Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку

Полиция и родственники разыскивают 28-летнего жителя Покровки Михаила Витальевича Чижевского.

6 августа вечером мужчина находился в гостях у девушки в Долинске. По предварительной информации, от нее он вышел около 23 часов вечера. Во втором часу ночи обеспокоенная мать позвонила сыну и спросила - где он. Михаил ответил, что скоро вернется домой в Покровку. Больше на связь он не выходил.

По словам близких, пропавший был без машины. Мог дойти домой и пешком, но у матери так и не появился. Ранее никогда так не пропадал.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка.

Был одет: клетчатая рубашка с длинным рукавом (как на фото), синие джинсы, черные берцы.

Особые приметы - небольшая борода.

Всех, кто знает о том, где находится Михаил Чижевский, просят позвонить по тел: 780-755, WhatsApp 89621206698