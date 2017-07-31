В Невельске машина попала в ДТП из-за жука

Сегодня в Невельске произошла авария с серьезными последствиями, причиной которой стало насекомое. В машину залетел жук, спровоцировав ДТП.

Как сообщает очевидец, приславший видео в адрес ASTV.RU, в автомобиле ехали четверо людей. За рулем была женщина, рядом с ней на пассажирском месте сидел мужчина. На заднем сиденье находились дочь и маленькая внучка.

В машину залетело насекомое. От него попыталась отмахнуться водитель, но при этом потеряла управление и авто съехало в кювет.

Девушка, сидевшая сзади, вылетела из машины. Она находится в тяжелом состоянии. У девочки переломы ног. Мужчина и женщина с передних мест серьезно не пострадали.