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Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Пострадавшую госпитализировали в Тымовскую ЦРБ
Сегодня, 2 июля, примерно в 10:20 на пляже в Александровске-Сахалинском произошел несчастный случай. На голову загорающей девушки наехал внедорожник.
Скорая помощь доставила пострадавшую в местную ЦРБ, где девушке был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма. После этого пациентку госпитализировали в Тымовскую больницу. Под вопросом перелом основания черепа.
Полиция проводит проверку.
Новость будет дополнена
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Вот интересно почему такой акцент что именно внедорожник?
Скорейшей поправки пострадавшей
ага,сам завёлся и поехал....
Девушке скорейшей поправки.
Скорейшего выздоровления