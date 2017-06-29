Жители Холмска сняли на видео, как воспитатель детского сада срывается на ребёнке

Сахалинские пользователи Интернета активно обмениваются видео, снятым в Холмске. На территории детского сада «Золушка», расположенного по улице Матросова, воспитатель допускает рукоприкладство в отношении маленьких детей. Инцидент журналисту astv.ru прокомментировала заведующая учреждением.

На видео видно, что светловолосая женщина – очевидно, воспитатель – в компании еще одного взрослого отчитывает маленьких детей. Те стоят в две колонны, возможно, во время игры или репетиции. Одну девочку в розовой куртке она с силой трясет за руку, а затем прогоняет из группы. Затем она в течение некоторого времени отчитывает ребенка, который находится уже за пределами кадра.

Автор видеоролика снимает его из другого здания, находящегося за территорией детсада. Кадры она сопровождает возмущенным комментарием: «Слушайте, не умеешь с детьми обращаться – не работай тогда в детском саду! Она уже всех по одному оттрепала».

14:26 Заведующая детским садом «Золушка» Светлана Абрамова подтвердила журналисту astv.ru факт инцидента. Он произошел сегодня, 6 июля. По ее словам, назначено служебное разбирательство. Светлана Степановна пока затрудняется дать оценку воспитателю и его действиям, встречи с родителями девочки тоже еще не было.

14:51 Начальник отдела образования администрации Холмского района Татьяна Карнаух сообщила корреспонденту astv.ru, что по факту снятого на видео обращения с ребенком воспитанницей детского сада «Золушка» назначена проверка, а мама девочки узнала о происшествии по интернету. Видео инцидента ей скинули многочисленные знакомые.

«Я только что разговаривала с мамой ребенка, оказавшегося на видео. Она в шоке от того, что кадры с изображением ее дочери гуляют по соцсетям. Мы получили и изучаем этот ролик, проводим служебное расследование. В обязательном порядке возьмем необходимые объяснения с воспитателя. Что могло послужить причиной такого агрессивного поведения работника детского сада, пока нам не известно, но это и не важно. Неправомерность действия здесь однозначная. Мы однозначно воспитателя из этой группы уберем. Дисциплинарное взыскание вынесем, как минимум. А дальше – посмотрим на результаты проверки. Вообще, в этом детском саду и с этим воспитателем подобное случается впервые», – сообщила Татьяна Карнаух.