Несколько домов по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске остались без воды

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На ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске введены временные ограничения водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Сегодня в 13.30 техника подрядной организации, которая занимается реконструкцией сетей водоснабжения в 14 микрорайоне, повредила участок водовода в районе дома № 257а. В настоящее время на месте работают специалисты МКП «Городской водоканал».

По словам руководства предприятия, сейчас от водоснабжения отключены 10 домов по ул. Комсомольской - № 247, 251, 251а, 253, 255, 257, 257а, 259, 259а, 259-б, а также детский сад «Полянка». В дошкольном учреждении сформирован необходимый запас воды.

Кроме того, жители вышеуказанных домов могут оставить заявки на подвоз питьевой воды в диспетчерской службе МКП «Городской водоканал» по тел. 72-32-40.

О точном времени устранения повреждения на водоводе будет сообщено дополнительно.