новости
новости
Регистрация
Несколько домов по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске остались без воды
nk-tv.net

Несколько домов по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске остались без воды

Техника подрядной организации повредила участок водовода

На ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске введены временные ограничения водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Сегодня в 13.30 техника подрядной организации, которая занимается реконструкцией сетей водоснабжения в 14 микрорайоне, повредила участок  водовода в районе дома № 257а. В настоящее время на месте работают специалисты МКП «Городской водоканал».

По словам руководства предприятия, сейчас от водоснабжения отключены 10 домов по ул. Комсомольской - № 247, 251, 251а, 253, 255, 257, 257а, 259, 259а, 259-б, а также детский сад «Полянка». В дошкольном учреждении сформирован необходимый запас воды.

Кроме того, жители вышеуказанных домов могут оставить заявки на подвоз питьевой воды в диспетчерской службе МКП «Городской водоканал» по тел. 72-32-40.

О точном времени устранения повреждения на водоводе будет сообщено дополнительно.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:58 +1
Другие статьи по темам
Событие
ограничение водоснабжения
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Убитую бездомную женщину нашли в заброшенном здании в Южно-Сахалинске
Убитую бездомную женщину нашли в заброшенном здании в Южно-Сахалинске
Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в Южно-Сахалинске
Автохамы облюбовали сквер Ждакаева в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru