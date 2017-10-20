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Инвалиды в Южно-Сахалинске занимаются инклюзивными танцами

Инвалиды в Южно-Сахалинске занимаются инклюзивными танцами

С ними работает балетмейстер центра Александр Володин, который прошел специальное обучение в Москве

10 южносахалинцев с ограниченными возможностями здоровья посещают занятия хореографией 2 раза в неделю. С ними работает балетмейстер центра Александр Володин, который прошел специальное обучение в Москве. Проект хореографического центра «Мечта» по танцевальной реабилитации горожан с нарушениями опорно-двигательного аппарата уже год успешно реализуется в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба мэрии.

- Эти удивительные люди, несмотря на недуг, упорно тренируются, старательно разучивают движения. Конечно, иногда возникают трудности с выполнением некоторых элементов. Но и это не мешает им твердо идти к своей цели. Огромное желание всему научиться и колоссальная работа над собой уже принесли результаты. В скором времени мы планируем представить хореографический номер, над которым трудились весь год, - поделился Александр Володин.

Занятия танцами помогают людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата укрепить здоровье, улучшить координацию и развить физические способности, а также преодолеть барьеры страха и неуверенности в себе, расширить круг общения.

- Для нас очень ценно и радостно, что южносахалинцы, посещающие группу инклюзивного танца, не только реализовали себя в этом хореографическом направлении, но и нашли общие точки соприкосновения. Они встречаются вне занятий, проводят время вместе и за пределами центра, - сказал директор хореографического центра «Мечта» Павел Колпаков.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:21 0
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Комментарии
Warg
Написано сегодня, в 17:00
И чего все с инвалидами носятся?
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