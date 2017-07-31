В Углегорском районе с трассы вылетел внедорожник

В Углегорском районе сегодня сошел с трассы автомобиль. Проезжая поворот на высокой скорости, он не вписался в него. Сойдя с дороги в глубокий кювет, автомобиль уткнулся передней частью в землю.

По словам очевидца, приславшего в адрес ASTV.RU фотографии инцидента, водителю повезло: серьезно не пострадал ни он, ни автомобиль. Машина получила минимальные для такого ДТП повреждения, ни опрокинулась, ни перевернулась.