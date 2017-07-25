Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове

Сегодня утром, 31 июля в Корсакове на Приморском бульваре у дома №8 на 7-летнего ребенка напала бойцовская собака.

По словам очевидцев, дети играли на площадке во дворе, 7-летний мальчик решил пойти домой.

"Стоило ему выйти за калитку, огораживающую площадку, на него напал бойцовский пес. Я плохо разбираюсь в породах. Похоже, что это был стаффордширский терьер. Его выгуливали без поводка и намордника. Пес напал на мальчика, ребенок стал убегать, но собака кусала его за ноги, а потом повалила на землю. Мальчик кричал и плакал. В это время к ним подскочил мужчина, выгуливающий этого пса. Он оттащил собаку. Все, кто там был, кричали на мужчину, говорили, что нельзя выгуливать пса без намордника", - рассказывают очевидцы.

Очевидцы отнесли мальчика к магазину, ребенку вызвали скорую помощь. Несовершеннолетний госпитализирован.