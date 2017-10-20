Днем 30 октября в Холмске ограничат подачу воды

В понедельник, 30 октября, часть Холмска останется без водоснабжения. Днем будут проходить работы на водоводе по Советской улице.

Ожидается, что вода исчезнет в 9 часов утра и вновь появится после 15 часов. Первые два часа для дезинфекции будет подаваться вода с повышенным содержанием хлора, поэтому ее не рекомендуется употреблять для питья.

Под отключения попадут село Яблочное, а также улицы: