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Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском
Юга.ру

Внедорожник наехал на загорающую девушку в Александровске-Сахалинском

Пострадавшую госпитализировали в Тымовскую ЦРБ

Сегодня, 2 июля, примерно в 10:20 на пляже в Александровске-Сахалинском произошел несчастный случай. На голову загорающей девушки наехал внедорожник.

Скорая помощь доставила пострадавшую в местную ЦРБ, где девушке был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма. После этого пациентку госпитализировали в Тымовскую больницу. Под вопросом перелом основания черепа. 

Полиция проводит проверку. 

Новость будет дополнена 

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 21:10 +4
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Комментарии
924188
Написано вчера, в 21:13
Нихрена себе.
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+3
wlp4r1qhk4f
Написано сегодня, в 01:02
924188, а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- upl.pp.ua/parazitu
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−1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 21:15 Отредактированно вчера, в 21:18
А что в Александровске солнце что ли?
Вот интересно почему такой акцент что именно внедорожник?
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+5
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 21:17
S.T.A.L.K.E.R., Тоже чот призадумалась
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+2
924188
Написано вчера, в 21:36
S.T.A.L.K.E.R., не просто солнце. Жарища. Сегодня +28 было.
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+1
Vings
Написано вчера, в 21:50
S.T.A.L.K.E.R., наверное, потому что внедорожник. Была бы легковушка, то так бы и написали, что легковушка.
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+4
Еще 2 комментария
ZLOI275
Написано вчера, в 21:17
Да нифига себе!!!!! Она что типа загорала на проезжей части. Вобще в уме не укладывается. Шутка, пьянка, или слепой за рулем
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+1
924188
Написано вчера, в 21:38
ZLOI275, на пляже машины носятся по берегу. Вчера и сегодня очень много приезжих отдыхающих было. Тымовчане, Смирныховцы, Ногликцы. Ну и местных тож много.
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+5
Sakh8924
Написано вчера, в 21:44
924188, Вот куда нужно шипы из стального уголка с Охотска привезти и по береговой линии где отдыхают люди закинуть.
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+8
924188
Написано вчера, в 21:48
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+1
Еще 3 комментария
VULKAN
Написано вчера, в 21:18
Какой кошмар.... Со всем уже доездились....

Скорейшей поправки пострадавшей
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+6
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 21:37
полюбас местное пьяное быдло каталось.
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+5
Мария Ащеулова
Написано вчера, в 22:02
Товарищ Сергей, по предварительным данным, там за рулем никого не было
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+2
924188
Написано вчера, в 22:06
Мария Ащеулова, хорошая отмазка. Оно само катилось.
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+2
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 22:18
Мария Ащеулова,
ага,сам завёлся и поехал....
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+3
Еще 1 комментарий
ateriya
Написано вчера, в 21:42
Как так то? Как можно на пляже не увидеть человека? Она не из за угла выскочила же. Как?
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+2
Jim
Написано вчера, в 22:45
Не убьют так покалечат.пидоры по пляжу надо ногами ходить а не на машинах
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+8
Nato4ka
Написано вчера, в 23:00
Новость ужасная.
Девушке скорейшей поправки.
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+2
Nektos
Написано вчера, в 23:33
Бедная девушка

Скорейшего выздоровления
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+1
Ягодка
Написано сегодня, в 00:48
Ужас! Да чтож такое!!? На голову!!!! Вообще уже охерели, даже на пляже не спрятаться от пьяных гонщиков...
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+1
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