стали возмущаться по поводу поведения посетительницы и предложили ее подругам заплатить за разбитую посуду.

Когда помещение покинули посетители, администратор закрыла входную дверь. Повар, закрывая рольставни, увидел, что к кафе подошли двое молодых людей. Они стали предъявлять администратору претензии по поводу того, что их знакомую оскорбили и выгнали из кафе.

Повар отошел в сторону с одним из посетителей, а второй остался разговаривать с администратором. Во время разговора молодой человек ударил администратора по лицу. Между поваром и молодыми людьми началась драка. В дальнейшем к парням присоединились еще несколько местных жителей.

Повара били много людей, но он успел подняться с земли и побежал от них, при этом, чтобы отпугнуть горожан, вытащил нож. Когда его догнали, он стал обороняться, при этом размахивать ножом, в результате нанес им два удара в область грудной клетки и ноги потерпевшего.

От полученных ножевых ранений 20-летний молодой человек через непродолжительное время скончался в приемном покое Невельской ЦРБ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.