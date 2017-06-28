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Музей спортивной славы планируется создать в Южно-Сахалинске

Музей спортивной славы планируется создать в Южно-Сахалинске

В качестве идеи, где может расположиться музей, Андрей Агеенко предложил здание на «Горном воздухе», построенное еще в период Карафуто

«Круглый стол» на тему создания музея спортивной славы Сахалинской области провели в областной Думе во вторник, 4 июля.

Сегодня на Сахалине и Курилах развивается более 80 видов спорта. Аккредитовано 44 спортивных федераций по 45 видам. Такие данные, по мнению председателя думского комитета Андрея Хапочкина, позволяют говорить, что состояние физической культуры и спорта в Сахалинской области характеризуется положительными тенденциями.

- Сегодня активно развиваются массовые виды спорта, идет строительство и модернизация спортивных сооружений. И, конечно, - подчеркнул Хапочкин, - за всеми спортивными достижениями, прежде всего, стоят люди - тренеры-преподаватели, сами спортсмены.

В Сахалинской области насчитываются более двух десятков заслуженных ветеранов спорта, ветеранов спорта СССР, победителей и призеров Всесоюзных и республиканских первенств. 

Участники «круглого стола» единогласно высказались «за» создание музея спортивной славы Сахалинской области. В качестве идеи, где может расположиться такой музей, ветеран спорта Андрей Агеенко предложил здание на «Горном воздухе», построенное еще японцами в период Карафуто.

- Вспомните, это здание всегда красовалось на всех значках, открытках, оно само по себе  имеет историческую ценность, - рассказал Агеенко, -  Вот если бы музей расположился именно там, это было бы здорово, это идеальное место для музея спорта.

- Согласен, что «Горный воздух», место, куда приезжают туристы, и было бы уместно, чтобы они знакомились здесь,  в том числе, и с развитием сахалинского спорта, - поддержал идею заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

- Такой музей замкнет на себе и сохранение спортивно-культурного наследия области, и патриотическое воспитание нашей  молодежи,  а также увековечит память о выдающихся спортсменах Сахалинской области,  –  подытожил депутат Хапочкин.

В завершение обсуждения было решено рекомендовать правительству Сахалинской области рассмотреть вопрос о  необходимости создания музея славы на Сахалине.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:39 0
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