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Больницу в Макарове проверяют после инцидента с маленьким ребенком

Больницу в Макарове проверяют после инцидента с маленьким ребенком

Нарушения нашли и в других местных учреждениях

В центральной районной больнице Макарова проводится внеплановая проверка с участием прокуратуры. Поводом стал инцидент с 1,5-годовалым ребенком, с которым недопустимым образом обращалась медицинская сестра, работавшая в ЦРБ.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, в ходе разбирательств уже найдены нарушения в работе местной полиции, городского отдела образования, комиссии по делам несовершеннолетних. Проблемных подростков и их родителей несвоевременно ставят на учет, с ними плохо работают. Стало известно как минимум о двух случаях, когда это поставило под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Проверка находится на контроле прокуратуры области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:49 +2
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проверка
Место
Макаровская ЦРБ
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Комментарии
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 12:57
Давно пора,за них взяться!!! Если выполнять работу,особенно связанную с детишками,нужно хорошо ее выполнять! Дети это наше будущее! И они не виноваты,что у них такие родители.
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+3
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:29
Elizabeth, дети беззащитны!!!
Если им не помогут люди, которым за это деньги платят, то кто?!
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0
Online
vert Online
Написано сегодня, в 13:13
ага, такой прекрасный вид снаружи у больницы. приходите к нам лечиться
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+3
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