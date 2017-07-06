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Сахалинские волейболистки проиграли первые встречи с соперниками

Сахалинские волейболистки проиграли первые встречи с соперниками

Сегодня девушек ждет очередной противник

Борьба за Кубок России по пляжному волейболу стартовала в Кахани. Островной региона на соревнованиях представляют спортсменки ПСК «Сахалин» Анна и Любовь Проскурины. 

Первыми соперниками девушек стали команды из московского «Динамо» и из питерской комплексной школы высшего спортивного мастерства. В обеих встречах близнецы с Сахалина уступили с одинаковым результатом - 0:2.

Сегодня, 13 июля, девушкам предстоит сыграть с хозяйками турнира - «Динамо» РТ. Встреча начнется в 19:30 по сахалинскому времени.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:48 +1
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 15:55
...проиграли,а что на фото такие довольные?
Нарочно слили?Не могут сдержать улыбку,от удачной сделки?
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