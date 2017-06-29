Больницу в Макарове проверяют после инцидента с маленьким ребенком

В центральной районной больнице Макарова проводится внеплановая проверка с участием прокуратуры. Поводом стал инцидент с 1,5-годовалым ребенком, с которым недопустимым образом обращалась медицинская сестра, работавшая в ЦРБ.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, в ходе разбирательств уже найдены нарушения в работе местной полиции, городского отдела образования, комиссии по делам несовершеннолетних. Проблемных подростков и их родителей несвоевременно ставят на учет, с ними плохо работают. Стало известно как минимум о двух случаях, когда это поставило под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Проверка находится на контроле прокуратуры области.