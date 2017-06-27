Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском

Фото Сергея Анашкевича

Компания тымовчан в прошедшие выходные отдыхала на берегу в Александровске-Сахалинском. Машинами они попытались огородить свой лагерь от остальных. Одну из машин – джип Land Cruiser Prado – поставили на пригорке.

- Девушка, судя по всему, оставила машину на нейтралке и не включила ручник. Джип покатился, девушка, которая загорала, начала кричать и к ней сбежались ребята из ее компании. Они увидели, что происходит и стали держать машину, пока не вытащили свою подругу. Мы с ними общались, все ребята были трезвые. Причем, мы видели, что они предлагали ей перелечь, но девушка не послушала, - рассказал сайту astv.ru очевидец.

Одним передним колесом джип придавил тымовчанке голову. Друзья пострадавшей тут же вызвали «скорую помощь».

- Ей еще повезло, что у машины высокий клиренс. Если бы это был седан, наверняка девушке бы серьезнее досталось, - предположил собеседник сайта.

По данным источника радио АСТВ, пострадавшей 22 года. В Тымовской ЦРБ ей сделали МРТ, и никаких опасений у медиков нет. По предварительной информации, подозрение на перелом черепа не подтвердилось, у тымовчанки только черепно-мозговая травма.

Сейчас правоохранительные органы ведут проверку.

Напомним, 2 июля на пляже в Александровске-Сахалинском произошел несчастный случай. На голову загорающей девушки наехал внедорожник. Медики поставили девушке диагноз закрытая черепно-мозговая травма.