Японских туристов возят смотреть на замусоренный пустырь в Стародубском

Жителям села Стародубское стыдно перед японскими туристами за помойку возле их домов. С такими словами в редакцию ASTV.RU обратилась местная дачница. У японцев с этим населенным пунктом связаны романтические впечатления – с его вокзала начинается рассказ в творчестве одного из знаменитых поэтов. Но вокзал давно разрушен, а на его месте нет ничего, кроме пустыря и сорных растений вокруг.

Во времена Карафуто село носило название Сакаэхама. Его железнодорожный вокзал упоминается в «Ночи на галактической железной дороге» – творении ­­­почитаемого японского поэта Кэндзи Миядзавы. Станция в Стародубском действительно ранее существовала, но с середины 1990-х годов была закрыта. Все последние годы виды там совсем не поэтические: разбитая дорога и разросшиеся кустарники, – за территорией никто не смотрит. При этом пустырь чтят японцы, и туда регулярно возят туристов.

– Здание вокзала разобрали еще в девяностые годы, даже железнодорожных путей больше нет, – говорит автор обращения Елена Макарова. – Сейчас здесь помойка, а японцы ходят по ней и фотографируются. Нет ни памятного камня, ни таблички – ничего.

Как выяснил ASTV.RU, эта поездка по умолчанию внесена в туристический лист, по которому возят туристов. В агентстве по туризму Сахалинской области сообщили, что турфирмы не согласовывают с ними пути следования.

– Маршруты формируют сами туристические компании, исходя из пожеланий путешественников – к ним приходят, просят, чтобы включили определенные места в общий маршрут, – комментирует сотрудник агентства по туризму Сахалинской области Наталья Иванова.

Она заметила, что агентство предоставляет субсидии муниципальным образованиям, если от них поступает заявка на облагораживание туристических мест. При этом из Долинского района до сих пор такой заявки не поступало.

В пресс-службе администрации Долинского района ASTV.RU рассказали: облагораживать на участке, где раньше был вокзал, нечего. Это просто пустая территория. При этом представители муниципалитета добавили, что в скором времени рядом построят крытую спортивную площадку. Вместе с этим проектом окружающую местность приведут в презентабельный вид.

– Весной к нам приезжала делегация генерального консульства Японии – мы предложили им благоустроить место, поставить памятник Кэндзи Миядзаве. Администрация готова выделить для этого территорию. Они согласились. Но с тех пор пока ничего не произошло, ­­– говорит помощник мэра Долинска по информационной политике Руслан Пе.

Станция появилась в 1911 году, соединив тогдашние Тойохару (Южно-Сахалинск) и Сакаэхаму (Стародубское). В 1995 году 11-километровую ветку между селом и Долинском вывели из эксплуатации. За последующие десять лет разрушился деревянный вокзал, а большую часть рельсов разобрали.