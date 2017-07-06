Сахалинские волейболистки проиграли первые встречи с соперниками
Сегодня девушек ждет очередной противник
Борьба за Кубок России по пляжному волейболу стартовала в Кахани. Островной региона на соревнованиях представляют спортсменки ПСК «Сахалин» Анна и Любовь Проскурины.
Первыми соперниками девушек стали команды из московского «Динамо» и из питерской комплексной школы высшего спортивного мастерства. В обеих встречах близнецы с Сахалина уступили с одинаковым результатом - 0:2.
Сегодня, 13 июля, девушкам предстоит сыграть с хозяйками турнира - «Динамо» РТ. Встреча начнется в 19:30 по сахалинскому времени.
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