Мероприятие запланировано на сегодня, 9 августа

Губернатор встретится с жителями Поронайского района. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона.

Встреча состоится 9 августа в Поронайске, в зале «Центральный» кинодосугового центра «Мир» (ул. Октябрьская, 76). Начало в 18:00.

На мероприятие приглашаются все желающие. В нем примут участие руководители региональных и местных органов власти