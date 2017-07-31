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В Углегорском районе с трассы вылетел внедорожник

В Углегорском районе с трассы вылетел внедорожник

Авария обошлась без серьезных последствий

В Углегорском районе сегодня сошел с трассы автомобиль. Проезжая поворот на высокой скорости, он не вписался в него. Сойдя с дороги в глубокий кювет, автомобиль уткнулся передней частью в землю.

По словам очевидца, приславшего в адрес ASTV.RU фотографии инцидента, водителю повезло: серьезно не пострадал ни он, ни автомобиль. Машина получила минимальные для такого ДТП повреждения, ни опрокинулась, ни перевернулась. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:55 0
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 21:05
повезло прямо пошел
кабы боком то
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 21:16
Ну никово себе
повезло. Теперь его еще вытащить без добавочных повреждений
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+1
924188
Написано сегодня, в 21:20
Прадик 120-й что ли?
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0
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 21:28
Фотограф от Бога!")
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0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 21:37
пописать сьехал..))
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0
Online
Predators Online
Написано сегодня, в 21:41
существует ведь ценное правило, соблюдайте скоростной режим
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0
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