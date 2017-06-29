Фото и видео очевидцев
«Волга» столкнулась с иномаркой в Южно-Сахалинске
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня днем, 6 июля, на улице Украинской в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Столкнулись «Волга» и универсал.
По предварительной информации, автомобиль отечественного производства пытался проскочить перед иномаркой. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.
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