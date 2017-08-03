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Убитую бездомную женщину нашли в заброшенном здании в Южно-Сахалинске

Убитую бездомную женщину нашли в заброшенном здании в Южно-Сахалинске

Следователи проводят проверку

9 августа в 14:30 минут в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в заброшенном здании, расположенном западнее дома № 62а по пр. Победы областного, центра обнаружено тело 46-летней женщины без определенного места жительства, с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти женщины установить не представилось возможным. Для её установления труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:03 +2
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Комментарии
natalie12345
Написано сегодня, в 16:06
Господи, вот это сегодня новости.
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+2
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 16:13
Обьясните мне дуре. Как можно быть бездомным? Двадцать первый век. Как можно быть бездомным и ненужным? Что творится в мире?
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+4
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 16:15
ateriya, как "дуре" скажу, что так было, есть и будет, к сожалению...
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+8
Alenushka
Написано сегодня, в 16:28
ateriya, И объяснять нечего! Жизнь такая штука сложная...
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+3
Alenushka
Написано сегодня, в 16:29
Netu_nika, солидарна
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+1
Еще 16 комментариев
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 17:43
Вообще творится ужас! Разница между богатыми и бедными просто невообразимая пропасть! Более менее сильные духом люди держатся из последних сил, по принципу не работаешь жить не на что, работаешь жить некогда. Отсюда и дети предоставленные сами себе без должного воспитания и внимания. А люди кто послабее катятся на дно, как эта женщина...
За то наши олигархи все никак не нажрутся
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