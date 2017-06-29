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«Волга» столкнулась с иномаркой в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

«Волга» столкнулась с иномаркой в Южно-Сахалинске

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня днем, 6 июля, на улице Украинской в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Столкнулись «Волга» и универсал. 

По предварительной информации, автомобиль отечественного производства пытался проскочить перед иномаркой. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:19 0
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Комментарии
Online
Den Online
Написано сегодня, в 15:02
Столкнулись «Волга» и универсал.
С каких времен Toyota RUSH стал универсалом? Пишут непонять что, в предыдущей утренней новости тоже марку авто перепутали. Как говорится: "Google в помощь".
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