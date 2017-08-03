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Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели

Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели

Один из потерявшихся получил травму

Днем 9 августа оперативному дежурному Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России поступила информация о том, что в районе п. Весточка при спуске с горы потерялся мужчина.

Как выяснилось позже, мужчина  вместе с группой общественной организации осуществлял подъем на гору «Лягушка». Во время спуска он отбился от группы, свернул с тропы, заблудился в бамбуке, упал и получил травму грудной клетки.

Поисково-спасательная группа Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России в составе шести человек выдвинулась в район поиска. По прибытию в указанный район было установлено, что женщина руководитель группы вместе с помощницей и водителем пошли искать отставшего мужчину и тоже заблудились. В результате проведенного поиска все пострадавшие обнаружены, мужчина, получивший травму при падении, передан работникам скорой помощи, сообщает пресс служба ДВРПСО МЧС России. 

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Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели, Фото: 2
Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели, Фото: 3
Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели, Фото: 4
Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели, Фото: 5
Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели, Фото: 6
Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели, Фото: 7
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Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:39 +2
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Комментарии
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 16:49
Все нашлись и все вернулись :)
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+1
MARBLE
Написано сегодня, в 16:51
Скорейшей поправки здоровья пострадавшему
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ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 17:06
Как там можно было заблудится?
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:28
ToChtoDoktorPropisal, вот тоже в недоумении!
там с тропы если не сходить - ни за что не заплутаешь
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+1
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Triton Online
Написано сегодня, в 17:34
ToChtoDoktorPropisal, как известно, бамбук растет настолько быстро, что если по тропе в течении нескольких часов не проходят люди - она зарастает двухметровым бамбуком.
Известны случаи, когда люди вечером ставили палатки на бамбуковой поляне на земле а утром просыпались на двухметровой высоте на штырях бамбука и, спросонка выползая из палаток, шлепались на землю
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0
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ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 17:41
Triton, блин, а я сначала подумала что Вы серьезно и начала искать номер неотложки
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Еще 1 комментарий
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evgenytolich Online
Написано сегодня, в 17:06
Пошли искать и сами заблудились!
Хорошо хоть не вся группа ринулась на поиски, пришлось бы их неделю по лесам искать!
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