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«Сахалин-Строй-Механизация» оштрафована на 10 млн. рублей за передачу крупного коммерческого подкупа

«Сахалин-Строй-Механизация» оштрафована на 10 млн. рублей за передачу крупного коммерческого подкупа

Подкуп получил генеральный директор «Холмсккомбанк»

Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в 2014 году заместитель генерального директора ООО «Сахалин-Строй-Механизация» в интересах компании передал генеральному директору ЗАО «Холмсккомбанк» 3 млн. рублей, за предоставление фиктивной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту на проведение строительных работ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, в связи с этим, в марте 2017 года прокуратурой области в отношении ООО «Сахалин-Строй-Механизация» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ  (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денежного вознаграждения за совершение в интересах юридического лица действий, связанных с занимаемым служебным положением, совершенное в крупном размере).

Мировой судья судебного участка № 32 Южно-Сахалинска Сахалинской области, рассмотрев материалы прокурорской проверки, привлек ООО «Сахалин-Строй-Механизация» к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 млн. рублей.

Ранее, в отношении указанных лиц, следственными органами возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи коммерческого подкупа.

Напомним, в ООО "Сахалин-Строй-Механизации" неоднократно происходили обыски. ССМ было фигурантом одного скандала за другим. 

Следственные органы СК РФ по Сахалинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Сахалин-Строй-Механизация» Леонида Демченкова и его заместителя - ныне действующего депутата городской думы города Южно-Сахалинска пятого созыва Юрия Азизова.

Они обвиняются  в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и злоупотреблении полномочиями. При этом, организатором этих преступлений был Юрий Азизов.

По версии следствия, депутат с сентября по декабрь 2015 года управлял и распоряжался имуществом и деньгами компании, руководил коллективом общества. При этом давал генеральному директору фирмы и другим работникам указания, то есть фактически руководил ООО «Сахалин-Строй-Механизация».

Азизов с генеральным директором общества не выплачивали 69 работникам зарплату, а деньги направляли на решение текущих финансовых обязательств фирмы. Перед сотрудниками предприятия накопилась задолженность на более чем 1,7 млн рублей.

Кроме того, компания в мае 2012 года по договору лизинга приобрела автомобиль за 1,8 млн рублей. Когда автомобиль был полностью выкуплен, обвиняемые не стали регистрировать его в МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, а заключили между собой договор купли-продажи этой машины за 100 тысяч рублей. Покупателем выступал Азизов. Цена автомобиля была снижена в 18 раз. Затем Азизов продал эту машину жителю Краснодарского края за 240 тысяч рублей. Деньги присвоил себе и истратил по своему усмотрению.

Во время расследования уголовного дела задолженность перед работниками ООО «Сахалин-Строй-Механизация» была погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, кроме того, в отношении Юрия Азизова было возбуждено уголовное дело о даче взяткипокушении на дачу взятки начальнику СИЗО (за 120 тысяч рублей Юрий Азизов хотел себе в камеру холодильник, телевизор и сотовый телефон) и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:33 0
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:41 Отредактированно сегодня, в 09:41
Кто чё понял?
Подкуп - это не взятка?
Если три мульёна один другому передал "за предоставление фиктивной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту на проведение строительных работ", то это не взятка, а подкуп?
Как всё запутанно...
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+4
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 09:46
sasch, прочитал и офигел. Всегда думал, что это ИМЕННО ВЗЯТКА.... а тут оказывается всего лишь подкуп... Т.е. никто не нагрелся на этом? Тупо интересы компании? Альтруизм чистой воды? А что тогда не занимаются благотворительностью эти филантропы???? Или тоже поделились/подкупили кого надо? Тогда как это будет называться? Подкуп или уже взятка???
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:09 Отредактированно сегодня, в 10:10
leksoos13, Хорошо что не только я такой непонятливый... Как-то спокойно на душе стало.

А они... а они пускай продолжают. Как же без этого строить наше "светлое будущее"?!
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+1
Online
sergmihaylov Online
Написано сегодня, в 09:42
для своих - подкуп
для не своих - взятка
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 09:50
Кроме того, компания в мае 2012 года по договору лизинга приобрела автомобиль за 1,8 млн рублей. Когда автомобиль был полностью выкуплен, обвиняемые не стали регистрировать его в МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, а заключили между собой договор купли-продажи этой машины за 100 тысяч рублей. Покупателем выступал Азизов. Цена автомобиля была снижена в 18 раз. Затем Азизов продал эту машину жителю Краснодарского края за 240 тысяч рублей. Деньги присвоил себе и истратил по своему усмотрению.
А это ни мошенничество? Или все как с гуся вода?
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 09:58
ага, а в суде их по итогам рассмотрения отпустят под амнистию в честь 100-летия изобретения дихлофоса, рассейское правосудие, такое правосудие
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0
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 10:29
Нужно чаще шерстить стоящих у власти.
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