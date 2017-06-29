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Жители Холмска сняли на видео, как воспитатель детского сада срывается на ребёнке

Жители Холмска сняли на видео, как воспитатель детского сада срывается на ребёнке

Заведующая: назначено служебное разбирательство

Сахалинские пользователи Интернета активно обмениваются видео, снятым в Холмске. На территории детского сада «Золушка», расположенного по улице Матросова, воспитатель допускает рукоприкладство в отношении маленьких детей. Инцидент журналисту astv.ru прокомментировала заведующая учреждением.

На видео видно, что светловолосая женщина – очевидно, воспитатель – в компании еще одного взрослого отчитывает маленьких детей. Те стоят в две колонны, возможно, во время игры или репетиции.  Одну девочку в розовой куртке она с силой трясет за руку, а затем прогоняет из группы. Затем она в течение некоторого времени отчитывает ребенка, который находится уже за пределами кадра.

Автор видеоролика снимает его из другого здания, находящегося за территорией детсада. Кадры она сопровождает возмущенным комментарием: «Слушайте, не умеешь с детьми обращаться – не работай тогда в детском саду! Она уже всех по одному оттрепала». 

14:26 Заведующая детским садом «Золушка»  Светлана Абрамова подтвердила журналисту astv.ru факт инцидента. Он произошел сегодня, 6 июля. По ее словам, назначено служебное разбирательство. Светлана Степановна пока затрудняется дать оценку воспитателю и его действиям, встречи с родителями девочки тоже еще не было.

14:51 Начальник отдела образования администрации Холмского района Татьяна Карнаух сообщила корреспонденту astv.ru, что по факту снятого на видео обращения с ребенком воспитанницей детского сада «Золушка» назначена проверка, а мама девочки узнала о происшествии по интернету. Видео инцидента ей скинули многочисленные знакомые.
 
«Я только что разговаривала с мамой ребенка, оказавшегося на видео. Она в шоке от того, что кадры с изображением ее дочери гуляют по соцсетям. Мы получили и изучаем этот ролик, проводим служебное расследование. В обязательном порядке возьмем необходимые объяснения с воспитателя. Что могло послужить причиной такого агрессивного поведения работника детского сада, пока нам не известно, но это и не важно. Неправомерность действия здесь однозначная. Мы однозначно воспитателя из этой группы уберем. Дисциплинарное взыскание вынесем, как минимум. А дальше – посмотрим на результаты проверки. Вообще, в этом детском саду и с этим воспитателем подобное случается впервые», – сообщила Татьяна Карнаух.
 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:09 0
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Комментарии
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 14:12
Слов нет
.
Посмотрим какое она понесет наказание!
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+3
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Виктория Online
Написано сегодня, в 14:14
Случай в Макарове ни кого и ничему не научил? Сейчас и этой воспитательнице пятый угол искать придется
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+6
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Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:57
Виктория, а кого он должен был научить?
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0
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 15:01
Breaking_news, людей, которые связали свою профессию с детьми
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0
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 15:06
Виктория, а я думал общество ((
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0
Online
GENdOS Online
Написано сегодня, в 14:14
Вот так и получается что отдаем наших детишек в сад а воспитка встала не стой ноги
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+5
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 15:07
GENdOS, можно ведь не отдавать )))
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0
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marrozz Online
Написано сегодня, в 14:35
приборзела теття, приборзела. педагог так вести себя не должен!
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+4
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MarySo Online
Написано сегодня, в 14:53 Отредактированно сегодня, в 14:53
marrozz, Самое страшное - какие из них педагоги?
Никто не рвется работать в садиках и школах, набирают из тех, кто получше не смог устроиться. Вот и получается -работают не те, у кого лежит душа с детьми заниматься, а те- кто придется. Так что, я совершенно не удивляюсь
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+1
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marrozz Online
Написано сегодня, в 15:03
MarySo, ну почему же не рвутся. у меня много знакомых устроились работать в детсады и школы. и зарплаты нормальные, да и люди адекватные и грамотные. так что эта воспитательница с Холмска скорее исключение из правил. Я ни в коем случае ее не оправдываю, но и дети нынешние не ангелы и не важно сколько им лет.
С профессиональной точки зрения воспитательница не права. С человеческой тоже, хотя мы и не знаем всех нюансов.
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0
ANNY
Написано сегодня, в 14:35
По голове ей дать...
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+3
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Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:57
ANNY, по голове надо давать всем )) периодически.
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+1
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 14:42
Бедные наши детки! Таким в изоляторе работать надо,а не с детишками! На людской суд,хоть одну из таких и другие уже думать будут.
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+4
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jkmu Online
Написано сегодня, в 14:44
Вот сейчас начнется облава на эту мерзкую тетю.
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+2
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jkmu Online
Написано сегодня, в 14:44
Она еще не уволилась???Полиция еще ее не ищет???
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+1
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Елена Бугеря Online
Написано сегодня, в 14:44
вот как потом детей в сад отдавать....портят деткам психику...понаберут по обЪявлению...без опыта
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+2
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:46
Что-то мне подсказывает, что теперь эту "воспитательницу" изрядно потреплют родители этих детишек.
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+2
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 14:48
.....встречи с родителями девочки тоже еще не было.
крепись Светик!
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:48
А что видно на видео? Все дети золото и все послушные. Оттрепала, что это? Давайте всех мамок снимать которые деток своих воспитывают прилюдно
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+1
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 15:02
ostrovsakhalin, А вы представляете,что она в группе творит? И вам бы понравилось,если бы Вашего ребенка так отсчитывали в садике?
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+1
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Виктория Online
Написано сегодня, в 15:05
ostrovsakhalin, и снимают! А потом еще заботливые соседи в органы опеки сигналят
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0
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Domin Online
Написано сегодня, в 14:55
"Случается такое впервые" - сомневаюсь! Вдруг замечательная воспитательницам стала агрессивной?? Ну-ну! Человек в одно мгновение не меняется! Просто раньше это не было запечатлено на камеру вот и все! Надеюсь Ее вообще к детям подпускать не будут!
"Воспевателя мы однозначно уберём с этой группы" - и поставите на другу, где она будет "воспитывать" других таких же деток!
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0
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Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:56
я бы не хотел, чтобы моя супруга работала воспитателем. Не хотел бы, чтобы она отдавала свою любовь, заботу, воспитание, знания чужим детям. Не хотел бы, чтобы она всем была должна. И к ней относились бы, как к пустому месту, который не имеет ни на что права. И в частности, чтобы за все это ей платили бы так, как будто она пасет овец.
ПС, по этой ситуации просто человека достало, вот и все. Но жить как-то надо, поэтому она и работала воспитателем.
ПС, не мы такие, жизнь такая (с) к\ф Бригада.
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+1
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Karu Online
Написано сегодня, в 15:02
Зачем ты идешь работать в детсад, если тебе не нравится работать с детьми ?
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