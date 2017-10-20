Обвиняемого в убийстве Геннадия Рудакова поместили в СИЗО
Даниил Зуев проведет там минимум два месяца
Вчера, 26 октября главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова 22-летний Даниил Зуев сдался следователям. Его допросили и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК (нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть). Санкции статьи предусматривают до 15 лет заключения.
Следователь ходатайствовал о заключении Зуева под стражу. Суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Напомним, что он скрывался от правоохранительных органов больше 10 дней, с 15 октября, когда, по версии следствия, у ночного клуба до смерти избил Рудакова.
У Зуева есть адвокат, он сопровождал его в суде.
вчера, в 16:00, 106 21119 14
25 октября, в 16:23, 40 9988 10
24 октября, в 16:14, 74 11945 7
24 октября, в 13:25, 30 10656 9
В общем, сделали все, чтобы ублюдку дать поменьше, потому как переквалифицировать преступление на более тяжкое в нашей системе довольно непросто.
Я б на месте следствия пыталась доказать умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору. А там уже куда доказательная база выведет... Вот тогда потанцевал бы Данилка славно, когда за тупое махание кулаками маячило бы пожизненное.
Лиза-что за новый месяц???
Сказано тебе-октбярь!
Забыл где живешь????учи джамшудский язык,неуч!
Скоро ЕГЭ
Выращивают животных,дают им оружие в руки и выпускают на улицы.
Умысел, сговор не найдут, а также группу и учтут добровольную сдачу.
В итоге 12 будет.