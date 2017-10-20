Обвиняемого в убийстве Геннадия Рудакова поместили в СИЗО

Вчера, 26 октября главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова 22-летний Даниил Зуев сдался следователям. Его допросили и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК (нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть). Санкции статьи предусматривают до 15 лет заключения.

Следователь ходатайствовал о заключении Зуева под стражу. Суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Напомним, что он скрывался от правоохранительных органов больше 10 дней, с 15 октября, когда, по версии следствия, у ночного клуба до смерти избил Рудакова.

У Зуева есть адвокат, он сопровождал его в суде.