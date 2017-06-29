«Волга» столкнулась с иномаркой в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня днем, 6 июля, на улице Украинской в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Столкнулись «Волга» и универсал.

По предварительной информации, автомобиль отечественного производства пытался проскочить перед иномаркой. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.