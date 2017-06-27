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Сахалинской филармонии исполнилось 70 лет
Фото: сайт Сахалинской областной филармонии

Сахалинской филармонии исполнилось 70 лет

Учреждение культуры отметит юбилей в новом сезоне

Сахалинская областная филармония отмечает 70-летие. Она была организована 2 июля 1947 года и сначала носила название «концертно-эстрадное бюро». Свой день рождения в учреждении традиционно торжественно отмечают не летом, а осенью – с началом сезона.

В 1967 году на базе концертно-эстрадного бюро образовался Сахалинский народный хор, который объездил с концертной программой многие города страны. С 1981 по 1988 годы филармония проводила фестивали искусств «Утро Родины», на котором выступали ведущие творческие коллективы и артисты страны. В 2005 году в учреждении создали оркестр народных инструментов «Братчина». Он исполняет народную музыку и фольклорное искусство. Немногим позже началась работа детской филармонии.

Сегодня директором филармонии является Илья Александров. В учреждении действуют ансамбль народных инструментов «Братчина», театр танца «Диалог», группа «Джаз Тайм» и камерный ансамбль «Дивертисмент», а организация с прошлого года внесена в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

Сейчас в учреждении каникулы – большинство специалистов в отпусках, сообщили astv.ru в филармонии. Отпраздновать 70-й юбилейный сезон зрители вместе с сотрудниками смогут с его открытием. Традиционно новый сезон открывается в октябре.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 15:10 +4
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Место
Сахалинская областная филармония
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