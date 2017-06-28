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Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом
sarinform.com

Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом

Пожар произошел 26 июня

В селе Победино в Сахалинской области решили вернуться к средневековой практике расправ над ведьмами. Местные жители подожгли дом молодой женщины, которую обвинили в колдовстве. Сейчас этим делом занимаются в ассоциации адвокатов России за права человека, передает MK.RU.

В ассоциацию адвокатов России обратился местный житель Олег Внуков, который и сообщил о поджоге дома 26-летней Варвары Генатулиной в Победино. Мужчина рассказал, что в селе нет работы и многие находят утешение в наркотиках. По словам автора обращения из-за этого свел счеты с жизнью 38-летний муж Варвары. Однако местные жители сочли молодую женщину ведьмой, обвинили в смерти мужчины и подожгли ее дом.

Теперь женщина осталась на улице с детьми, а местные жители отказываются ей помогать, так как боятся ее колдовства. Специалисты ассоциации адвокатов готовят соответствующие запросы и жалобы по делу Варвары Генатулиной в СК РФ, Генпрокуратуру и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

В пресс-службе МЧС России по Сахалинской области отметили, ведомство все еще устанавливает причины пожара, произошедшего 26 июня, однако уже можно предположить, что это был поджог.

сегодня, в 09:23 +2
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Комментарии
Online
Teo Online
Написано сегодня, в 09:26
так то.... БЕРЕГИТЕСЬ, ВЕДЬМЫ САХАЛИНА,КАРА НАСТИГНЕТ ВАС.
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+3
samaya_555
Написано сегодня, в 09:26
Больные люди
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+14
Online
disa Online
Написано сегодня, в 09:29
Ну ни хрена себе качнуло! Кто за возрождение традиций? Как раз можно всех пьяных водителей перестрелять, на кол пересажать, руки порубить и прочие отростки используемые для совершения преступления.
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+7
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 09:37
Аномальный случай массового психоза?!. Бедная женщина. Сейчас ещё ЮЮ подтянется.
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+6
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:38
Эх... Жаль она не в этом доме жила...
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+11
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 09:51
TROL,
а может лучше сразу в кремле
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+5
bernizet1945
Написано сегодня, в 10:20
TROL, Этож здание " Сахинцентра" отжатое в ходе спецоперации,кстати тоже делишка бывшего губернатора
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+1
trdsport65
Написано сегодня, в 09:39
хоть история и странная, но местные жители же наверное не просто так обвинили женщину в колдовстве... на чем то же они основывают свои версии... думаю надо отправить самого рейтингового журналиста Лизу Ре непосредственно в Победино, чтоб провела всестороннее журналистское расследование и нам читателям довела информацию, так сказать из первых уст.
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+4
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 09:53
trdsport65, туда не журналистов надо. А психиторов и наркологов. Тупизм через край
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+5
trdsport65
Написано сегодня, в 10:09
ZLOI275, эти туда вряд ли доедут. а вот сюжет с опросом всех действующих лиц, а также правоохранителей местных, был бы интересен.
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+2
Korennoy
Написано сегодня, в 09:39
Регресс полным ходом идёт! Ещё пару десятилетей и можно будет повстречать первобытные общины...
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:43
Какой бред!
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+6
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 09:45
Жесть, слов нет. Реально народ свихнулся.
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+5
Online
ALEX XAM Online
Написано сегодня, в 09:45
Пушистика пережрали, люмпены
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+7
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 09:48
Деграданты поселковые!
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+7
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 09:51
Похоже те кто поджёг дом, где проживала вдова с ребёнком сами наркоманы! Что им причудится в следующий раз, остаётся только догадываться...
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+2
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Artefakt Online
Написано сегодня, в 10:01
А чего тут удивляться? Насмотрятся битвы экстрасенсов, да рен-тв, вот у людей башню и сносит.
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+3
Berta
Написано сегодня, в 10:06
Скорее всего, притон там был наркоманский, а колдовство для бешеных заголовков с рейтингами приплели

В сахалинской глубинке развлекаются как могут
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+3
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:15
Berta, если муж нарк, то дом необязательно притон.
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+1
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:14
вот это жесть жестяная....теперь не дай бог соседи чего о тебе подумают - сожгут нахрен твою хату,пока ты на работе будешь...вот как теперь ехать в отпуск?
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:20
Это просто невероятно: в XXI веке в развитой демократической, как ее позиционируют, стране - и такая неописуемая дикость! Люди и действительно шоу экстрасенсов насмотрелись. Я как-то посмотрела минут 5 - насколько сил хватило: малообразованному человеку, да еще в подпитии, легко может голову снести. Хорошо б нашли поджигателя, пусть свой дом бы отдал погорельцам!
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+2
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senchick Online
Написано сегодня, в 10:30
Дебилы.... Понимаю теперь, почему в селе нет работы... Таких даже страшно в тюрьму... Где живут, там и ср***...
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