Губернатор встретится с жителями Поронайского района
Мероприятие запланировано на сегодня, 9 августа
Губернатор встретится с жителями Поронайского района. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона.
Встреча состоится 9 августа в Поронайске, в зале «Центральный» кинодосугового центра «Мир» (ул. Октябрьская, 76). Начало в 18:00.
На мероприятие приглашаются все желающие. В нем примут участие руководители региональных и местных органов власти
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 09:47
дык выборыжэ не за горами
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