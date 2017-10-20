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Днем 30 октября в Холмске ограничат подачу воды

Днем 30 октября в Холмске ограничат подачу воды

Пройдут работы на водоводе

В понедельник, 30 октября, часть Холмска останется без водоснабжения. Днем будут проходить работы на водоводе по Советской улице.

Ожидается, что вода исчезнет в 9 часов утра и вновь появится после 15 часов. Первые два часа для дезинфекции будет подаваться вода с повышенным содержанием хлора, поэтому ее не рекомендуется употреблять для питья.

Под отключения попадут село Яблочное, а также улицы:

  • Советская;
  • Портовая;
  • Чехова;
  • Морская;
  • Макарова;
  • Угловая;
  • Ушакова;
  • Дальневосточная;
  • Горная;
  • Трудовая;
  • Рабочая;
  • Пушкина;
  • Крузенштерна;
  • Матросова;
  • 60 лет Октября.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:30 0
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:43
вспоминаю как в свое время играл в SimCity - когда у народа в районах были проблемы с водой я им делал пруд в квартале и представлял как люди с битнчиками из под мазика ходят к пруду, судя по всему в симсити играла и власть/водоканал - народ потянется с тарой к фонтанам и родникам
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senchick
Написано сегодня, в 15:50
Bokassa, Что то аж сам захотел поиграть
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