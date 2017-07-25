Подпольный цех по переработке краснокнижной рыбы обнаружили сахалинские пограничники

Крупный подпольный цех по переработке рыбы, в том числе краснокнижной калуги, обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в селе Москальво Охинского района.

28 июля пограничники задержали сразу две преступные группы. Одна из которых осуществляла добычу лососевых и осетровых рыб, а другая занималась их переработкой и сбытом.

Так называемый «цех» по переработке рыбы размещался в строениях, замаскированных под хозяйственные постройки. Хранение и обработка продукции осуществлялись в антисанитарных условиях. Разрешительные документы на добычу и переработку водных биоресурсов у задержанных отсутствовали.

В ходе проверки установлено, что товар расфасовывался в 20-ти килограммовые полиэтиленовые пакеты, а дальше отправлялся на материк. В качестве производителя указывалось наименование несуществующего предприятия. Кроме того, переработанная краснокнижная калуга упаковывалась под видом лосося.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.