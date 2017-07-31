В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
В аварии пострадали четверо
Сегодня в Невельске произошла авария с серьезными последствиями, причиной которой стало насекомое. В машину залетел жук, спровоцировав ДТП.
Как сообщает очевидец, приславший видео в адрес ASTV.RU, в автомобиле ехали четверо людей. За рулем была женщина, рядом с ней на пассажирском месте сидел мужчина. На заднем сиденье находились дочь и маленькая внучка.
В машину залетело насекомое. От него попыталась отмахнуться водитель, но при этом потеряла управление и авто съехало в кювет.
Девушка, сидевшая сзади, вылетела из машины. Она находится в тяжелом состоянии. У девочки переломы ног. Мужчина и женщина с передних мест серьезно не пострадали.
Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 23:03
....тупее отмазки не слышал!
Права на стол и в пешеходы.
Ответить
+1
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 23:07
О господи. Ну может боится человек насекомых. Ну думать то надо!!!!!! Жуть. Ну было такое как-то у нас такое, ну не очень серьезная авария с маршруткой. Так там оса залетела.... но жук ((((( у нас вроде нет сильно кусачих жуков.
Ответить
0