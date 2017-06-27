В трех районах Сахалина могут возникнуть лесные пожары

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Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует чрезвычайную пожароопасность в Охинском районе, а также в лесах Смирныховского и Тымовского районов. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 4 июля.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.