Жители Сахалина объявили землячку ведьмой и сожгли ее дом

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В селе Победино в Сахалинской области решили вернуться к средневековой практике расправ над ведьмами. Местные жители подожгли дом молодой женщины, которую обвинили в колдовстве. Сейчас этим делом занимаются в ассоциации адвокатов России за права человека, передает MK.RU.

В ассоциацию адвокатов России обратился местный житель Олег Внуков, который и сообщил о поджоге дома 26-летней Варвары Генатулиной в Победино. Мужчина рассказал, что в селе нет работы и многие находят утешение в наркотиках. По словам автора обращения из-за этого свел счеты с жизнью 38-летний муж Варвары. Однако местные жители сочли молодую женщину ведьмой, обвинили в смерти мужчины и подожгли ее дом.

Теперь женщина осталась на улице с детьми, а местные жители отказываются ей помогать, так как боятся ее колдовства. Специалисты ассоциации адвокатов готовят соответствующие запросы и жалобы по делу Варвары Генатулиной в СК РФ, Генпрокуратуру и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

В пресс-службе МЧС России по Сахалинской области отметили, ведомство все еще устанавливает причины пожара, произошедшего 26 июня, однако уже можно предположить, что это был поджог.