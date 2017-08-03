Четверых заблудившихся туристов нашли сахалинские спасатели
Один из потерявшихся получил травму
Днем 9 августа оперативному дежурному Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России поступила информация о том, что в районе п. Весточка при спуске с горы потерялся мужчина.
Как выяснилось позже, мужчина вместе с группой общественной организации осуществлял подъем на гору «Лягушка». Во время спуска он отбился от группы, свернул с тропы, заблудился в бамбуке, упал и получил травму грудной клетки.
Поисково-спасательная группа Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России в составе шести человек выдвинулась в район поиска. По прибытию в указанный район было установлено, что женщина руководитель группы вместе с помощницей и водителем пошли искать отставшего мужчину и тоже заблудились. В результате проведенного поиска все пострадавшие обнаружены, мужчина, получивший травму при падении, передан работникам скорой помощи, сообщает пресс служба ДВРПСО МЧС России.
Известны случаи, когда люди вечером ставили палатки на бамбуковой поляне на земле а утром просыпались на двухметровой высоте на штырях бамбука и, спросонка выползая из палаток, шлепались на землю