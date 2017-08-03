Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели

Днем 9 августа оперативному дежурному Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России поступила информация о том, что в районе п. Весточка при спуске с горы потерялся мужчина.

Как выяснилось позже, мужчина вместе с группой общественной организации осуществлял подъем на гору «Лягушка». Во время спуска он отбился от группы, свернул с тропы, заблудился в бамбуке, упал и получил травму грудной клетки.

Поисково-спасательная группа Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России в составе шести человек выдвинулась в район поиска. По прибытию в указанный район было установлено, что женщина руководитель группы вместе с помощницей и водителем пошли искать отставшего мужчину и тоже заблудились. В результате проведенного поиска все пострадавшие обнаружены, мужчина, получивший травму при падении, передан работникам скорой помощи, сообщает пресс служба ДВРПСО МЧС России.