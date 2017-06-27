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Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском
Фото Сергея Анашкевича

Очевидцы рассказали подробности несчастного случая на пляже в Александровске-Сахалинском

Пострадавшей сделали МРТ, у врачей нет никаких опасений

Компания тымовчан в прошедшие выходные отдыхала на берегу в Александровске-Сахалинском. Машинами они попытались огородить свой лагерь от остальных. Одну из машин – джип Land Cruiser Prado – поставили на пригорке. 

- Девушка, судя по всему, оставила машину на нейтралке и не включила ручник. Джип покатился, девушка, которая загорала, начала кричать и к ней сбежались ребята из ее компании. Они увидели, что происходит и стали держать машину, пока не вытащили свою подругу. Мы с ними общались, все ребята были трезвые. Причем, мы видели, что они предлагали ей перелечь, но девушка не послушала, - рассказал сайту astv.ru очевидец.

Одним передним колесом джип придавил тымовчанке голову. Друзья пострадавшей тут же вызвали «скорую помощь». 

 - Ей еще повезло, что у машины высокий клиренс. Если бы это был седан, наверняка девушке бы серьезнее досталось, - предположил собеседник сайта. 

По данным источника радио АСТВ, пострадавшей 22 года. В Тымовской ЦРБ ей сделали МРТ, и никаких опасений у медиков нет. По предварительной информации, подозрение на перелом черепа не подтвердилось, у тымовчанки только черепно-мозговая  травма. 

Сейчас правоохранительные органы ведут проверку.

Напомним, 2 июля на пляже в Александровске-Сахалинском произошел несчастный случай. На голову загорающей девушки наехал внедорожник. Медики поставили девушке диагноз закрытая черепно-мозговая травма.

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 14:54 +4
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Комментарии
Арктический Воин
Написано сегодня, в 15:16
Голова, как противооткат? Креативно. Лечь перед машиной, стоящей на пригорке... Кретинизм
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+14
ZLOI275
Написано сегодня, в 15:38
Мдя мозги они на ручник поставили......
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+5
Online
ALEX XAM Online
Написано сегодня, в 15:47
Черепная травма, мозгов то нет...
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+4
Artefakt
Написано сегодня, в 15:48
Да и машину на нейтралке оставлять не лучшая идея.
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0
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 17:44
Artefakt, машину надо ставить на стояночный тормоз, а не на передачу! А на пригорке ещё и противооткат не помешал бы, тем более если ниже отдыхают люди.
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:08
Хорошо,что все обошлось! А уж следствие разберется,кто прав,а кто нет! По мне,так обе не правы. Скорейшего выздоровления потерпевшей!
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0
Devil1985
Написано сегодня, в 16:30
Я так и не поняла,девушка,та что оставила машину на пригорке и загарающая девушка-это одна и та же
или всё-таки две разных
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:34
Слава богу, что все обошлось... Недавно мужик оставил джип на нейтралке, хорошо, что на его пути никого не попалось. Так что такое может случиться с любым, особенно неопытным начинающим водителем. Могло быть гораздо хуже. Здоровья пострадавшей, хозяйке джипа урок
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