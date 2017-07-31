В Углегорском районе с трассы вылетел внедорожник
Авария обошлась без серьезных последствий
В Углегорском районе сегодня сошел с трассы автомобиль. Проезжая поворот на высокой скорости, он не вписался в него. Сойдя с дороги в глубокий кювет, автомобиль уткнулся передней частью в землю.
По словам очевидца, приславшего в адрес ASTV.RU фотографии инцидента, водителю повезло: серьезно не пострадал ни он, ни автомобиль. Машина получила минимальные для такого ДТП повреждения, ни опрокинулась, ни перевернулась.
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