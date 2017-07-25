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Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове

Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове

Мальчик госпитализирован

Сегодня утром, 31 июля в Корсакове на Приморском бульваре у дома №8 на 7-летнего ребенка напала бойцовская собака.

По словам очевидцев, дети играли на площадке во дворе, 7-летний мальчик решил пойти домой.

"Стоило ему выйти за калитку, огораживающую площадку, на него напал бойцовский пес. Я плохо разбираюсь в породах. Похоже, что это был стаффордширский терьер. Его выгуливали без поводка и намордника. Пес напал на мальчика, ребенок стал убегать, но собака кусала его за ноги, а потом повалила на землю. Мальчик кричал и плакал. В это время к ним подскочил мужчина, выгуливающий этого пса. Он оттащил собаку. Все, кто там был, кричали на мужчину, говорили, что нельзя выгуливать пса без намордника", - рассказывают очевидцы.

Очевидцы отнесли мальчика к магазину, ребенку вызвали скорую помощь. Несовершеннолетний госпитализирован.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:21 +3
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 12:24
Хозяина на штраф
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+3
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 12:30
Товарищ Сергей, и возмещение вреда
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+4
nikolayppu
Написано сегодня, в 12:36
Товарищ Сергей, штраф как минимум! Хозяина бы в наказание и назидание другим подобным любителям собак. заковать в намордник на год что-бы запомнил "что такое хорошо, а что такое плохо"...
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+4
Roni4ka
Написано сегодня, в 12:26
Это стаф, хозяин виноват
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+1
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 12:45
Roni4ka, безусловно
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0
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 12:26
Ну вот ... наверняка, хозяин из серии "моясобаканекусается".
Бедный ребёнок, страху натерпелся.
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+5
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:29
жесть .
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+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:30
если родители мальчика в суд подадут , наверное собаку усыпят???
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:36
Vitaliy Borodin, должны. и штраф впаять нерадивому владельцу. Это не нормально, что пес "бойцовский" без намордника и поводка. Что себе навыдумывал хозяин, не понятно((
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+6
Karina_Fox
Написано сегодня, в 12:36
Давно пора выдавать на таких собак разрешение,как на оружие.И наказание должно быть соответствующее...
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+9
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 12:47
Karina_Fox, Вот вот, как удар проф боксера. Где-то предусмотрено законом, а где пробел, как с бойцовскими собаками.
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+1
Zwain
Написано сегодня, в 12:40 Отредактированно сегодня, в 12:42
Ну вот...опять собаки...в питомник его, не в бомжатник-жэ, а люди должны гулять в "выгулочных" площадках!
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:41
да даже какой-нибудь маленький шпиц может больно тяпнуть своими острыми зубками, одежду попортить...у нас в стране до сих пор проблемы, которые касаются животных не решены - ни за жестокое обращение толком сроки не повысили, ни за нападение собак на людей. всем пофигу
а хозяин пса скорее всего штрафом отделается, ну и лечение может быть оплатит ребенку. да продолжит выгуливать агрессивную псину, которая попробовала человеческой крови((
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+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:51
marrozz, шпицу хоть лупануть можно с ноги что бы отлетел подальше )))))))))))))))
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:14
Vitaliy Borodin, кстати, я так и сделаю, если "маленький безобидный песик, ути моя лапочка" будет покушать на целостность моего организма. мне реально не жалко будет.
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:43 Отредактированно сегодня, в 12:44
Штраф наказать, это все понятно. А может лучше хозяина собаки сводить в (гости ) . Видел я тут в одном месте пару азиатов, псов, кило под 80 каждый. И характер у них еще тот.......
Пускай испытает на себе, что испытал ребенок. Вот тогда точно поймет что это такое.....
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+3
etnika
Написано сегодня, в 12:46
усыпить к чертям псину!
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+2
yustina87
Написано сегодня, в 12:53 Отредактированно сегодня, в 12:54
Я тоже считаю что такую собаку нужно усыпить. И хозяйну урок будет что нужно как положенно свою животину выгуливать
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 12:53
Хозяин долбоклюй!!!! Воспитал бойца, держи его от людей подальше и в наморднике!!! Как правило собака становится агрессивной из за воспитания.
Ребенку поправиться скорее и физически и психологически
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+2
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 13:21
Nektos, Как правило собака становится агрессивной из за воспитания. А если быть точнее, из-за его отсутствия, воспитания, я имею ввиду!
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+1
aleksa90
Написано сегодня, в 13:00 Отредактированно сегодня, в 13:00
Эй, уважаемые депутаты... Вот лучше проработкой законов против таких ("моясобаканекусается") хозяев занимайтесь, нежели заборы ставить и мусор собирать...
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0
ateriya
Написано сегодня, в 13:18
Ужас. Неправильное воспитание собаки. И хозяин балбес. Выгуливать собаку нужно в наморднике. Пес должен спокойно относиться к людям и детям. К резким звукам. Он должен охранять только хозяина при прямой угрозе.
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0
Online
дизельный_дым Online
Написано сегодня, в 13:38
хозяина на шишку
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0
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