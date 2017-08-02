Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
14-летняя Анастасия Ахметова ушла из дома и не вернулась
Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают 14-летнюю Анастасию Владимировну Ахметову.
Днем 2 августа девятиклассница ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие.
Была одета в черные майку, лосины и тапочки. При себе была сумка.
Если вам что-то известно о том, где находится Анастасия Ахметова, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.
Галерея
3 Анастасия Ахметова
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:50
На фотографии девочке можно дать и за 20. Очень развитая телесно. Скорее бы нашлась, надеюсь, у друзей где зависла.
Ответить
+13
Korennoy
Написано сегодня, в 10:28
НюНик_просто_Анна, а они сейчас поголовно так выглядят, страшно знакомиться, думаешь что ей лет за 20, а ей 16-17 от силы... Едят что ли что-то
Ответить
+5
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:44
Korennoy, белком питаются...которыми дяденьки вечером в машине кормят...
Ответить
+2
senchick
Написано сегодня, в 10:51
marrozz, фууууу...... как-то пошло звучит Ваша фраза...
Ответить
+2
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 09:51
Взросленько девочка выглядит. Ну позвони же родителям!!!
Ответить
+4
Bokassa
Написано сегодня, в 10:19
О_о хренасебе 14 лет
Ответить
+3
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 10:22
Повзрослела видимо, гормоны играют, да и не исключено что портал готов к своему открытию
Ответить
+1
Pavlu440
Написано сегодня, в 10:29
Мде... 14 лет....
Ответить
+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:47
плотного телосложения...да это уже конкретная тетя, только личико еще чуть детское
Ответить
+2
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 10:52
"Детка".....в гульки ударилась! Такие не пропадают...Взрослая барышня...самостоятельная, как ей кажется! Только мозг недоразвитый еще!
Ответить
+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 12:13
Держу пари-уже не девственница и где то подвисла.
Ответить
0