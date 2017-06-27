Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском

Юга.ру

Сегодня, 2 июля, примерно в 10:20 на пляже в Александровске-Сахалинском произошел несчастный случай. На голову загорающей девушки наехал внедорожник.

Скорая помощь доставила пострадавшую в местную ЦРБ, где девушке был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма. После этого пациентку госпитализировали в Тымовскую больницу. Под вопросом перелом основания черепа.

Полиция проводит проверку.

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