Убитую бездомную женщину нашли в заброшенном здании в Южно-Сахалинске

9 августа в 14:30 минут в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в заброшенном здании, расположенном западнее дома № 62а по пр. Победы областного, центра обнаружено тело 46-летней женщины без определенного места жительства, с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти женщины установить не представилось возможным. Для её установления труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка.