Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу

14-летняя Анастасия Ахметова ушла из дома и не вернулась

Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают 14-летнюю Анастасию Владимировну Ахметову.

Днем 2 августа девятиклассница ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие.

Была одета в черные майку, лосины и тапочки. При себе была сумка.

Если вам что-то известно о том, где находится Анастасия Ахметова, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.