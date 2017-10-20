новости
новости
Регистрация
Обвиняемого в убийстве Геннадия Рудакова поместили в СИЗО

Обвиняемого в убийстве Геннадия Рудакова поместили в СИЗО

Даниил Зуев проведет там минимум два месяца

Вчера, 26 октября главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова 22-летний Даниил Зуев сдался следователям. Его допросили и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК (нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть). Санкции статьи предусматривают до 15 лет заключения. 

Следователь ходатайствовал о заключении Зуева под стражу. Суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Напомним, что он скрывался от правоохранительных органов больше 10 дней, с 15 октября, когда, по версии следствия, у ночного клуба до смерти избил Рудакова. 

У Зуева есть адвокат, он сопровождал его в суде. 

 

Сюжет: Убийство у ночного клуба в Южно-Сахалинске
Даниил Зуев сдался полиции
Конфликт
Даниил Зуев сдался полиции
вчера, в 16:00, 106 21119 14
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева
Общество
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева
25 октября, в 16:23, 40 9988 10
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Конфликт
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
24 октября, в 16:14, 74 11945 7
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Общество
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
24 октября, в 13:25, 30 10656 9
Все новости сюжета
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:59 +4
Другие статьи по темам
Люди
Зуев
Прочее
судСИЗО
Популярное на ASTV
Даниил Зуев сдался полиции
Даниил Зуев сдался полиции
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева
Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден
Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
924188
Написано сегодня, в 16:02
Вона как всё обернулось для беспредельщика.
Ответить
+2
Andrey2017
Написано сегодня, в 16:08
А остальных что, отправили домой? Он ведь там не один был. Или уже доказали, что смертельный удар нанёс Зуев? Хотелось бы более полной информации по данному делу.
Ответить
+7
Римма Хайрутдинова
Написано сегодня, в 16:27
Andrey2017, если бы было доказано, что смерть наступила от определенного удара, квалификация была бы другой. Расследовали бы убийство. Здесь "друзья" кивают на то, что шайка вообще не участвовала в драке, бил только Зуев. И увозили погибшего с места происшествия еще живого, т.е. смерть наступила не от какого-то удара, а от последствий избиения в целом. Потому и статья такая, и друзья на свободе.
В общем, сделали все, чтобы ублюдку дать поменьше, потому как переквалифицировать преступление на более тяжкое в нашей системе довольно непросто.
Ответить
+8
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 16:08
Справедливость восторжествует походу. Подождем окончательного приговора.
Ответить
+4
Andrey2017
Написано сегодня, в 16:17
Mopsik, Посмотрим, что на суде преподнесут адвокат (или адвокаты) главного подозреваемого. Пока что о справедливости говорить рано.
Ответить
+9
Online
vika29.05.87 Online
Написано сегодня, в 16:15
Ну что адвакат у него есть это и дураку понятно.
Ответить
+2
Римма Хайрутдинова
Написано сегодня, в 16:18
А нет информации по судмедэкспертизе? В какой момент все-таки умер Геннадий? Одни говорят - в больнице, другие - по дороге в нее, третьи - еще у клуба. От этого очень сильно может зависеть квалификация преступления.
Я б на месте следствия пыталась доказать умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору. А там уже куда доказательная база выведет... Вот тогда потанцевал бы Данилка славно, когда за тупое махание кулаками маячило бы пожизненное.
Ответить
+10
Karu
Написано сегодня, в 16:29
Римма Хайрутдинова, "умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору", так и было!
Ответить
+4
Vaska
Написано сегодня, в 16:47
Римма Хайрутдинова, вроде и мыслите правильно, но что то в вашей голове всё смешалось. Умышленное убийство - когда они заранее готовились к преступлению. Вы же сами понимаете , они шли туда явно не с целью убийства, а просто потусить. Потом пошло что то не так. Однозначно у него спросили на допросе : У вас был умысел на убийство? Естественно он сказал -нет. И хоть тресни, не докажите что именно он пришел с целью умышленно его убить. И он наверное сказал что и не было умысла драться. Но он оскорбил (к примеру) девушку мою, но я как джентльмен решил с ним разобраться. Соответственно, 111 ч.4 справедливая статья , где светит до 15 лет.
Ответить
−1
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 16:59
Римма Хайрутдинова, брат говорит, что в машине Геннадий уже не дышал. и медики говорят, что умер он на месте, от травмы головы.
Ответить
+3
Еще 6 комментариев
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:36 Отредактированно сегодня, в 16:37
Ему сейчас там безопаснее, чем на свободе. По крайней мере самосуда избежит. Ну а дальше посмотрим на работу следствия.
Ответить
+4
Александр Каминский
Написано сегодня, в 16:40
Редакция аств почему вы пишите сдался? Когда его поймали и привезли в отдел опера!
Ответить
+4
20sm
Написано сегодня, в 17:10
Александр Каминский, это ещё один плюс ему, что сам пришёл с повинной, а значит суд учтет и смягчит приговор
Ответить
0
Александр Каминский
Написано сегодня, в 17:21
20sm, так я про что и говорю он не сам пришел, его задержали опера
Ответить
0
Vaska
Написано сегодня, в 17:21
Александр Каминский, откуда знаете?
Ответить
0
Еще 2 комментария
leksoos13
Написано сегодня, в 16:48
Вчера, 26 октбяря
Лиза-что за новый месяц???
Ответить
+2
Anubis38
Написано сегодня, в 17:03
Ответить
0
S.V.
Написано сегодня, в 17:04
leksoos13,
Сказано тебе-октбярь!
Забыл где живешь????учи джамшудский язык,неуч!

Скоро ЕГЭ
Ответить
+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 17:05
В принципе о чем я и писал раньше. Группой лиц уже нет, дальше, вангую, будет убийство по неосторожности или что-то в этом духе.
Ответить
+1
Barry
Написано сегодня, в 17:42
Людям имеющим какие-либо разряды,звания,пояса и т.п. в единоборствах,применение навыков вне татами,ринга и т.п. должно приравниваться к применению холодного оружия и караться соответственно.
Выращивают животных,дают им оружие в руки и выпускают на улицы.
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:44
Barry,
совершенно согласна!
Ответить
+1
Delfinn
Написано сегодня, в 18:26 Отредактированно сегодня, в 18:29
Хулиганские действия повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть ст 111 ч.4 УК РФ, до 15 лет.
Умысел, сговор не найдут, а также группу и учтут добровольную сдачу.
В итоге 12 будет.
Ответить
+1
Online
Eugene Online
Написано сегодня, в 19:10
924188, Вы все не устали здесь и на sakh писать то что придёт каждому из вас в голову. Вы почитайте что вы пишете, вы сами как звери вас самих туда же надо посадить. А наше СМИ услышал звон и сразу в эфир не думая.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Инвалиды в Южно-Сахалинске занимаются инклюзивными танцами
Инвалиды в Южно-Сахалинске занимаются инклюзивными танцами
Днем 30 октября в Холмске ограничат подачу воды
Днем 30 октября в Холмске ограничат подачу воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru