Инвалиды в Южно-Сахалинске занимаются инклюзивными танцами

10 южносахалинцев с ограниченными возможностями здоровья посещают занятия хореографией 2 раза в неделю. С ними работает балетмейстер центра Александр Володин, который прошел специальное обучение в Москве. Проект хореографического центра «Мечта» по танцевальной реабилитации горожан с нарушениями опорно-двигательного аппарата уже год успешно реализуется в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба мэрии.

- Эти удивительные люди, несмотря на недуг, упорно тренируются, старательно разучивают движения. Конечно, иногда возникают трудности с выполнением некоторых элементов. Но и это не мешает им твердо идти к своей цели. Огромное желание всему научиться и колоссальная работа над собой уже принесли результаты. В скором времени мы планируем представить хореографический номер, над которым трудились весь год, - поделился Александр Володин.

Занятия танцами помогают людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата укрепить здоровье, улучшить координацию и развить физические способности, а также преодолеть барьеры страха и неуверенности в себе, расширить круг общения.

- Для нас очень ценно и радостно, что южносахалинцы, посещающие группу инклюзивного танца, не только реализовали себя в этом хореографическом направлении, но и нашли общие точки соприкосновения. Они встречаются вне занятий, проводят время вместе и за пределами центра, - сказал директор хореографического центра «Мечта» Павел Колпаков.