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«Сахалин» сегодня встретится с иркутским «Зенитом»
Фото: ПСК "Сахалин"

«Сахалин» сегодня встретится с иркутским «Зенитом»

В прошлом году островитяне ни разу ему не проиграли

Сегодня в Южно-Сахалинске снова день большого футбола. «Сахалин» в рамках 2-го тура первенства России по футболу (зона «Восток» 2-го дивизиона) встречается с «Зенитом».

Иркутская команда в выходные, в стартовом матче турнира 2017/2018 годов, обыграла в гостях комсомольскую «Смену» со счетом 2:0.

В прошлом сезоне по итогам четырех встреч статистика на стороне островной команды. «Сахалин» дважды – дома и в гостях – с минимальным преимуществом обыгрывал иркутян, еще дважды фиксировалась ничья с одинаковым счетом 1:1.

Также в Комсомольске-на-Амуре сегодня встретятся «Смена» и «Чита» («Сахалин» в инувшее воскресенье обыграл ее со счетом 2:0), а в Барнауле сыграют «Динамо» и омский «Иртыш».

Начало сегодняшней встречи в Южно-Сахалинске – в 19 часов.

Сюжет: Футбольный сезон "Сахалина" 2017 – 2018
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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:51 +1
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 12:14
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Бомжей надо делать кровь из носу.
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