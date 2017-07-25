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Подпольный цех по переработке краснокнижной рыбы обнаружили сахалинские пограничники

Подпольный цех по переработке краснокнижной рыбы обнаружили сахалинские пограничники

Браконьеры продавали незаконный товар на материке

Крупный подпольный цех по переработке рыбы, в том числе краснокнижной калуги, обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в селе Москальво Охинского района.

28 июля пограничники задержали сразу две преступные группы. Одна из которых осуществляла добычу лососевых и осетровых рыб, а другая занималась их переработкой и сбытом.

Так называемый «цех» по переработке рыбы размещался в строениях, замаскированных под хозяйственные постройки. Хранение и обработка продукции осуществлялись в антисанитарных условиях. Разрешительные документы на добычу и переработку водных биоресурсов у задержанных отсутствовали.

В ходе проверки установлено, что товар расфасовывался в 20-ти килограммовые полиэтиленовые пакеты, а дальше отправлялся на материк. В качестве производителя указывалось наименование несуществующего предприятия. Кроме того, переработанная краснокнижная калуга упаковывалась под видом лосося.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:57 +3
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Комментарии
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:04
мдэ, так и уплывает от нас рыбка
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+2
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marrozz Online
Написано сегодня, в 12:18
а потом народ травится такой рыбой((( калугу жалко((
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+1
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:24
фееееееее ,,,,,,,,
что то смотришь на фотки и прям фееееееееееее
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