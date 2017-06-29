Жители Холмска сняли на видео, как воспитатель детского сада срывается на ребёнке
Заведующая: назначено служебное разбирательство
Сахалинские пользователи Интернета активно обмениваются видео, снятым в Холмске. На территории детского сада «Золушка», расположенного по улице Матросова, воспитатель допускает рукоприкладство в отношении маленьких детей. Инцидент журналисту astv.ru прокомментировала заведующая учреждением.
На видео видно, что светловолосая женщина – очевидно, воспитатель – в компании еще одного взрослого отчитывает маленьких детей. Те стоят в две колонны, возможно, во время игры или репетиции. Одну девочку в розовой куртке она с силой трясет за руку, а затем прогоняет из группы. Затем она в течение некоторого времени отчитывает ребенка, который находится уже за пределами кадра.
Автор видеоролика снимает его из другого здания, находящегося за территорией детсада. Кадры она сопровождает возмущенным комментарием: «Слушайте, не умеешь с детьми обращаться – не работай тогда в детском саду! Она уже всех по одному оттрепала».
14:26 Заведующая детским садом «Золушка» Светлана Абрамова подтвердила журналисту astv.ru факт инцидента. Он произошел сегодня, 6 июля. По ее словам, назначено служебное разбирательство. Светлана Степановна пока затрудняется дать оценку воспитателю и его действиям, встречи с родителями девочки тоже еще не было.
Посмотрим какое она понесет наказание!
Никто не рвется работать в садиках и школах, набирают из тех, кто получше не смог устроиться. Вот и получается -работают не те, у кого лежит душа с детьми заниматься, а те- кто придется. Так что, я совершенно не удивляюсь
С профессиональной точки зрения воспитательница не права. С человеческой тоже, хотя мы и не знаем всех нюансов.
"Воспевателя мы однозначно уберём с этой группы" - и поставите на другу, где она будет "воспитывать" других таких же деток!
ПС, по этой ситуации просто человека достало, вот и все. Но жить как-то надо, поэтому она и работала воспитателем.
ПС, не мы такие, жизнь такая (с) к\ф Бригада.