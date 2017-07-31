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В Невельске машина попала в ДТП из-за жука

В Невельске машина попала в ДТП из-за жука

В аварии пострадали четверо

Сегодня в Невельске произошла авария с серьезными последствиями, причиной которой стало насекомое. В машину залетел жук, спровоцировав ДТП.

Как сообщает очевидец, приславший видео в адрес ASTV.RU, в автомобиле ехали четверо людей. За рулем была женщина, рядом с ней на пассажирском месте сидел мужчина. На заднем сиденье находились дочь и маленькая внучка.

В машину залетело насекомое. От него попыталась отмахнуться водитель, но при этом потеряла управление и авто съехало в кювет.

Девушка, сидевшая сзади, вылетела из машины. Она находится в тяжелом состоянии. У девочки переломы ног. Мужчина и женщина с передних мест серьезно не пострадали.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 23:01 0
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 23:03
....тупее отмазки не слышал!
Права на стол и в пешеходы.
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+1
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 23:07
О господи. Ну может боится человек насекомых. Ну думать то надо!!!!!! Жуть. Ну было такое как-то у нас такое, ну не очень серьезная авария с маршруткой. Так там оса залетела.... но жук ((((( у нас вроде нет сильно кусачих жуков.
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