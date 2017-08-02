новости
новости
Регистрация
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку

Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку

Если вы знаете, где находится Михаил Чижевский, отзовитесь

Полиция и родственники разыскивают 28-летнего жителя Покровки Михаила Витальевича Чижевского.

6 августа вечером мужчина находился в гостях у девушки в Долинске. По предварительной информации, от нее он вышел около 23 часов вечера. Во втором часу ночи обеспокоенная мать позвонила сыну и спросила - где он. Михаил ответил, что скоро вернется домой в Покровку. Больше на связь он не выходил. 

По словам близких, пропавший был без машины. Мог дойти домой и пешком, но у матери так и не появился. Ранее никогда так не пропадал.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка.

Был одет: клетчатая рубашка с длинным рукавом (как на фото), синие джинсы, черные берцы.

Особые приметы - небольшая борода.

Всех, кто знает о том, где находится Михаил Чижевский, просят позвонить по тел: 780-755, WhatsApp 89621206698 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:16 0
Другие статьи по темам
Событие
розыск
Место
Долинский район
Популярное на ASTV
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты
На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:33
В свете последних событий, уже не знаешь что думать, либо реально что то случилось, или просто взял и забухал у друга или подруги...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Участники форума «Южные Курилы» поднялись на вулкан Менделеева
Участники форума «Южные Курилы» поднялись на вулкан Менделеева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru