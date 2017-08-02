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Губернатор встретится с жителями Поронайского района

Губернатор встретится с жителями Поронайского района

Мероприятие запланировано на сегодня, 9 августа

Губернатор встретится с жителями Поронайского района. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона.

Встреча состоится 9 августа в Поронайске, в зале «Центральный» кинодосугового центра «Мир» (ул. Октябрьская,  76). Начало в 18:00.

На мероприятие приглашаются все желающие. В нем примут участие руководители региональных и местных органов власти

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:31 +1
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Поронайский район
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 09:47
дык выборыжэ не за горами
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